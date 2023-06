Frauscher x Porsche 850 Fantom Air – Un bateau de sport électrique

Porsche collabore avec le chantier naval autrichien Frauscher pour développer un bateau de sport électrique exclusif. Équipé de la technologie d’entraînement du futur Porsche Macan électrique, le daycruiser de 8,67 mètres de long basé sur le Frauscher 858 Fantom Air offre d’excellentes caractéristiques de conduite. La livraison d’une première édition de 25 unités doit débuter en 2024.

Porsche vise à être un leader de la mobilité durable. Et cette ambition ne se limitera pas aux seules voitures de course et de route à l’avenir. En collaboration avec le célèbre chantier naval Frauscher en Autriche, le constructeur de voitures de sport développe un yacht électrique qui est également destiné à établir des normes sur l’eau avec sa Porsche E-Performance typique. Le bateau Frauscher x Porsche 850 Fantom Air est prêt à impressionner avec des attributs qui distinguent déjà la berline sport Taycan entièrement électrique : une accélération impressionnante, une puissance de traction abondante, des performances supérieures disponibles en permanence et un design inspirant.

« Nous sommes synonymes de luxe à la pointe de la technologie, performant et durable – et nous redéfinissons ce concept. Notre objectif est d’inspirer nos clients et de réaliser leurs rêves. La Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, comme nos voitures de sport, offre des performances exceptionnelles et des expériences de luxe. », a déclaré Lutz Meschke, vice-président et membre du directoire de Porsche AG en charge des finances et de l’informatique.

« Les entraînements électriques sont également de plus en plus importants dans notre industrie. D’une part, ils bénéficient de plus en plus d’une meilleure acceptation sociale et, d’autre part, nos clients sont très satisfaits des avantages de l’électromobilité, à savoir qu’elle est silencieuse, sans odeur et fiable. Fondé par mon grand-père en 1927, le chantier naval Frauscher construit des bateaux électriques depuis 1955. La collaboration avec Porsche nous donne l’opportunité de renforcer notre rôle de leader dans ce domaine au sein de l’industrie. De plus, les deux entreprises ont des valeurs très similaires, sont gérées par une famille et se concentrent sur l’innovation, le design et la qualité. », a déclaré Stefan Frauscher, PDG, responsable du marketing et des ventes chez Chantier naval Frauscher.

Powered by Porsche : la technologie d’entraînement du Macan électrique

Le Frauscher x Porsche 850 Fantom Air est basé sur le daycruiser Frauscher 858 Fantom Air, dont il reprend la coque de 8,67 mètres de long et 2,49 mètres de large pratiquement inchangée. Porsche a optimisé et développé sa technologie d’entraînement conçue pour les véhicules routiers à utiliser sur l’eau. Cela permet d’utiliser la technologie d’entraînement automobile de pointe de la Premium Platform Electric (PPE) sur laquelle le futur Macan tout électrique sera basé en tant que premier modèle Porsche. La technologie comprend la batterie lithium-ion haute tension d’une capacité totale d’environ 100 kWh, un moteur électrique synchrone à excitation permanente (PSM) de dernière génération et l’électronique de puissance associée. Grâce à la technologie 800 volts de Porsche, le bateau électrique peut être rechargé sur des bornes de recharge rapide DC. La recharge en courant alternatif est également possible.

« Avec le Macan 100% électrique, nous souhaitons proposer le modèle le plus sportif de son segment. C’est notre objectif de développement déclaré. Et nous avons reporté cette ambition dans les moindres détails sur le bateau. L’eFantom offre la E-Performance typique de Porsche avec d’excellentes propriétés de conduite. Le fait que les puissants moteurs électriques de dernière génération et la gestion de la batterie et de la charge à la pointe de la technologie fonctionnent également si bien sur l’eau témoigne de l’excellence de notre Premium Platform Electric modulaire. », explique Jörg Kerner, vice-président de la ligne produit Macan. Porsche étudie actuellement d’autres applications pour son groupe motopropulseur dans d’autres tailles de bateaux.

Outre la technologie d’entraînement, certains aspects du projet portent également la signature de conception de Porsche. Le Studio F.A. Porsche est responsable du design du poste de pilotage, dans lequel il crée également le volant et la console principale avec accélérateur et écrans intégrés.

Tout comme le Frauscher 858 Fantom Air avec une transmission conventionnelle, la version électrique peut également accueillir jusqu’à neuf passagers. La plate-forme de baignade à l’arrière mène à un grand salon avec deux confortables bains de soleil. Une allée centrale relie l’arrière du yacht à la barre autonome et au cockpit. Deux autres banquettes rembourrées à l’avant invitent également à la détente. À bord se trouvent également deux toits bimini pour l’ombre, un treuil d’ancre électrique avec une ancre en acier inoxydable, un système de sonorisation haut de gamme et un réfrigérateur. Porsche joue un rôle important dans la conception des sièges et de la sellerie, visant à offrir des prestations luxueuses et particulièrement performantes.

Prévu à partir de 2024, le yacht électrique Frauscher x Porsche peut être utilisé pour des voyages locaux, sans émissions et pratiquement silencieux à travers les ports et les baies, et pour un plaisir de conduite plus durable sur les eaux intérieures ou les lacs ouverts. Le yacht convient également aux eaux agitées et donc à la mer.

« Notre bateau est parfait comme daycruiser pour une baignade relaxante, par exemple, ou comme annexe pour un super yacht pour faire une excursion dans une ville côtière. », explique Stefan Frauscher. Le plan initial est pour une première édition exclusive de 25 unités, qui peuvent être pré-commandées auprès de Frauscher et doivent être livrées aux premiers clients à partir de 2024. Le yacht sera construit au chantier naval Frauscher à Ohlsdorf, en Autriche. Frauscher s’occupe également de toute la logistique de vente et de la gestion après-vente.

Photo : Porsche