Formule E – Une solide performance de Porsche à Jakarta

Participation réussie de Porsche à l’E-Prix de Jakarta : grâce à une solide performance d’équipe dans les courses 10 et 11 du championnat du monde 2023 de Formule E, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a repris la tête du classement des équipes. Et Pascal Wehrlein dans la Porsche 99X Electric a récupéré la première place du classement des pilotes.

L’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a de nouveau bravé avec succès les conditions météorologiques extrêmes à Jakarta lors de la course du dimanche, avec des températures de 34 degrés Celsius et une humidité de 70%. Après que l’équipe de Weissach ait remporté samedi sa quatrième victoire de la saison au classement général dans la course 10 pour reprendre la tête du championnat du monde de Formule E ABB FIA, Pascal Wehrlein a emboîté le pas dans la course 11 dimanche et a remonté à la première place au classement des pilotes. Après sa superbe victoire de la veille, il en a fait assez en terminant à la sixième place de la deuxième course torride disputée avec acharnement sur le circuit E-Prix international de Jakarta. Son coéquipier António Félix da Costa a franchi la ligne d’arrivée à la septième place après 38 tours.

Au classement des équipes de l’ABB FIA Formula E World Championship, la TAG Heuer Porsche Formula E Team est en tête du classement avec 212 points après onze des 16 courses, devant Envision Racing (190), Jaguar (171) et Avalanche Andretti (156). Pascal Wehrlein est en tête du classement des pilotes avec 134 points, suivi de Jake Dennis (GBR/133), qui a terminé à la deuxième place pour l’équipe client Porsche Avalanche Andretti dans les deux courses de Jakarta. António Félix da Costa (78) est sixième, André Lotterer (23) est 14e. Il n’a pas pu concourir en Indonésie en raison de sa participation aux essais officiels des 24 Heures du Mans avec Porsche Penske Motorsport. David Beckmann, son remplaçant dans la Porsche 99X Electric d’Avalanche Andretti, a été contraint d’abandonner sa deuxième course de Formule E après sept tours, sans que ce soit sa faute.

Pascal Wehrlein a de nouveau participé aux duels lors des qualifications et a pris le départ de la course depuis la sixième place sur la grille dans sa Porsche 99X Electric. Et, après s’être hissé provisoirement à la quatrième place, c’est à cette position qu’il a franchi la ligne d’arrivée. António Félix da Costa a gagné quatre places, à partir de la 11e place, pour apporter des points importants à un bon résultat d’équipe à la septième place.

La prochaine course de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E est l’E-Prix de Portland aux États-Unis le 24 juin 2023, la 12ème course du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Photos : Porsche