Podium pour Porsche Coanda Esports aux 24H du Mans virtuels 2023

La Porsche Coanda Esports Racing Team a remporté les Le Mans Series virtuelles 2022/2023. Les pilotes officiels Joshua Rogers (Australie) et Mitchell deJong (États-Unis) ont obtenu la deuxième place avec les anciens pilote Porsche Junior Ayhancan Güven et Laurin Heinrich aux 24 Heures du Mans virtuelles. Malgré deux pénalités au volant et des pertes de temps dues à des problèmes de connexion au serveur, le quatuor a franchi la ligne d’arrivée sur le Circuit des 24 Heures numérique à seulement 21,1 secondes du véhicule LMP2 victorieux de l’équipe Redline. Ce résultat a été suffisant pour que la voiture n°20 de l’équipe d’usine Porsche Coanda se hisse en tête du classement lors de la cinquième et dernière manche sur la plateforme de simulation rFactor 2. Au volant de la voiture sœur, Mack Bakkum, Dayne Warren, Morris Schuring et le nouveau pilote Porsche Junior Bastian Buus ont également été gênés par de malheureux revers en course. Ils ont finalement franchi la ligne d’arrivée à la sixième place.

« La série virtuelle Le Mans est l’un des championnats les plus prestigieux de la course sur simulateur – donc dans cet esprit, remporter le titre est incroyable. Cela montre à quel point nous avons travaillé dur tout au long d’une saison qui a connu un début difficile pour nous. C’est bien sûr dommage de terminer une course de 24 heures deuxième avec seulement 21 secondes d’écart sur le vainqueur. Pourtant, nous sommes au début d’une nouvelle année et nous espérons qu’il y aura beaucoup d’autres grands succès à venir. », a déclaré Philip Stamm, directeur d’équipe chez Porsche Coanda Esports Racing.

Les 24 Heures du Mans virtuelles représentent le temps fort et la finale des Le Mans Series virtuelles. Une particularité de ce championnat : des professionnels chevronnés du sport automobile réel partagent les tâches de conduite dans les voitures de course numériques avec des experts en simulation de course.

Les deux voitures de course Porsche Coanda sont parties de la première ligne de la grille

Déjà lors des qualifications de vendredi soir, l’équipe d’usine de Porsche sim racing a souligné sa compétitivité : Joshua Rogers a réalisé un temps record avec près de trois quarts de seconde d’avance sur le deuxième concurrent le plus rapide. Comme son coéquipier Mack Bakkum dans la deuxième voiture de course Porsche Coanda, l’Australien s’est qualifié pour la session hyperpolaire avec un résultat parmi les six premiers. Là, les deux ont décroché une place parfaite sur la grille pour la course de 24 heures : Rogers a décroché la pole position, avec Bakkum aligné à ses côtés sur la première ligne de la grille.

La course a démarré de manière mouvementée samedi à 14h00 : avec une manœuvre ambitieuse dans la première chicane, l’actuel champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a pris la tête. Le pilote du premier relais Laurin Heinrich a défendu sa deuxième place avec la voiture n°20, avec le pilote Porsche Supercup Morris Schuring à la quatrième place. Un peu plus tard, Heinrich contre-attaque et reprend la tête.

Après 3h30 de course, la voiture sœur subit un contretemps inattendu : un problème technique éjecte Dayne Warren du serveur. La voiture de course n°23 est d’abord retombée à la 23ème place, mais a ensuite reçu un bonus de temps de 250 secondes. Elle est revenue dans le top 10 et était de retour dans le même tour que le groupe de tête. D’autres problèmes de serveur sur la plate-forme de simulation en début de soirée ont entraîné l’interruption de la course pendant de longues périodes. Les 24 Heures du Mans virtuelles ont repris leurs activités régulières à partir de 21h30.

La voiture #20 a fait face à des défis particuliers pendant la nuit. Ayhancan Güven a subi la pression des deux voitures Redline mais il a défendu avec véhémence son avance tour après tour. Vers 23h30, le pilote Porsche Junior de 2020 et 2021 s’est vue infliger un drive-through. Cela a relégué Güven à la neuvième place. Près de deux heures plus tard, la voiture, désormais pilotée par Laurin Heinrich, reprend la deuxième place. En raison d’une sortie dangereuse lors de l’arrêt au stand suivant, le directeur de course a infligé à la voiture n°20 une autre pénalité pour le pilote. Heinrich a rejoint la course à la sixième place d’où il a lancé une autre poursuite.

Mais la série de malchance ne s’est pas arrêtée là. Alors que le soleil se levait, les deux voitures de course de Porsche Coanda, entre autres, rencontraient à nouveau des problèmes de serveur, ce qui augmentait l’écart avec les leaders à plus de deux minutes. Cependant, la concurrence n’était pas non plus à l’abri : peu avant 7 heures du matin dimanche matin, la voiture de tête pilotée par Max Verstappen perdait du terrain et abandonnait 90 minutes plus tard. A deux bonnes heures de course de la fin, la voiture n°20 avait repris la deuxième place. La voiture n°23 occupait la quatrième place, une minute derrière. Elle a ensuite reçu une pénalité de passage pour avoir dépassé les limites de la piste et a finalement terminé sixième. Grâce à une charge fougueuse à travers le peloton, en particulier au cours des deux dernières heures, Rogers, deJong, Güven et Heinrich ont réduit de moitié l’écart avec la voiture n°2 de l’équipe Redline mais n’ont pas été en mesure de combler complètement l’écart. Au final, ils ont franchi la ligne d’arrivée en deuxième position.

La forte motivation de Proton Coanda Esports dans la catégorie GTE n’est pas récompensée

Six Porsche 911 RSR numériques ont relevé le défi des 24 heures dans la catégorie GTE. En tant que meilleure concurrente, la voiture de course alignée par Project 1 by Dörr Esports a franchi le drapeau à la quatrième place après 322 tours. Le Hongrois Norbert Kiss et ses coéquipiers allemands Marc Gassner, Moritz Löhner et Leonard Krippner n’étaient qu’à un tour du vainqueur de la catégorie. Raoul Hyman, Alexander Tauscher, Bryn Collins et le Néerlandais Kevin van Dooren ont assuré la quatrième place avec la voiture n°88 de Proton Coanda Esports, malgré un accident et un arrêt au stand de 90 secondes pour les réparations. La 911 RSR lancée par Oracle Red Bull Racing a conclu la course virtuelle de 24 heures à la dixième place de sa catégorie. A 2h00 du matin, la deuxième voiture de Proton Coanda a dû abandonner avec un défaut. Jusque-là, Loek Hartog, Jefferson Giassi, Paschalis Gkergkis et surtout Charlie Collins ont réalisé une performance impressionnante dans la catégorie GTE avec des temps au tour époustouflants.

Résultats

1. Bennett/Drugovich/Lulham/Rosenqvist (UK/BR/S), Team Redline #2, 356 tours

2. DeJong/Güven/Heinrich/Rogers (USA/TR/D/AUS), Porsche Coanda Esports #20, -21.109 secondes

6. Bakkum/Buus/Schuring/Warren (NL/DK/NL/AUS), Porsche Coanda Esports #23, -2:49.418 minutes

Résultat catégorie GTE

1. Andonovski/Andrews/Jajovski/Smolyar (MKD/AUS/MKD/RAF), R8G Esports #888, Ferrari 488 GTE, 323 tours

4. Gassner/Kiss/Krippner/Löhner (D/H/D/D), Projet 1 de Dörr Esports #11, Porsche 911 RSR, 322 tours

5. B. Collins/Hyman/Tauscher/van Dooren (UK/ZA/D/NL), Proton Coanda Esports #88, Porsche 911 RSR, 322 tours

10. Conwright/Jordanie/Kasdorp/Stevenson (USA/D/NL/UK), Oracle Red Bull Racing #99, Porsche 911 RSR, 320 tours

11. Li/Li/Lu/Lobato (VRC/VRC/VRC/P), Inspeed Racing #25, Porsche 911 RSR, 319 tours

Photos : Porsche