Volkswagen EA489 Basistransporter de 1975 – Un drôle d’utilitaire

Le Volkswagen EA489 Basistransporter ou Hormiga (fourmi en espagnol) ​​était une petite camionnette à quatre roues fabriquée par Volkswagen à Hannovre. Elle a été fabriquée entre 1975 et 1979. Le véhicule était propulsé par un moteur de Coccinelle refroidi par air et situé sous la cabine afin d’entraîner les roues avant suspendues sur des doubles triangles.

Avec l’Hormiga, le moteur était derrière l’essieu avant, avec d’autres variantes devant. L’essieu arrière était rigide et suspendu à des ressorts à lames. La vitesse maximale indiquée était de 85 km/h. Le poids à vide était de 1 290 kg.

Le moteur quatre cylindres Boxer d’une cylindrée de 1 584 cm3 – développant 50 ch (37 kW) à 4 000 tr/min – se retrouve également sur les modèles Type 1 (VW Coccinelle) et Type 2 (VW Combi).

Conçu comme un véhicule utilitaire bon marché pour les marchés du tiers monde, il avait un châssis en échelle et un équipement spartiate. Il devait également conçu pour être proposé via un réseau dense de concessionnaires et de service à la clientèle. Diverses variantes du véhicule ont été produites en petite série à 2 600 exemplaires sous forme de kits CKD à Hanovre et au Mexique et vendues en Turquie avec une cabine de conduite avec un panneau avant et un toit T2 modifiés comme l’EA 489, en Indonésie sous le nom de Mitra (Partenaire en français) et au Mexique sous le nom de Hormiga. Aux Philippines, il s’appelait Trakbayan.

Une petite série étroitement liée à l’EA489 a également été produite en Finlande sous le nom de Teijo par le groupe Wihuri de 1975 à 1976. Environ 200 exemplaires ont été fabriqués, dont certains envoyés en Afrique dans le cadre de l’aide étrangère.

Le Basistransporter n’a pas vraiment eu une grande carrière. Il s’est avéré que les camionnettes disponibles dans le commerce étaient également préférées dans les pays du tiers monde, en particulier celles fabriquées au Japon. Le leader du marché était le Toyota Hiace dans de nombreux pays. La production du EA489 Basistransporter a donc été arrêtée en 1979 et l’idée n’a pas été poursuivie par la suite.

