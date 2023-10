GIMS Qatar 2023 – Première mondiale de l’Audi Q8

Audi est l’un des rares constructeurs européens – avec notamment Lamborghini, Porsche et Volkswagen – à avoir exposé lors de la première édition du GIMS Qatar à Doha. Le salon automobile de Genève s’est exporté au Moyen-Orient au Qatar afin de mettre en valeur les dernières nouveautés à destination de cette région du monde. Le stand est d’ailleurs assez grand par rapport à ceux d’autres marques, permettant d’exposer le concept de Formule 1 mais aussi une gamme de véhicules électriques dont les nouveaux Q8 e-tron et SQ8 ainsi que des RS e-tron GT.

Audi Middle East a annoncé la nomination de Rene Koneberg au poste de directeur général. Il s’agit d’un expert de l’industrie qui sera chargé de diriger l’avenir de la marque sur le marché dynamique du Moyen-Orient. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rene Koneberg a représenté Audi Middle East pour la première fois au GIMS Qatar 2023, où il a présenté en première mondiale le SUV phare d’Audi, le nouveau Q8.

Lors de cet événement, Audi a également présenté pour la première fois dans la région le showcar Formule 1 d’Audi dans sa livrée de lancement, qui donne un aperçu de l’avenir de la mobilité et du sport automobile. Audi s’engagera en effet à partir de 2026 en Formule 1.

Audi a souligné l’importance du Moyen-Orient pour la marque, puisque les visiteurs ont l’occasion exclusive d’assister à la première mondiale de l’Audi Q8, le fleuron de la gamme des SUV Audi. L’arrivée de l’Audi Q8 au Qatar, présentée via son dérivé SQ8, revêt une grande importance pour le paysage automobile de la région. Avec son moteur V8 de 507 ch et sa transmission intégrale quattro, cette présentation souligne l’engagement d’Audi à répondre aux préférences et aux exigences uniques des clients du Moyen-Orient.

La marque aux quatre anneaux a également présenté d’autres modèles exceptionnels : S8, RS 7 Sportback personnalisée par Audi exclusive, Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron, RS e-tron GT. Chaque modèle représente l’engagement d’Audi à fournir une gamme diversifiée et innovante qui répond aux diverses préférences de personnalisation des clients au Moyen-Orient.

Lors du salon Geneva International Motor Show au Qatar, l’équipe Audi a également organisé une conférence d’investisseurs cruciale. Parmi les participants distingués figurait André Konsbruck, vice-président des ventes outre-mer chez Audi AG, M. Koneberg représentant Audi Middle East, où les investisseurs l’ont rencontré pour la première fois dans son nouveau rôle de directeur général régional.

La conférence a rassemblé des investisseurs qui se sont engagés dans une conversation approfondie sur la trajectoire de la marque. En outre, M. Konsbruck a mis l’accent sur les stratégies et les plans mondiaux d’Audi, tandis que M. Rene a attiré l’attention sur les futurs plans de croissance pour la région.

Photos : 4Legend.com / Audi