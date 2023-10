GIMS Qatar 2023 – Lamborghini expose la Revuelto et le concept Lanzador

Après 3 années d’absence, le salon automobile de Genève (Geneva International Motor Show – GIMS) renaît au Moyen-Orient, au Qatar. Le constructeur automobile italien Automobili Lamborghini a présenté à Doha deux véhicules au public du Moyen-Orient – la Revuelto ainsi que le concept car entièrement électrique préfigurant le 4ème modèle de la marque : le Lanzador. Nous avons eu l’occasion de nous y rendre afin de découvrir cette première édition au Qatar.



Lors de la conférence de presse, Stephan Winkelmann a déclaré : « Ce nouveau salon automobile dans une région importante est l’occasion idéale de présenter ces modèles importants de Lamborghini au public du Moyen-Orient. Nous sommes ravis d’être ici aujourd’hui, l’année où Lamborghini célèbre son 60e anniversaire et six décennies du riche héritage de notre marque, tout en offrant aux visiteurs du GIMS Qatar un aperçu de notre avenir innovant, alors que nous traçons notre voie vers l’électrification. »

Le Moyen-Orient est une région très importante pour Lamborghini où la marque est présente via 13 concessionnaires (incluant l’Afrique). En 2022, la marque a enregistré les meilleurs résultats de son histoire en termes de livraisons aux clients, de chiffre d’affaires et de rentabilité.

Être présent à la première édition du GIMS Qatar en 2023 coulait de source pour le fabricant de supercars.

Le premier modèle exposé est la remplaçante de la légendaire Aventador, la Revuelto. Cette nouvelle supercar hybride à moteur V12 asssocié à 3 moteurs définit un nouveau paradigme en termes de performances, de sportivité et de plaisir de conduite. Elle se démarque de son aînée par un moteur V12 atmosphérique combiné à trois moteurs électriques et une boîte de vitesses transversale à double embrayage à huit rapports, délivrant 1 015 ch. Avec son design innovant, son aérodynamisme à efficacité maximale et son nouveau concept de châssis en carbone, la Revuelto hybride perpétue l’héritage des super-sportives à moteur V12 de Lamborghini.

Après sa présentation mondiale à Pebble Beach en août 2023, le concept Lamborghini Lanzador annonce le tournant de la marque vers l’électromobilité en devenant via un futur modèle de série le quatrième modèle purement électrique du constructeur italien. Cette GT 2+2 se démarque par une grande garde au sol, des formes claires, pures et techniques, avec un tout nouveau concept en termes de performances et d’expérience à bord

Photos : 4Legend.com / Lamborghini