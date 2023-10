GIMS Qatar 2023 – Porsche célèbre ses 75 ans et présente la 911 S/T

Après l’IAA Mobility 2023 qui s’est tenu en septembre à Munich, Porsche continue de célébrer ses 75 ans en exposant au salon Geneva International Motor Show (GIMS) au Qatar le concept Mission X, la très exclusive 911 S/T pour le 60e anniversaire de la 911 et un Taycan.

En 2023, le salon GIMS revient non pas à Genève en Suisse (comme cela est indiqué dans son nom) mais à Doha au Qatar. Oubliez la folie du salon helvétique avec de très nombreux stands de constructeurs automobiles sur un espace réduit.

Au Qatar, l’espace est encore plus réduit avec un nombre très limité de marques automobiles qui ont répondu à l’appel. Parmi elles se trouve Porsche qui y expose trois véhicules sur un petit stand assez sobre. La présence du constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen est pourtant remarqué grâce à son concept car Mission X (l’un des rares du salon automobile).

Depuis trois quarts de siècle, Porsche allie héritage et innovation pour réaliser les rêves de voitures de sport de ses clients du monde entier. Tout a commencé le 8 juin 1948, lorsque la première Porsche, la 356 « Nr. 1 » Roadster, a reçu son permis d’exploitation général. Elle se poursuit aujourd’hui avec le concept Mission X, qui reprend le flambeau des voitures de sport Porsche plus récentes telles que la 959, la Carrera GT et la 918 Spyder, afin de poursuivre le développement évolutif des futurs concepts de véhicules.

L’avenir est visible dans la Porsche Mission X, qui est une réinterprétation spectaculaire d’une hypercar avec des portes à la Le Mans qui s’ouvrent vers l’avant et qui est propulsée par un groupe motopropulseur électrique à la fois performant et efficient. La vision de Mission X, si elle est produite en série, est d’être le véhicule routier légal le plus rapide sur la Nürburgring Nordschleife, avec un rapport poids/puissance d’environ 1 ch par kilogramme et des valeurs de force portante bien supérieures à celles de l’actuelle 911 GT3 RS.

Pour l’année de son 75e anniversaire coïncidant avec les 60 ans de la 911, Porsche a conçu et commercialisé une édition spéciale, limitée à seulement 1 963 exemplaires. Rendant hommage à la 911 S de 1969 (connue sous le nom de 911 ST, comportant des modifications au niveau du châssis, des roues, du moteur et de la carrosserie afin d’améliorer les performances et la maniabilité avant l’ère des grands spoilers et des aides aérodynamiques), la Porsche 911 S/T embarque un moteur boxer six cylindres de 4,0 litres de 525 ch issu de la 911 GT3 RS, associé à une boîte de vitesses manuelle à rapports courts et à un embrayage léger. Elle passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 300 km/h.

Ces performances sont notamment possibles via son poids réduit de 40 kg par rapport à une GT3 Touring manuelle, grâce à l’utilisation de plastique léger renforcé de fibres de carbone (CFRP) pour le capot avant, le toit, les protections avant, les portes, l’essieu arrière, la barre antiroulis et le panneau de cisaillement.

Pour accompagner ces deux modèles, un Porsche Taycan est exposé afin de mettre en valeur l’électromobilité n’empêchant pas la sportivité au quotidien.

Photos : 4Legend.com / Porsche