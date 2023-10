GIMS Qatar 2023 – Stand Volkswagen avec des 4×4 mis à l’honneur

Le constructeur automobile allemand, détenu en partir par un fond du Qatar, a naturellement fait le déplacement au salon Geneva International Motor Show – Qatar 2023 afin d’y exposer une partie de sa gamme, principalement non électrique, hors de l’ID. Buzz. Les 4×4 étaient à l’honneur avec l’Amarok, le Touareg et le Teramont qui vient d’être restylé.

Volkswagen expose certains modèles au Centre d’exposition et de convention de Doha à l’occasion du GIMS Qatar 2023.

Zainab Al-Eqabi est une conférencière motivée, une para-athlète et une ambassadrice de la marque Volkswagen. Son histoire est celle d’une acceptation de soi qui inspire et encourage tous ceux qui l’entourent. Elle est suivie par 1,7 million de personnes sur Instagram et par plus de 300 000 personnes sur TikTok. Elle a fait une apparition exclusive sur le stand VW afin de parler de la manière dont elle a surmonté les défis.

Après l’apparition de Zainab, Rocco McGowan, résident qatari de 12 ans, est monté sur scène et a parlé de son parcours et de son engagement auprès de la Fondation du Qatar et de son programme « Ability Friendly ». Dans le cadre de l’engagement de Volkswagen en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité, Volkswagen est devenu le sponsor officiel de la mobilité de la Qatar Foundation, un accord visant à soutenir davantage les programmes de renforcement des capacités, en particulier pour les femmes et les filles dans le domaine du football.

En plus des divers modèles exposés, un espace de détente a été aménagé afin de plonger dans l’univers de « Miraculous » : Ladybug & Chat Noir – Le Film ». Un espace de prise de photos avec l’ID. Buzz a été mis à disposition des visiteurs comme un coin e-gaming sur le football.

Enfin, les 2 VW ID.Buzz – qui ont relié Genève en Suisse (partis le 28 aout) à Doha au Qatar (arrivés le 30 septembre 2023) – sont exposés au salon afin de mettre en avant le périple « GIMS Tour d’Excellence » de près de 8 000 km, traversant 12 pays et 2 mers sans aucune aide externe et uniquement grâce à l’électricité.

Photos : 4Legend.com