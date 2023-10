Lamborghini ouvre sa 1ère concession en Hongrie à Budapest

Automobili Lamborghini a officiellement ouvert son premier showroom à Budapest. Détenu et géré par Porsche Inter Auto Hungaria, il est conçu dans le respect de l’identité visuelle de Lamborghini, soulignant ainsi l’engagement de la marque en Hongrie.

La soirée d’inauguration, à laquelle ont assisté Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, et Szabolcs Nagy, directeur général de Porsche Inter Auto Hungaria, a également été l’occasion de présenter en première nationale la Lamborghini Revuelto dans la couleur Bianco Monocerus.

« Lamborghini Budapest accueillera le nombre croissant de clients hongrois et de passionnés de nos voitures et de notre marque. La nouvelle concession soutiendra également Lamborghini dans sa stratégie Cor Tauri, une voie qui a commencé en 2023 avec la présentation de la nouvelle Revuelto : le premier modèle doté de la technologie PHEV. Cette présentation sera suivie par l’hybridation du reste de la gamme d’ici 2024, faisant d’Automobili Lamborghini la première marque de super voitures de sport dont l’ensemble de la flotte est hybridée. Avec le lancement de la Lamborghini Revuelto, nous ouvrons un nouveau chapitre dans l’histoire de notre incroyable V12. », a déclaré Stephan Winkelmann.

« Fruit d’un investissement important et d’une passion pour la marque, nous sommes ravis d’avoir officiellement ouvert notre nouveau showroom Lamborghini Budapest, le premier en Hongrie. Nous sommes impatients d’accueillir notre clientèle dans notre nouvel environnement de marque accueillant pour explorer le monde de Lamborghini. », a déclaré Szabolcs Nagy, directeur général de Lamborghini Budapest.

Le showroom de 245 mètres carrés est située à Szerémi út 63. La nouvelle gamme de produits exposés est complétée par l’Ad Personam : un espace dédié où les clients peuvent créer une configuration personnalisée pour leur nouvelle Lamborghini. Le programme de personnalisation permet aux propriétaires de choisir parmi un nombre pratiquement illimité d’options de peinture ainsi que des possibilités d’aménagement intérieur comprenant du cuir, des coutures spéciales, des éléments en fibre de carbone et bien d’autres options exclusives pour leur nouvelle voiture. Pour aller plus loin, les clients hongrois peuvent également visiter le studio Ad Personam, qui vient d’ouvrir ses portes à Sant’Agata Bolognese, et profiter du processus de personnalisation en collaboration avec un expert Lamborghini.

Lors de l’inauguration officielle, les invités ont pu profiter de l’atmosphère élégante et relaxante du showroom, animée par la musique de Szandra Iván. Une expérience gastronomique a été créée sur place par le traiteur exclusif ArtGastronomy, avec un menu italien pour cette occasion spéciale.

Automobili Lamborghini est actuellement représenté en Hongrie exclusivement à Budapest, avec 79 concessionnaires dans la région EMEA et 182 dans le monde.

Photos : Lamborghini