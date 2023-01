Global Battery Alliance (dont Audi) lance la première preuve de concept de passeport de batterie au monde

La Global Battery Alliance (« GBA »), la plus grande organisation multipartite au monde intégrant notamment Audi et visant à établir une chaîne de valeur durable pour les batteries d’ici 2030, a lancé aujourd’hui la preuve de concept de son Passeport pour batterie lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.

Le Battery Passport (Passeport Batterie) est essentiel pour faciliter la mise à l’échelle rapide de chaînes de valeur de batteries durables, circulaires et responsables afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris grâce à l’électrification des secteurs des transports et de l’électricité. Il a été développé sur trois ans par les membres de la GBA, qui couvrent la chaîne de valeur mondiale des batteries, de la mine au recyclage, notamment Audi, BASF, CATL, Eurasian Resources Group, Glencore, LG Energy Solution, Umicore, Tesla, Volkswagen AG et des fournisseurs de solutions informatiques ainsi que des organisations non gouvernementales et internationales de premier plan, notamment IndustriALL Global Union, Pact, Transport & Environment, UNEP, UNICEF et bien d’autres, avec le soutien d’institutions gouvernementales telles que le ministère allemand des affaires économiques et de l’action pour le climat, et Natural Ressources Canada.

Des chaînes de valeur de batteries durables, responsables et circulaires

Les batteries sont la clé pour débloquer la transition énergétique. Dans le même temps, les batteries sont gourmandes en matériaux et en ressources, avec des impacts sociaux et environnementaux inévitables tout au long de la chaîne de valeur. Cela inclut les émissions de gaz à effet de serre lors de l’approvisionnement en matériaux, du traitement et de la fabrication des batteries et les problèmes de travail des enfants et de violations des droits de l’homme. L’introduction de la transparence dans les chaînes de valeur des batteries grâce à l’introduction du passeport de la batterie est une étape cruciale vers l’établissement de chaînes de valeur durables dans une industrie en croissance rapide.

Le Battery Passport est l’initiative phare de la GBA, établissant un jumeau numérique d’une batterie physique qui transmet des informations sur toutes les exigences applicables en matière de durabilité et de cycle de vie sur la base d’une définition complète d’une batterie durable. Il apportera de nouveaux niveaux de transparence à la chaîne de valeur mondiale des batteries en collectant, échangeant, rassemblant et communiquant des données fiables entre toutes les parties prenantes du cycle de vie sur la provenance des matériaux, la composition chimique et l’historique de fabrication de la batterie et ses performances en matière de durabilité.

Le Battery Passport de la GBA est unique car il est un instrument clé pour mettre en œuvre une vision globale des chaînes de valeur des batteries durables, responsables et circulaires, basée sur des données standardisées, comparables et auditables. Son objectif ultime est de fournir aux utilisateurs finaux un label de qualité basé sur les performances de durabilité de la batterie, conformément aux règles de déclaration convenues par les parties prenantes de l’industrie, du milieu universitaire, des organisations non gouvernementales et du gouvernement.

Exemple de données d’Audi

Pour la première fois, la GBA a dévoilé les résultats illustratifs de sa preuve de concept Battery Passport lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. Accessibles au public sur le site Web de la Global Battery Alliance, les prototypes de passeports de batterie incluent des exemples de données d’Audi et de Tesla et de leurs partenaires de la chaîne de valeur concernant les spécifications techniques de la batterie, la provenance des matériaux et les rapports par rapport aux principaux indicateurs de performance en matière de durabilité. Cela comprend des rapports partiels sur l’empreinte carbone de la batterie et les performances en matière de travail des enfants et de droits de l’homme, conformément aux règles élaborées par les membres de la Global Battery Alliance pour certains matériaux, ainsi que des informations sur la collecte de données à différentes étapes des chaînes de valeur. En établissant cette preuve de concept, la Global Battery Alliance et ses membres démontrent comment, en mettant ces données entre les mains des utilisateurs finaux, le passeport permettra aux clients de prendre des décisions d’achat plus éclairées et de favoriser des pratiques d’approvisionnement, de traitement et de fabrication durables. dans l’industrie à l’avenir.

S’appuyant sur les efforts novateurs de la Global Battery Alliance, le concept d’un passeport de batterie a déjà été approuvé lors de la réunion des dirigeants du G7 de 2021, dans le règlement de l’UE sur les batteries et par les administrations canadienne et américaine. Un passeport de batterie deviendra une exigence obligatoire dans l’UE d’ici 2026 et d’autres régions suivront probablement, ce qui rend le lancement du passeport de batterie de la GBA plus important que jamais pour fournir un cadre harmonisé à l’échelle mondiale pour les performances de durabilité à l’avenir.

Suite au lancement réussi de la preuve de concept, la GBA continuera à faire évoluer l’architecture du passeport de la batterie, y compris le développement d’un cadre d’indicateurs complet et rationalisé. Les membres de la GBA travailleront conjointement à l’élaboration de règles et de mécanismes de notation des performances, de gouvernance des données, d’assurance et de vérification, y compris des instruments informatiques. Une fois terminé, cela permettra aux batteries d’être comparées à la définition vérifiable de la GBA d’une batterie durable et responsable à l’avenir, en identifiant celles qui sont les meilleures et les pires de leur catégorie et en suivant les progrès de l’industrie grâce à la délivrance d’un sceau de qualité GBA pour piles.

« Des batteries plus durables sont essentielles à nos efforts pour façonner de manière responsable et réussie la transition vers l’e-mobilité. Nous nous sommes engagés dans le développement du Battery Passport depuis le tout début en 2017. Aujourd’hui, la preuve de concept montre que même les chaînes de valeur complexes peuvent devenir transparentes – une étape importante pour rendre la production de batteries plus compatible sur le plan environnemental et social et renforcer le économie circulaire. À l’avenir, nous espérons que de nombreuses autres organisations, régulateurs et acteurs de l’industrie se joindront à nous pour faire du Battery Passport une véritable norme mondiale partagée. », a déclaré Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’AUDI AG, qui représente Volkswagen AG en tant que marque principale du projet.

