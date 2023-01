Porsche Classic propose un nouveau système multimédia pour les 997 et les 987

Depuis 2020, Porsche Classic propose deux systèmes d’infodivertissement pour de nombreuses voitures classiques anciennes et modernes de la marque avec Porsche Classic Communication Management (PCCM) et Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus). Entre autres fonctionnalités, ces appareils mis à niveau permettent l’utilisation d’Apple CarPlay (à partir de l’iPhone 5) et d’Android Auto pour la lecture multimédia, la navigation et les appels téléphoniques. Une gamme de produits correspondante est désormais disponible, avec effet immédiat, pour la sixième génération de Porsche 911 (type 997) pour les années modèles 2005 à 2008, les premières générations de Boxster et de Cayman (type 987) pour les années modèles 2005 à 2008 et la première génération de Cayenne pour les années modèles 200. à 2008. Pour la première fois, Porsche propose également des dispositifs spécifiques pour différentes régions.

« Il existe une énorme demande pour la mise en réseau contemporaine de nos classiques intemporels. Et peu de temps après le lancement réussi des systèmes d’infodivertissement pour le post-équipement, nous avons reçu des demandes correspondantes des propriétaires de la 999 de première génération 997. C’est pourquoi nous élargissons désormais considérablement notre gamme d’appareils Porsche Classic Communication Management Plus pour le post-équipement. », a déclaré Ulrike Lutz, directrice de Porsche Classic.

Les modèles Porsche nommés ci-dessus étaient déjà équipés d’un Porsche Communication Management (PCM) de deuxième génération au format 2 DIN sur demande. Le nouveau PCCM Plus remplace parfaitement ces appareils intégrés d’origine, ainsi que la radio CD CDR 23 (Cayenne) et la radio CD CDR 24 (Boxster/Cayman). Son apparence et son toucher sont basés sur les composants déjà installés dans la voiture, tels que le panneau de commande de climatisation ou les boutons-poussoirs. Le PCCM Plus s’intègre donc parfaitement dans son environnement. Le logo Porsche identifie immédiatement les appareils tels que développés par Porsche. Les composants périphériques tels que l’amplificateur, les haut-parleurs ou l’antenne peuvent être utilisés comme avant. Les écrans de navigation du combiné d’instruments continuent également d’être pris en charge.

L’équipement PCCM Plus comprend un écran tactile de 7 pouces avec un affichage graphique de pointe. DAB+ permet la réception de stations de radio numériques avec la version européenne, tandis que la version pour les États-Unis et le Canada est programmée pour la radio satellite SiriusXM. Le conducteur dispose de la dernière navigation embarquée avec des points d’intérêt (POI) spécifiques à Porsche affichés en 2D ou 3D. Des mises à jour cartographiques seront proposées à cet effet à intervalles réguliers à l’avenir. La lecture multimédia est possible via une clé USB, Bluetooth, Apple CarPlay (à partir de l’iPhone 5) et Android Auto. Une autre fonction est l’ordinateur de bord qui fournit de nombreuses données de conduite utiles. Dans la 911, la Boxster et le Cayman, les réglages personnels de la voiture peuvent également être enregistrés. Selon l’équipement du véhicule, cette fonction mémoire peut être utilisée pour les feux, les essuie-vitres, la climatisation et la condamnation.

Les nouveaux appareils PCCM Plus coûtent 1 520,37 euros. Les appareils et le matériel cartographique disponible séparément peuvent être commandés dans les Centres Porsche. Le montage chez un partenaire Porsche Classic ou un Centre Porsche est recommandé.

Photos : Porsche