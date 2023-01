Hankook est le partenaire pneumatique exclusif du Lamborghini Super Trofeo

Lamborghini Squadra Corse et Hankook s’associent pour les trois championnats continentaux monomarques Super Trofeo à partir de la saison 2023, disputées sur quatre continents. Hankook devient le fournisseur officiel de pneus et a pour l’occasion développé un nouveau pneu de course hautes performances. Le Hankook Ventus Race est spécifiquement adapté à la voiture de course Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 et, avec son composé moyen, offre un haut niveau d’adhérence et une régularité maximale dans toutes les conditions et sur tous les circuits. Le tout nouveau pneu sera utilisé dans le Lamborghini Super Trofeo Europe, Amérique du Nord et Asie.



Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle collaboration avec un partenaire technique aussi expérimenté et précieux que Hankook. Je suis sûr que la plate-forme Lamborghini Super Trofeo est la première étape de notre voyage à long terme et celle qui nous apportera de solides résultats pour les deux parties. »

Dans le cadre du nouvel accord, un «Hankook Village» dédié se rendra à chaque réunion de course du Super Trofeo cette saison, fournissant un soutien technique aux trois championnats via une présence d’ingénieurs et techniciens Hankook.

Le plus ancien championnat Lamborghini est le Super Trofeo Europe, qui visite cette année des circuits aussi prestigieux qu’Imola, Valence, Spa-Francorchamps et le Nürburgring. Le calendrier du Lamborghini Super Trofeo North America comprend également des sites de renom. Des circuits comme Watkins Glen et Indianapolis suffisent à donner le pouls de tout amateur de sport automobile.

Le Lamborghini Super Trofeo Asia revient également après une pause de trois ans, avec un calendrier comprenant six week-ends de course, notamment à Fuji, Shanghai et The Bend Motorsport Park en Australie.

Hankook est l’un des plus grands fournisseurs de pneus du sport automobile et est affilié au Championnat du monde de Formule E de la FIA depuis le début de la saison 2023. Le spécialiste coréen de pneumatiques premium a également été présent dans un large éventail de catégories de course, y compris la série 24H, l’ADAC TCR Allemagne et le TCR Italie ainsi que le championnat d’Europe junior des rallyes.

La Grande Finale aura lieu à Vallelunga pour la troisième fois les 18 et 19 novembre 2023. Tous les concurrents du Super Trofeo se réuniront lors de cette confrontation, à environ 30 kilomètres de Rome, où ils s’aligneront en deux sprints de 50 minutes pour déterminer le vainqueur général de 2023. La Grande Finale Lamborghini n’est pas seulement le point culminant sportif du Super Trofeo, mais aussi un festival qui attire depuis quelques années spectateurs et fans du monde entier.

« Le partenariat avec Lamborghini Super Trofeo permet à Hankook d’ajouter un grand nom et trois séries passionnantes à son portefeuille de sports automobiles internationaux – une autre étape qui améliorera encore notre marque haut de gamme en 2023 et au-delà. », a déclaré Sanghoon Lee, président de Hankook Tire Europe.

Manfred Sandbichler, Directeur Europe de Hankook Motorsport, a ajouté : « Nous sommes fiers d’être un partenaire de cette série de courses internationales de haut niveau alors que Lamborghini célèbre son 60ème anniversaire, et nous souhaitons étendre cette coopération au cours des prochaines années. Notre nouveau pneu Ventus Race, avec son mono-gomme, a été conçu comme une version moyenne de manière à pouvoir exploiter tout son potentiel à différentes températures sur une large gamme de pistes et de surfaces. Nos ingénieurs et mécaniciens Hankook seront là pour aider et conseiller les pilotes et les équipes sur les quatre continents. J’attends avec impatience une saison passionnante et le point culminant final à Vallelunga. »

Photos : Lamborghini