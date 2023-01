Prior Design dévoile sa version plus sportive du VW ID. Buzz

Le préparateur allemand Prior Design a dévoilé via une vidéo sa vision sportive du van 100% électrique de Volkswagen, l’ID. Buzz. Vien qu’encore virtuel, cet avant-goût présente un style plus agressif dan le design du VW ID. Buzz. Le projet est purement esthétique et ne touche pas la motorisation électrique d’origine de 150 kW (204 ch) ni la batterie de 82 kWh permettant de parcourir environ 400 km électrique.





Le projet du VW ID.Buzz par Prior Design se distingue par sa garde au sol réduite, accentuée par de grandes jantes Rotiform blanches remplissant totalement les passages de roue. Le rendu final change fortement le look de la camionnette avec un kit carrosserie aérodynamique.

L’ID. Buzz reçoit une couleur de carrosserie bicolore complétée par une nouvelle calandre, une lame sous le pare-chocs avant, des jupes latérales sport, un pare-chocs arrière avec diffuseur et un aileron de toit.

Photos – Vidéo : Prior Design