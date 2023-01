Une Bugatti Centodieci hommage à l’EB110 S des 24 Heures du Mans 1994

A la demande d’un client américain, Bugatti a construit une Centodieci rendant hommage à la voiture de course Bugatti EB110 S ayant participé aux 24 Heures du Mans 1994. Rendez-vous sur le circuit Bugatti du Mans afin de la découvrir.

La production de la Bugatti Centodieci s’est récemment terminée avec la présentation du dernier exemplaire en blanc Quartz et avec un intérieur bleu. La Bugatti Centodieci est déjà un bel hommage à la supercar EB110 des années 1990 conçue par Romano Artioli et ses équipes. Mais un propriétaire passionné a voulu aller plus loin en demandant à Bugatti de personnaliser l’un des 10 exemplaires en EB110 S « Le Mans » – la seule EB110 à avoir jamais participé à la course d’endurance des 24 Heures du Mans 1994.

Sur près de 130 exemplaires de EB110 conçus, deux modèles de course ont été fabriqués en usine : l’une a été construite pour des course IMSA en Amérique du Nord dont les 24 Heures de Daytona tandis que l’autre pour les 24 Heures du Mans. Cette dernière, officiellement connue sous le nom d’EB110 LM, portait le numéro de course 34 et une livrée bleue de course comme les voitures de course Bugatti des années 1930.

Le propriétaire de cette extraordinaire Centodieci a déclaré : « L’héritage est quelque chose que je trouve très émouvant et inspirant. Lorsque l’EB110 est sortie pour courir au Mans en 1994, c’était comme si la lignée de Bugatti évoluait à la perfection. J’apprécie le sens de l’histoire et la recherche d’un lien avec le passé. Cela rend la propriété tellement plus spéciale. Célébrer le passé tout en profitant du présent est aussi émotionnellement épanouissant. Cette livrée prend une émotion incroyable et évocatrice, celle qui a galvanisé le retour de Bugatti au Mans. »

Afin de ressembler à l’originale ayant couru au Mans, le constructeur automobile français a peint l’extérieur de la Centodieci dans une nuance de bleu, puis a appliqué sur la carrosserie plusieurs des mêmes décalcomanies que la voiture de course originale. Les jantes de cette Centodieci ont reçu une finition or.

Afin de mettre en valeur cette réalisation unique, Bugatti l’a mise en situation sur le circuit du Mans aux côtés du modèle original.

Photos : Bugatti