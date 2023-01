Lamborghini Day Japan 2022 – 180 modèles réunis à Tokyo

Automobili Lamborghini a célébré le Lamborghini Day Japan 2022 à Tokyo, accueillant 180 voitures Lamborghini actuelles, classiques et en édition spéciale qui se sont réunies au Sea Forest Waterway le 11 novembre. Présenté le long du site du front de mer créé pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, le festival comprenait un défilé Lamborghini dans la ville de Tokyo et une soirée de célébration pour les propriétaires ainsi que le dévoilement japonais du nouvel Urus Performante.

Le programme a débuté par un défilé de voitures Lamborghini au coucher du soleil dans les rues de Tokyo. Plus de 150 Lamborghini (incluant les éditions limitées Countach LPI 800-4, Aventador Ultimae LP 750-4 et Sian FKP 37, aux côtés de modèles actuels tels que l’Huracán STO et des classiques comme la Diablo GTR et la Countach 25 anniversario) ont participé, ravissant les spectateurs et les participants. Partant du jardin d’Ariake et passant par Toranomon, Hibiya, Yurakucho et Ginza pour arriver à la voie navigable de la forêt maritime, le cortège a ensuite rejoint les autres voitures Lamborghini déjà exposées avec un accueil formel de la haute direction d’Automobili Lamborghini (Stephan Winkelmann – PDG et Federico Foschini – responsable des ventes et du marketing), en visite au Japon spécialement pour l’événement important.

« La passion exceptionnelle pour Lamborghini des propriétaires et des passionnés au Japon rend cet événement de célébration extrêmement spécial. Le Japon est un marché important et établi pour Lamborghini, qui continue de croître d’année en année, et le Lamborghini Day est une occasion unique pour nous de nous réunir dans cette partie du monde pour célébrer notre marque italienne. », a déclaré Stephan Winkelmann.

Davide Sfrecola, responsable du Japon chez Automobili Lamborghini, a ajouté : « Plus de 180 voitures venues de tout le Japon pour se rassembler à Tokyo témoignent de l’émotion que Lamborghini évoque chez les propriétaires, confirmant l’importance d’expériences uniques telles que Lamborghini Day et l’opportunité de se connecter personnellement avec nos clients au Japon. »

Le nouvel Urus Performante a été officiellement présenté à plus de 600 invités par Stephan Winkelmann. Le nouveau Super SUV, avec une puissance accrue à 666 ch et un poids réduit de 47 kg, est doté d’une fibre de carbone étendue et d’un rapport poids/puissance le meilleur du segment. Accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et freinant de 100 km/h à l’arrêt en 32,9 m, le Lamborghini Urus Performante produit 850 Nm de couple de 2 300 à 4 500 tr/min, avec ses capacités longitudinales de référence dont une vitesse de pointe de 306 km/h égalé par sa réactivité, sa maniabilité et sa stabilité. Établissant récemment un nouveau record dans la catégorie des SUV de production sur le parcours Pikes Peak International Hill Climb, l’Urus Performante a été présenté au Lamborghini Day Japan 2022 avec son prédécesseur historique, le Lamborghini LM 002.

Les invités du Lamborghini Day Japan 2022 ont également pu apprécier une Miura SV exposée, restaurée par le département Lamborghini Polo Storico. Une zone Ad Personam a recréé la boutique de personnalisation permanente du Lamborghini Lounge de Tokyo, où les propriétaires peuvent personnaliser leur nouvelle Lamborghini avec des couleurs et des garnitures extérieures et intérieures presque illimitées, des options et des finitions spéciales.

Le partenaire de Lamborghini, Roger Dubuis, s’est joint aux célébrations, créant un espace permettant aux invités d’explorer les montres de «haute horlogerie» créées en collaboration avec Lamborghini. Ducati a également présenté la Diavel 1260 Lamborghini : une édition limitée à 630 exemplaires inspirée de la SIÁN FKP 37.

Photos : Lamborghini