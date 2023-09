IAA 2023 – Stand Audi épuré et tourné vers l’électromobilité

Comme en 2021, Audi a renouvelé sa présence dans le centre-ville de Munich via un stand toujours situé sur la Wittelsbacherplatz aux côtés de celui de Porsche. La marque aux quatre anneaux a choisi un espace sobre afin de mettre en avant son futur électrique via 3 modèles exposés (Q4 Sportback e-tron, Q8 e-tron, RS e-tron GT) et le concept car Audi activesphere concept.

Dans l’espace Open Space, ouvert au public au centre de Munich, Audi a présenté une partie de sa gamme de véhicules électriques, misant avant tout sur la mise en avant de son engagement dans l’électromobilité.

D’abord en terme de voitures commercialisées avec trois modèles exposés : Audi RS e-tron GT, Audi Q4 Sportback e-tron et Audi Q8 e-tron. Il était possible de réserver un essai routier à l’arrière du stand via un espace dédié. Des pommes à effigie des 4 anneaux étaient offertes aux visiteurs.

Ensuite, avec un espace dédié à la mobilité légère via des vélos électriques pouvant être essayés.

Le point culminant est l’exposition du concept-car électrique Audi activesphere concept, le 4ème et dernier membre de la famille sphere.

Photos : 4Legend.com / Audi