IAA 2023 – Un pneu-concept Goodyear développé pour l’Opel Experimental

Goodyear a collaboré avec Opel afin de développer un pneumatique spécifique et innovant créé spécialement pour le concept-car révolutionnaire Opel Experimental dévoilé à Munich lors du salon automobile IAA Mobility 2023.

Les caractéristiques de ce pneumatique, avec notamment des flancs, un dessin de bande de roulement et un mélange de gommes personnalisés, accompagnent l’esthétique fluide du concept-car Opel Experimental, soulignant l’engagement de Goodyear à proposer un design rare pour collaborer avec ce constructeur automobile reconnu.

L’expertise avant-gardiste de Goodyear a permis de créer une symbiose et une harmonie entre le dessin du flanc du pneumatique et le design des jantes en forme d’aube de l’Opel Experimental, notamment pour l’efficacité aérodynamique, reconnue des voitures de la marque.

Grâce à une ingénierie rigoureuse, Goodyear a adapté le design du pneumatique pour améliorer les performances aérodynamiques du véhicule, ce qui se traduit par une grande efficacité énergétique.

Goodyear a incorporé des incrustations de couleurs dans le mélange de gommes du pneumatique, en harmonie avec la philosophie de création audacieuse et fluide d’Opel. Ces incrustations innovantes accentuent l’originalité et l’élégance du pneumatique et renforcent son esthétique.

Photos : 4Legend.com