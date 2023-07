IMSA – 4e, 5e et 6e places pour les Porsche 963 à Mosport (Canada)

Porsche Penske Motorsport a terminé la sixième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar aux positions cinq et six. Lors de la course de 2h40 à Mosport (Bowmanville), au Canada, Nick Tandy et Mathieu Jaminet ont franchi la ligne d’arrivée dans la Porsche 963 n°6 juste devant la voiture sœur. Leurs collègues pilotes d’usine Felipe Nasr et Matt Campbell étaient parfois en course pour un podium mais ont finalement dû se contenter de la sixième place. La voiture client mise en service par JDC-Miller MotorSports était la Porsche 963 la mieux placée à la quatrième place. Dans la catégorie GTD-Pro, la Porsche 911 GT3 R de Pfaff Motorsports a terminé sur le podium.

Catégorie GTP – Pas de podium

Dans des conditions nuageuses et des températures de l’air d’environ 24 degrés Celsius, Felipe Nasr et Mathieu Jaminet ont lancé une poursuite majeure dans la phase initiale, le Français tentant des dépassements particulièrement impressionnants. En seulement 30 minutes, la Porsche 963 n°6 avait gravi les échelons de la neuvième à la cinquième position et occupait une place importante dans le rétroviseur de la voiture sœur. Une stratégie intelligente pendant plusieurs périodes de prudence a ensuite permis à la voiture n°7 de Porsche Penske Motorsport de se hisser à la deuxième place. Le dernier arrêt au stand lors de la troisième des quatre phases jaunes du parcours complet a entraîné le dépassement de trois voitures rivales. Par la suite, aucune autre progression n’était possible dans le dernier sprint de 30 minutes – d’autant plus que les quatre derniers tours se sont à nouveau passés derrière la voiture de sécurité suite à un incident.

« Nos voitures sont d’un seul tenant et la performance était au rendez-vous aujourd’hui. Les périodes de prudence n’ont pas aidé, car ils ont mis d’autres voitures devant nous. Cela s’est traduit par un résultat médiocre. Pourtant, tout s’est rapproché dans le championnat. Les quatre meilleurs équipages sont à moins de 60 points les uns des autres. Je suis sûr que le combat pour le titre atteindra son paroxysme d’ici la finale de la saison à Road Atlanta. Si nous faisons tout correctement à partir de maintenant et marquons des points décents, nous pouvons terminer l’année sur une bonne note. », a résumé Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Au classement général, Tandy et Jaminet occupent la quatrième place après la sixième manche de la saison, avec le duo de pilotes Nasr et Campbell en sixième position. Porsche occupe actuellement la quatrième place du championnat des constructeurs.

L’équipe cliente JDC-Miller MotorSports a livré une performance impeccable le jour de la course à Mosport. Le spécialiste de la saison allemand Mike Rockenfeller a effectué un premier relais solide au volant de la Porsche 963 n°5 et a remis le prototype jaune vif à son coéquipier Tijmen van der Helm à la huitième place. Mettant en œuvre un pari stratégique dans l’avant-dernière phase de la voiture de sécurité, le Néerlandais s’est classé quatrième et a repoussé avec succès toutes les attaques des voitures Porsche Penske Motorsport.

Catégories GTD – Une stratégie parfaite place Pfaff Motorsports sur le podium

Dans la catégorie GTD-Pro, l’équipe cliente de Pfaff Motorsports a réalisé une performance impressionnante lors de sa course à domicile grâce à une stratégie optimale et à de solides entraînements des pilotes Klaus Bachler et Patrick Pilet. Le premier relais de l’Autrichien au volant de la Porsche 911 GT3 R n°9 a été considérablement plus long que le reste du peloton, ce qui a jeté les bases du succès. Son coéquipier français, célèbre pour son style de conduite économe en carburant incomparable, a ensuite ramené la deuxième place en toute sécurité à la maison pour l’équipe.

Les trois équipes clientes de la classe GTD ont eu moins de chance. Après des performances de qualification médiocres samedi, les choses ne se sont guère améliorées le jour de la course. Les quatre Porsche 911 GT3 R alignées par Wright Motorsports, AO Racing et Kellymoss avec Riley ont terminé la course aux positions sept, huit, neuf et douze respectivement.

La septième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar se disputera le 22 juillet 2023 à Lime Rock Park. Seules les deux catégories GTD disputent le soi-disant Grand Prix du Nord-Est. La prochaine sortie de la Porsche 963 en Amérique du Nord aura lieu le premier week-end d’août à Road America.

Résultats de la course

Catégorie GTP

1. Blomqvist/Braun (Royaume-Uni/États-Unis), Acura #60, 120 tours

2. Taylor/Albuquerque (USA/P), Acura #10, 120 tours

3. De Phillippi/Yelloly (États-Unis/Royaume-Uni), BMW #25, 120 tours

4. Rockenfeller/van der Helm (D/NL), Porsche 963 #5, 120 tours

5. Tandy/Jaminet (UK/F), Porsche 963 #6, 120 tours

6. Campbell/Nasr (AUS/BR), Porsche 963 #7, 120 tours

Catégorie GTD Pro

1. Garcia/Taylor (E/USA), Corvette #3, 111 tours

2. Bachler/Pilet (A/F), Porsche 911 GT3 R #9, 111 tours

3. Juncadella/Gounon (E/F), Mercedes-AMG #79, 111 tours

Catégorie GTD

1. Vendeurs/Snow (USA/USA), BMW #1, 111 tours

2. Schandorff/Iribe (DK/USA), McLaren #70, 111 tours

3. Skeen/Grenier (USA/CDN), Mercedes-AMG #32, 111 tours

7. Brynjolfsson/Hindman (USA/USA), Porsche 911 GT3 R #77, 110 tours

8. Hyett/Priaulx (États-Unis/Royaume-Uni), Porsche 911 GT3 R #80, 110 tours

9. Metni/van Berlo (USA/NL), Porsche 911 GT3 R #91, 110 tours

12. Brule/Udell (USA/USA), Porsche 911 GT3 R #92, 103 tours

