WEC – 5e et 7e places pour Porsche Penske Motorsport à Monza

L’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport a terminé les 6 Heures de Monza cinquième et septième. La Porsche 963 alignée par l’équipe cliente Hertz Team Jota a franchi la ligne d’arrivée sur le circuit du Grand Prix d’Italie à la neuvième place. Lors de ses débuts dans la catégorie Hypercar, Proton Competition a réalisé une solide performance mais a dû abandonner prématurément. Grâce à différentes stratégies d’arrêt au stand, les quatre prototypes hybrides de Weissach avaient parfois mené le peloton lors de la cinquième manche de la saison du Championnat du Monde d’Endurance FIA. Dans la catégorie GTE Am, la Porsche 911 RSR a verrouillé les trois premières places, la victoire de classe revenant à Dempsey-Proton Racing.

Par des températures estivales d’environ 34 degrés Celsius, les deux voitures d’usine de Porsche Penske Motorsport se sont alignées sur la grille pour la course de six heures en huitième et dixième positions. La Porsche 963 menée par l’équipe cliente Hertz Team Jota était partie de la neuvième position, avec le prototype hybride de Proton Competition en P12. Au premier virage, tous les quatre avaient gagné une position en raison d’une collision devant eux. Lorsqu’une première période de voiture de sécurité s’est terminée après un peu moins de 30 minutes de course, Porsche Penske Motorsport a opté pour des stratégies différentes pour les deux voitures de course : la voiture n°6 conduite par Laurens Vanthoor s’est arrêtée tôt uniquement pour faire le plein, tandis que la voiture sœur n°5 a terminé son premier relais comme prévu. Jota a aussi fait appel à António Félix da Costa au début.

À partir de ce moment, les positions au classement général s’échangeaient constamment en fonction du rythme des arrêts aux stands. Les voitures Porsche 963 de 688 ch (506 kW) ont parfois réussi à maintenir le rythme du peloton de tête et sont apparues à plusieurs reprises parmi les premières. La voiture n°5 partagée par le trio de pilotes d’usine Fréderic Makowiecki, Michael Christensen et Dane Cameron s’est battue jusqu’au bout pour la quatrième place sur le circuit du Grand Prix de 5,793 kilomètres mais a raté de près de 14 secondes.

La chance n’était pas du côté de Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor. Lorsqu’Estre a tenté de s’arrêter au stand pour un arrêt de routine après deux bonnes heures de course, les feux à l’entrée de la voie des stands sont passés au rouge quelques secondes plus tôt en raison d’un jaune plein – causé par l’accident avec une voiture LMP2. Pour ne pas tomber en panne sèche, le Français a dû effectuer un soi-disant arrêt d’urgence. Cependant, seule une petite quantité de carburant est autorisée comme mesure de transition et les changements de pneus sont interdits. Cela a rendu nécessaire un deuxième arrêt, coûtant un temps précieux, un tour et le contact avec la tête. Le n°6 a finalement pris le drapeau à la septième place.

« La cinquième et la septième place reflètent ce que nous pouvons actuellement réaliser avec nos performances. Nous avons livré une course sans faute, et nous avons également été très bons d’un point de vue technique et stratégique. Cependant, les phases jaunes ont eu leurs inconvénients pour nous. Notre équipe cliente Jota a dû faire face à quelques difficultés pendant la course. Félicitations à Proton Compétition : ils ont même pu mener pendant une courte période lors de leur premier départ dans la grande classe. Ensuite, ils ont rencontré des pépins techniques, qu’il nous faut maintenant analyser plus en détail. », a déclaré Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

La Porsche alignée par Hertz Team Jota a également passé des relais parmi les leaders de la catégorie supérieure Hypercar, avec le prototype n°38 même brièvement en tête. Après deux heures, cependant, le volant a dû être changé lors d’un arrêt supplémentaire et le système hybride a dû être réinitialisé. En conséquence, William Stevens, le pilote d’usine António Félix da Costa et le pilote sélectionné par Porsche Motorsport Asie-Pacifique Yifei Ye ont perdu le contact avec les leaders. Le trio a franchi la ligne d’arrivée en neuvième position.

Proton Competition a fait ses débuts en force avec la Porsche 963 dans la catégorie Hypercar. Lors de leur première sortie avec le prototype hybride, le pilote d’usine Gianmaria Bruni, Neel Jani et Harry Tincknell ont réussi à rester longtemps dans le groupe de tête. Au début de la cinquième heure de course, cependant, un défaut qui n’avait pas été analysé en détail a conduit à un abandon anticipé. L’équipe cliente allemande n’avait pris livraison de la Porsche 963 que peu de temps avant le début du week-end et avait profité de la course de Monza pour tester la voiture.

Triplé dans la catégorie GTE Am pour la Porsche 911 RSR

Dans la catégorie GTE Am, les équipes clientes Porsche ont verrouillé les trois premières positions avec la 911 RSR. La victoire de catégorie est revenue à Dempsey-Proton Racing avec les pilotes Mikkel Pedersen, le propriétaire de l’équipe Christian Ried et l’ancien pilote Porsche Junior Julien Andlauer. Iron Lynx a décroché la deuxième place avec Alessio Picariello, Matteo Cressoni et Claudio Schiavoni, suivi de GR Racing en troisième avec les pilotes Ben Barker et Michael Wainwright ainsi que Riccardo Pera.

Résultats de la course

Catégorie Hypercar

1. Conway/Kobayashi/Lopez (UK/J/ARG), #7 Toyota, 200 tours

2. Fuoco/Molina/Nielsen (I/E/DK), Ferrari #50, 200 tours

3. Di Resta/Jensen/Vergne (UK/DK/F), Peugeot #93, 200 tours

5. Cameron/Christensen/Makowiecki (US/DK/F), Porsche 963 #5, 199 tours

7. Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6, 199 tours

9. Felix da Costa/Stevens/Ye (P/UK/CHN), Porsche 963 #38, 198 tours

DNF : Bruni/Jani/Tincknell (I/CH/UK), Porsche 963 #99

Catégorie GTE Am

1. Andlauer/Pedersen/Ried (F/DK/D), Porsche 911 RSR #77, 185 tours

2. Picariello/Cressoni/Schiavoni (B/I/I), Porsche 911 RSR #60, 185 tours

3. Barker/Pera/Wainwright (UK/I/UK), Porsche 911 RSR #86, 184 tours

5. Bovy/Frey/Gatting (B/CH/DK), Porsche 911 RSR #85, 184 tours

8. Cairoli/Castro/Moura de Oliveira (I/DOM/P), Porsche 911 RSR #56, 183 tours

Photos : Porsche