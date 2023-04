Interview de Elias Hammer – responsable du déploiement de l’Audi charging hub Berlin

La marque aux quatre anneaux ouvre un troisième centre de recharge Audi en plein centre de Berlin. Dans la capitale allemande, comme à Nuremberg et à Zurich, des batteries de seconde vie serviront de stockage tampon et, comme à Zurich, le centre de recharge compact d’Audi, doté de quatre bornes de recharge rapide, sera utilisé. Sur le site de Prenzlauer Berg, cependant, Audi adopte une approche différente en matière d’alimentation électrique. Cette évolution est expliquée dans cette interview par Elias Hammer, Responsable du Déploiement à Berlin et de l’Intégration du Système Energétique pour le centre de recharge Audi. Les futurs utilisateurs du centre de recharge Audi de Berlin peuvent s’attendre à une « attente électrisante » pendant la recharge au lieu de l’ennui habituel, car la coopération avec Frischeparadies permettra d’utiliser ce temps à bon escient. Pour Jörg Haucke, un propriétaire d’une Audi Q4 e-tron résidant à Berlin, le centre de recharge Audi est la solution parfaite pour la recharge urbaine, de nombreuses grandes villes ne disposant pas encore d’infrastructure de recharge rapide.

Pourquoi Audi a-t-elle choisi la version compacte de son centre de recharge à Berlin ?

Elias Hammer : « Le site de Prenzlauer Berg se trouve à proximité de l’autoroute B1 est-ouest, dans un quartier résidentiel à forte densité. Il s’agit d’un emplacement idéal pour la version compacte du centre, qui offre aux conducteurs de voitures électriques, dont la plupart n’ont pas la possibilité de se recharger à domicile, une option de recharge rapide pratique et surtout fiable dans le centre-ville. En général, nous nous attendons à une forte demande de recharge dans les villes pour les travailleurs qui rentrent chez eux. L’unité de stockage tampon assure toujours une puissance constante de 320kW à chaque point de recharge. Nous nous attendons à ce que le site de Prenzlauer Berg, en particulier, soit très fréquenté. Comme c’est le cas ici, nous construisons généralement nos centres de recharge de manière à ce que nos clients puissent inclure un arrêt de recharge de 30 à 40 minutes dans leur routine quotidienne. À cette fin, nous utilisons, entre autres, une analyse de données interne pour déterminer la demande sur place et planifier l’emplacement adéquat. La zone qui abrite la version compacte avec quatre points de charge couverts et deux cubes d’alimentation est située juste à côté de notre partenaire de coopération. »

En tant que conducteur d’une Audi e-tron, comment utilisez-vous le centre de recharge Audi ?

Jörg Haucke : « Cela fait un certain temps que je réclame une station de recharge dans le parking souterrain de mon immeuble. Malheureusement, c’est assez compliqué. Il y a une station de recharge publique à quelques minutes de mon appartement que j’utilise parfois. Le centre de recharge Audi est nettement plus pratique – et moins cher aussi, je l’ai découvert. Pour être honnête, j’étais un peu envieux lorsque j’ai entendu parler pour la première fois du centre de recharge Audi à Nuremberg il y a quelque temps. Après tout, les stations de recharge publiques ne sont pas toujours gratuites quand on en a besoin. Le centre de recharge Audi est un complément idéal à l’infrastructure de recharge de Berlin. »

Comment Audi se prépare-t-elle à l’afflux de clients qu’elle pourrait connaître ?

Elias Hammer : « C’est là que les conducteurs d’Audi bénéficient du système de réservation. Théoriquement, il serait même possible d’ajouter un autre power cube relativement rapidement si la demande est suffisante. Grâce au concept modulaire, les quatre points de charge peuvent rapidement être transformés en six. Cela signifie que nous pouvons répondre à la volée à une demande plus importante. »

Jörg Haucke : « En tant que conducteur d’une Audi Q4 e-tron, je suis ravi d’entendre cela. À l’avenir, je pourrai réserver une place de recharge ou vérifier s’il y a une borne de recharge libre via l’application myAudi. Une autre caractéristique pratique est le nouveau service de recharge Audi, qui rend la recharge pratique et fiable presque partout en Europe. »

Sur quel partenaire Audi compte-t-elle pour moderniser le centre de recharge de Berlin ?

Elias Hammer : « À Berlin, nous collaborons avec Frischeparadies, qui offre des possibilités de shopping attrayantes et un bistrot gastronomique. Avec ses normes de qualité élevées, Frischeparadies est un partenaire qui correspond bien à la marque Audi. »

En tant que client, comment utiliserez-vous le temps pendant lequel votre voiture se recharge ?

Jörg Haucke : « Le centre de recharge Audi est situé très près de la plupart de mes rendez-vous professionnels. Même si je suis à la retraite, je supervise des stagiaires et je peux recharger ma voiture pendant mes réunions avec eux. Je suis sûr qu’il y aura aussi de temps en temps une tasse de café ou un arrêt shopping, et même un peu de temps pour se détendre. Il est vrai qu’une visite au centre de recharge Audi n’est pas strictement une activité de loisir, mais elle offre certaines commodités pendant la recharge. Il y aura certainement des discussions autour de la station de recharge ou au bistrot. »

Quelles sont les différences techniques par rapport aux centres de recharge de Nuremberg et de Zurich ?

Elias Hammer : « À Berlin, nous sommes connectés au réseau électrique de Frischeparadies en tant que sous-consommateur. C’est la principale différence. Notre contrôle dynamique et intelligent de la charge, que nous avons développé en interne, mesure activement la quantité d’énergie que Frischeparadies prélève sur le réseau. Cela nous permet de nous assurer que nous ne rechargeons que lorsque la demande d’énergie de notre partenaire sur le réseau est faible. Le résultat est que nous n’avons pas besoin d’un branchement électrique supplémentaire à Berlin. Cela signifie également que la connexion existante à l’énergie verte couvrira les besoins en énergie du centre de recharge Audi. Cette approche permet une utilisation optimale de l’infrastructure existante du réseau électrique, d’autant plus que le système de stockage de la batterie de 1,05MWh rend le centre de recharge autonome en termes de besoins en énergie. »

Comment le système de stockage par batterie est-il construit ?

Elias Hammer : « Le système de stockage de la batterie utilise les batteries Audi e-tron de nos véhicules d’essai. Les batteries ont encore une grande capacité, que nous voulons exploiter au maximum. Le centre de charge Audi donne en quelque sorte une seconde vie aux batteries. Trois cubes de puissance de 198 modules chacun et un cube de stockage de 330 modules sont installés dans le hub de Nuremberg. Au total, cela représente 924 modules. À Berlin, il y a au total 396 modules d’une capacité de 1,05MWh, soit l’équivalent de 14 Audi Q4 e-tron. »

En tant que client de l’Audi e-tron, allez-vous utiliser régulièrement le centre de recharge Audi ?

Jörg Haucke : « Je pense que oui. Tout d’abord, le prix de 0,35 euro par kWh est très attractif pour les utilisateurs du service de recharge Audi. En moyenne, les autres stations de recharge rapide à Berlin sont presque deux fois plus chères. Le concept d’Audi permet d’intégrer facilement la recharge dans ma routine quotidienne. Le système de réservation est également à ma disposition et je peux faire bon usage du temps de charge, qui est généralement consacré à l’attente. »

Quelle est la prochaine étape pour le concept de centre de recharge Audi après l’inauguration à Berlin ?

Elias Hammer : « Nous prévoyons d’ouvrir un autre centre de recharge compact Audi à Salzbourg à la fin du mois de mai 2023, suivi d’un autre à Munich. Lors de la première vague, nous déploierons des versions sans salon, en nous associant à des entreprises partenaires pour proposer des installations de service, afin d’acquérir davantage d’expérience et de recueillir plus de données. Nous voulons comprendre nos clients afin de pouvoir garantir le meilleur service possible avec des versions compactes, mais aussi, à partir de 2024, avec des salons de différentes tailles. C’est pourquoi nous recherchons d’autres entreprises partenaires et des sites urbains appropriés. »

En tant que client de l’Audi e-tron, qu’aimeriez-vous voir, en général, en matière de recharge ?

Jörg Haucke : « L’Audi Q4 e-tron est la douzième Audi que je possède depuis 1991 et la première Audi à être équipée d’un système de propulsion entièrement électrique. En général, j’aimerais qu’il y ait davantage d’options de recharge publiques. À cet égard, il reste encore beaucoup à faire. Audi montre la voie avec son concept de recharge urbain, qui contribue également à fidéliser la clientèle à la marque. »

