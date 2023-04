Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 – Triplé pour VRS Coanda à Watkins Glen

La course âprement disputée de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 à Watkins Glen se termine par une triple victoire très acclamée pour l’équipe VRS Coanda. Faisant appel à des tactiques solides, Zac Campbell, Bryn Collins et Bobby Zalenski ont couronné une course sans faille pour sécuriser les places un à trois. La course sprint a été remportée par Sebastian Ariel, qui a ainsi fêté sa deuxième victoire consécutive après son succès en Autriche il y a une semaine. Jordan Caruso, quant à lui, a clairement accru son avance au classement avec la troisième place dans la course de sprint et la huitième dans la grande course.

Utilisant des tactiques astucieuses et un travail d’équipe parfait, Zac Campbell, Bryn Collins et Bobby Zalenski, ont offert à leur équipe VRS Coanda une triple victoire à Watkins Glen. Avec la troisième place du sprint et la huitième de la course finale, Jordan Caruso peut également se sentir vainqueur de la septième manche de la saison TAG Heuer Esports Supercup : l’Australien d’Altus Esports a prolongé son avance au classement avec quatre épreuves à disputer. Avec 348 points, il détient désormais une avance de 58 points sur le champion en titre Diogo C. Pinto (Team Redline, 290 points) et le pilote VRS Coanda Charlie Collins (286). Les deux n’ont pas réussi à marquer de points au sprint et ont terminé la course en dehors des dix premiers.

Derrière le qualifié le plus rapide, Sebastian Job d’Oracle Red Bull Racing Esports, Charlie Collins en troisième et Pinto en cinquième se sont alignés sur la grille pour la course de sprint devant Caruso, qui a commencé la course de onze tours depuis la sixième position. Collins a chuté à l’arrière du peloton dans le premier tour après un contact avec Pinto, tandis que les Portugais ont d’abord réussi à rester dans le groupe de tête très compétitif. Dans le tout dernier tour, cependant, Pinto est entré en collision avec le leader Job. Sebastian Ariel (TXC Racing by TK) a hérité de la première place et s’est imposé devant Job et Campbell.

La huitième place dans l’épreuve de sprint signifiait qu’Alejandro Sanchez (SDK Gaming) a commencé la course de 22 tours depuis la première position. Après seulement quelques kilomètres, cependant, il a dû laisser passer Campbell et Bryn Collins, Zalenski restant initialement en quatrième position. Après dix tours, Campbell a maintenu une avance apparemment confortable de 1,7 seconde. Pendant ce temps, le leader du championnat Caruso à la septième place a chassé le peloton de tête – bien conscient que Pinto (18e) et Charlie Collins (19e), ses plus proches rivaux, perdraient un terrain précieux dans la lutte pour le titre.

A l’entame du dernier tour, 1,3 secondes seulement séparaient les huit premières voitures. Alors que Job, à la deuxième place, avait encore des espoirs de victoire à ce stade, il a finalement dû admettre sa défaite face au travail d’équipe habile des pilotes VRS Coanda. Bryn Collins et Zalenski ont également dépassé Job dans les deux derniers virages, après que Job ait lutté contre le survirage dans le virage entrant dans la ligne droite. Il a finalement pris le drapeau à la septième place.

Kirwan remporte la course de sprint All-Star, « Keny500 » domine la course de fond

Après la course de sprint All-Star de 14 tours, Casey Kirwan a de nouveau été célébré comme le vainqueur. Parti de la pole position, l’Américain a dû repousser les attaques féroces de Dave Cameron (UK) sur toute la distance, mais au final, Cameron n’a pas réussi à se frayer un chemin devant l’actuel leader des points. Tony Kanaan du Brésil a empoché la place restante sur le podium. Dans la course de fond de 22 tours, Lyubov Ozeretskovskaya a été catapulté de l’avant de la grille pour s’éloigner rapidement du peloton. « LoveFortySixty » a également bénéficié d’un carambolage dans le premier tour. A sept tours de l’arrivée, une flotte de dix Porsche 718 Cayman GT4 CS dirigée par Tyson « Quirkitized » Meier s’est réunie en formation. Dans l’avant-dernier tour, cependant, un autre accrochage fait sortir le quatuor de tête, composé de Kirwan et Xabier Sanchez, de la piste. Christian « Keny500 » Ortega en a profité. L’Espagnol s’est imposé devant l’Allemand Daniel « Dan Suzuki » Sosulski et l’Américain Matt Malone.

Prochaine étape du PESC : les montagnes russes ardennaises de Spa-Francorchamps

Dans deux semaines, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) revient en Europe pour la septième des dix manches de la saison. Les « montagnes russes ardennaises » de 7 004 kilomètres de Spa-Francorchamps sont l’un des circuits les plus exigeants de la saison en raison de ses passages notoires tels que l’Eau Rouge, le Raidillon et Blanchimont. Les combinaisons de virages rapides et les creux prononcés, les longs passages à plein régime et l’épingle à cheveux La Source au bout de la ligne droite de départ nécessitent une configuration prudente de la Porsche 911 GT3 Cup numérique.

À Spa-Francorchamps, 16 des créateurs de contenu les plus en vogue de la série Esport disputeront à nouveau deux courses All-Stars. Après trois épreuves, chacune avec la 911 GT3 Cup virtuelle et la 718 Cayman GT4 CS, ils passent à la Porsche 911 RSR en Belgique.

Résultats

Watkins Glen, course de sprint

1. Gustavo Ariel (BR, TXC Racing par TK)

2. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports)

3. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

4. Alessandro Bico (I/Williams Esports)

5. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda)

Watkins Glen, course principale

1. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda)

2. Bryn Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

3. Bobby Zalenski (États-Unis/VRS Coanda)

4. Alejandro Sánchez (E/Stormforce Racing ART)

5. Oscar Mangan (IRL/Altus Esports)

Classement général après 6 manches sur 10

1. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports), 348 points

2. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 290 points

3. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda), 286 points

4. Alejandro Sánchez (E/Stormforce Racing ART), 274 points

5. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports), 273 points

Photos : Porsche