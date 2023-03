Iron Dames – Un premier équipage Lamborghini 100% féminin

Des femmes animées par des rêves : ce sont les Iron Dames, au volant de la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 numéro 83, en teinte en rose vif comme les combinaisons de course qui les distinguent dans le paddock dans leur mission à « Courir pour inspirer ». Cet équipage 100% féminin est composée de 4 pilotes : Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy et Doriane Pin.

Créé en 2018 par Deborah Mayer – entrepreneure, pilote de course et présidente de la Commission Women in Motorsport (WIM) de la FIA – Iron Dames est un projet visant à soutenir les femmes dans le sport automobile à tous les niveaux, des pilotes aux mécaniciens, ingénieurs et managers. La redoutable équipe est composée de quatre pilotes féminines à la détermination affûtée : « Nous avons prouvé que nous pouvions gagner contre tout le monde. Nous sommes forts et nous sommes des combattantes. Et lentement mais sûrement, nous changeons la mentalité de ce sport. »

De la benjamine, Doriane Pin (19 ans), à la plus âgée, Rahel Frey (36 ans), elles partagent une même vision : « On porte un tailleur rose, c’est vrai. Mais quand on met nos casques, on est des pilotes qui veulent gagner. Et rien de plus.

Iron Dames est un projet porté par Iron Lynx, l’écurie de course italienne choisie par Lamborghini Squadra Corse comme équipe opérationnelle pour l’IMSA Endurance Cup 2023, qui participera en tant qu’équipe officielle au FIA WEC avec la Lamborghini LMDh à partir de 2024. Le partenariat dans les compétitions GT3 et LMDh en Europe et aux États-Unis a été annoncé en novembre dernier. « Depuis que nous avons annoncé notre intention de courir dans la catégorie LMDh, il était clair pour nous qu’Iron Lynx était le bon partenaire. Au fil des ans, Iron Lynx s’est avéré être une entité rapide, solide et performante, tout comme la division sport automobile de Lamborghini. »

« Le projet Iron Dames est composé de femmes motivées avec une forte passion et motivation, poussant le monde de la course au-delà des limites et des barrières de genre. Nous courons pour inspirer les femmes à poursuivre leurs rêves et à faire le premier pas dans le sport automobile, car nous avons prouvé que tout est vraiment possible. », a déclaré Deborah Mayer, présidente de DC Racing Solutions et fondatrice du projet Iron Dames. «

En tête-à-tête avec leurs collègues masculins, après leurs débuts en janvier à Daytona à bord de l’Huracán GT3 EVO2 #83, les Iron Dames disputeront en mars l’IMSA Endurance Cup à Sebring pour la deuxième manche du championnat après Daytona.

Les quatre équipières, Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy et Doriane Pin échangent leurs places dans le cockpit de la voiture pendant les très longues heures des courses d’endurance. « Nous sommes comme des sœurs nées de mères différentes. », disent-elles, soulignant l’harmonie étroite de l’équipe.

Rahel Frey a 36 ans et a été la première femme à remporter une course de Formule 3, en Allemagne. Pilote professionnelle depuis 2011, elle est considérée comme l’une des plus fortes du plateau, avec 71 podiums, 19 victoires, sept pole positions et 22 records du tour le plus rapide. Elle se décrit comme « une travailleuse silencieuse », déterminée à utiliser ses 20 ans d’expérience « pour développer le rôle des femmes dans le sport automobile ». Elle n’est pas seulement pilote mais aussi chef de projet pour les Iron Dames, supervisant leur croissance, leur entraînement physique et mental et leur programme de tests. « Dans le monde de la course, je n’aime pas penser en termes de dualisme ‘homme-femme’. Nous montons dans la voiture et nous voulons être les plus rapides, comme les autres. », affirme Frey.

Michelle Gatting est née au Danemark il y a vingt-neuf ans et compte déjà de nombreux exploits en karts et en monoplaces : jusqu’à présent dans sa carrière, 14 victoires en course, 61 podiums et 8 pole positions. Elle aime profondément son pays natal, où elle revient dès qu’elle le peut pour des randonnées dans la nature avec son chien Lasso. Et elle est un éclair « fier et têtu » (ses mots) sur la piste. « Depuis mes débuts, les choses ont changé. Maintenant, je marche dans le paddock, je salue mes adversaires masculins et je ressens leur respect. Nous avons prouvé que nous savions comment gagner. »

Sarah Bovy est née en Belgique il y a trente-trois ans, adore manger au point de se qualifier de « gourmande », et s’inspire sur la piste des grands pilotes de course. « Quand j’avais 13 ans, j’étais déjà sur un kart et j’ai dit à mon père sur le chemin du retour, ‘un jour, je vais devenir pilote de course.' » Elle est une passion viscérale et globale pour la course. « J’aime tout dans cet environnement : l’odeur, le bruit, la stratégie. Et surtout, j’aime la bataille. » En tant que championne des voitures de tourisme en 2013 et première femme sur un podium des World Series, elle en est à sa troisième saison avec les Iron Dames. « Un inconvénient d’être une femme sur la piste ? Le fait que certains collègues, lorsqu’ils sont en train de doubler, nous malmènent dans leurs manœuvres. Je pense que pour certains, être battu par une femme est toujours considéré comme une ecchymose à l’ego. »

Doriane Pin est prometteuse pour l’avenir : Française, 19 ans, et plusieurs fois sur le podium de la GT3 Michelin Le Mans cup. Sur 30 courses de sa carrière, elle a remporté six victoires, 12 podiums et quatre pole positions. « J’ai commencé quand j’avais neuf ans, grâce à mon père. En 2019, j’étais déjà championne de France. », raconte-t-elle. Elle aime passer son temps libre à jouer du piano et à faire du vélo et du tennis. « Les valeurs importantes dans ma vie ? Croire en moi, toujours apprendre et profiter de chaque instant. »

Quatre femmes. Quatre histoires. Une seule voix : « Hommes et femmes peuvent s’affronter dans les mêmes compétitions. »

Photos : Lamborghini