Audi élargit sa gamme de produits de mobilité électrique avec le lancement du VTT électrique Audi à tirage limité propulsé par Fantic. Le dernier point fort des accessoires d’origine Audi est la prochaine étape dans les efforts de la marque pour offrir des moyens alternatifs de mobilité électrique au-delà des voitures à quatre roues.

Audi n’est pas étranger à la conduite hors route; l’illustre histoire de la marque dans le championnat du monde des rallyes et l’utilisation de la transmission intégrale quattro dans les années 1980 ont façonné la marque et défini son ADN. Aujourd’hui, Audi se concentre sur le sport automobile dans les sables du désert d’Arabie et du Rallye Dakar avec l’innovante RS Q e-tron E2 dont le design a inspiré le VTT électrique Audi propulsé par Fantic.

« Chez Audi, nous avons été audacieux dans notre engagement à devenir un leader dans la fourniture d’une mobilité haut de gamme durable. Le VTT électrique Audi en coopération avec Fantic est un autre exemple fantastique de la façon dont nous pouvons étendre notre offre de mobilité aux clients qui s’étend au-delà des modèles primés qu’ils conduisent. », a commenté Andrew Doyle, directeur d’Audi UK.

À l’instar de la gamme de modèles e-tron entièrement électriques et routiers d’Audi, le VTT Audi propulsé par Fantic se distingue par l’étendue de ses capacités et sa polyvalence. De la randonnée au vélo d’endurance, il est à l’aise sur une variété de terrains, mais sa plus grande force est la conduite en descente grâce à un débattement de suspension intégrale de 180 mm, des roues larges et des pneus tout-terrain.

Basé sur un cadre d’enduro en aluminium léger, il a été conçu pour permettre une position de conduite détendue afin que les pilotes puissent mieux réagir aux obstacles et au terrain à venir. La batterie (Fantic Integra 36 Volt, 720 Wh) est située dans le cadre et marquée par une marque et des décalcomanies e-tron accrocheuses. Elle alimente le moteur Brose S-MAG 36 Volt 250 Watt qui délivre jusqu’à 90 Nm de couple.

Le VTT électrique Audi propulsé par Fantic offre aux cyclistes quatre niveaux d’assistance électrique : Eco, Tour, Sport et Boost. Eco a été calibré pour offrir une efficacité et une autonomie maximales avec une assistance électrique notable, tandis que Tour apporte un niveau notable de boost électrique. Le mode Sport a été conçu pour ajouter une assistance puissante au cyclisme sportif et le mode final, Boost, offre le niveau maximal d’assistance électrique pour les parcours difficiles et vallonnés.

Un petit affichage numérique situé sur le guidon donne au cycliste un aperçu des données clés telles que la charge de la batterie et la vitesse en un coup d’œil. Lorsque le niveau de la batterie descend à moins de 10%, l’indicateur de niveau de charge commence à clignoter dans le coin supérieur droit de l’écran.

Photos : Audi