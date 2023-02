La Bentley Continental GT reçoit le titre de « Best Cars »

La Bentley Continental GT a remporté le prix « Best Cars » lors d’un sondage organisé par le prestigieux magazine allemand Auto Motor und Sport. Plus de 101 000 lecteurs du titre très influent ont voté pour leurs meilleurs modèles parmi un total de 422 voitures, réparties dans 12 catégories. Ils ont choisi la Continental GT, leader de sa catégorie, dans la catégorie des importations de luxe pour la deuxième année consécutive.

Puissant et raffiné, le summum de la Grand Tourer de Bentley a créé le segment des Grand Tourer modernes et luxueux lors de son lancement en 2003, alliant des performances fougueuses à une technologie de pointe et à une élégance artisanale. Le dernier modèle de troisième génération, une voiture qui a tellement impressionné les lecteurs d’Auto Motor und Sport lors de la 47ème édition des prix du magazine, offre aujourd’hui une gamme unique de capacités de tourisme.

Avec un habitacle fabriqué à la main qui intègre parfaitement des matériaux naturels avec des fonctionnalités avancées axées sur le conducteur, ainsi qu’un choix de moteurs V8 et W12 puissants mais raffinés, la dernière Continental GT est la voiture de route la plus dynamique que Bentley ait jamais construite.

Recevant le prix lors d’une cérémonie à Stuttgart, Adrian Hallmark, PDG de Bentley Motors, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix des lecteurs du magazine Auto Motor und Sport, l’une des autorités les plus respectées au monde en matière de voitures. Au cours des 20 dernières années, nous avons constamment développé la Continental GT et aujourd’hui encore, dans sa troisième génération, elle définit toujours le segment qu’elle a créé en premier. Gagner ce prix dans la catégorie luxe pour la deuxième année consécutive nous rend extrêmement fiers. Merci à tous ceux qui ont voté. »

Photos : Bentley