La Bugatti W16 Mistral rencontre le vent dont elle tire son nom

Deux forces de la nature se font face : le roadster ultime de Bugatti et le mistral, un vent unique et puissant qui tourbillonne dans le Sud de la France. Alors que la Bugatti W16 Mistral arpente les routes sinueuses situées dans les contreforts de la Côte d’Azur, la douce mélodie de son moteur W16 quadri-turbo résonne en parfaite harmonie avec le paysage provençal.

Ce courant d’air typique du Sud de la France, qui souffle de toutes parts, reflète parfaitement les caractéristiques de la W16 Mistral. C’est ici, alors qu’elle rencontre le vent typique du Sud qui lui a donné son nom – le mistral – et qu’elle s’apprête à ne faire qu’un avec les éléments et la nature, que la W16 Mistral puise sa force.

Le mistral est l’un des huit vents dominants qui enveloppent la mer Méditerranée et tout comme le roadster de Bugatti, il est connu pour sa puissance inébranlable. Ce vent souffle depuis la vallée du Rhône, en passant par les villes chics de la Côte d’Azur, jusqu’au golfe du Lion et ses côtes méditerranéennes. Bien que le mistral puisse se manifester toute l’année, il est bien connu des habitants du Sud qu’il devient particulièrement fort à la fin de l’hiver, avec l’arrivée du printemps.

Le mistral se définit notamment par une forte puissance et un flux d’air intense, deux éléments qui symbolisent également la Bugatti W16 Mistral.

La puissance du roadster provient du légendaire moteur W16 de Bugatti et de ses 1 600 ch. Tout comme le mistral qui s’engouffre dans les reliefs de l’arrière-pays et se faufile à toute allure jusqu’à la Méditerranée, la W16 Mistral propulse ses passagers à des vitesses résolument incomparables. Capable d’atteindre les 420 km/h, elle offre des performances sans précédent et permet à son pilote de faire pleinement l’expérience de l’intensité du moteur W16 et de jouir de ce sentiment de liberté inégalé qui en découle.

Pour ne faire qu’un avec le vent puissant du Sud, la W16 Mistral doit non seulement réussir à exploiter sa puissance hors-norme, mais elle doit aussi pouvoir pénétrer l’air de manière optimale et cela malgré les complexités aérodynamiques imposées par un roadster. Ceci est rendu possible grâce à des innovations en termes de design. La W16 Mistral joue avec le vent pour équilibrer les forces puissantes et ainsi créer stabilité, performance et beauté.

Deux prises d’air installées derrière le conducteur et le passager alimentent en permanence le puissant moteur W16, tandis que la célèbre calandre en fer à cheval Bugatti – plus large et plus profonde ici – permet de refroidir le radiateur moteur haute température à partir d’une seule prise d’air. A l’avant, la circulation de l’air est gérée par deux entrées, l’une près de la roue et l’autre intégrée discrètement au nouveau design tridimensionnel des phares. Tout l’air absorbé par les côtés est lui canalisé par les deux radiateurs situés de part et d’autre, puis il circule au-dessus des roues arrières et ressort par l’iconique feu arrière en forme de « X » de la Mistral W16.

Les 99 exemplaires de la W16 Mistral ont tous été vendus instantanément. Les configurations des véhicules débuteront cette année.

Photos : Bugatti