Lamborghini au Goodwood Festival of Speed 2023

Célébrant son 60e anniversaire alors que le Goodwood Festival of Speed fête son 30e anniversaire, Automobili Lamborghini a accueilli les propriétaires et les fans de l’événement britannique, qui ont assisté au dévoilement du premier prototype de course d’endurance hybride LMDh de la marque italienne (la SC63), suivi du début des courses de côte du week-end avec six modèles de super-voitures de sport Lamborghini dont les nouvelles Lamborghini Revuelto et Huracán Sterrato.

« Le Festival of Speed de Goodwood offre un environnement parfait pour que Lamborghini poursuive les célébrations de son 60e anniversaire en 2023. Goodwood est un lieu idéal pour présenter notre nouveau projet passionnant de voiture de course d’endurance et pour les débuts dynamiques de notre nouveau modèle phare hybride à moteur V12, le Revuelto : notre premier nouveau modèle alors que nous nous dirigeons vers l’électrification. Il est important de noter que non seulement nous accueillons nos clients à Goodwood dans le plus pur style Lamborghini, mais que le Festival of Speed est une merveilleuse occasion de présenter nos voitures et notre marque aux nombreux amateurs de Lamborghini qui visiteront l’événement au Royaume-Uni pendant quatre jours. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général de Lamborghini.

Lamborghini et son département de sport automobile Squadra Corse ont présenté la SC63 sur un stand dédié, à côté du Lamborghini VIP Lounge, dont le nom célèbre l’année de la création de Lamborghini, il y a 60 ans. Stephan Winkelmann, Rouven Mohr, directeur technique, et Giorgio Sanna, directeur du sport automobile, ont rejoint sur scène des invités spéciaux, dont John Doonan, président de l’International Motorsport Sports Association (IMSA), et Andrea Piccini, fondateur et directeur de l’équipe de course italienne Iron Lynx, partenaire de Lamborghini, ainsi que Deborah Mayer, propriétaire de l’équipe et fondatrice de DC Racing Solutions Ltd. À partir de 2024, une voiture participera à la catégorie Hypercar du Championnat du monde d’endurance de la FIA, y compris les 24 heures du Mans, et une deuxième voiture à la catégorie GTP du Championnat d’endurance nord-américain IMSA, qui comprend les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring.

Les nouvelles Lamborghini Revuelto et Huracán Sterrato étaient exposées à l’extérieur du Lamborghini VIP Lounge, qui a accueilli plus de 350 propriétaires de Lamborghini et invités au cours du week-end : dans la catégorie Supercar, la Revuelto a fait sa première apparition dynamique avant son lancement officiel plus tard cette année. Le premier V12 super sport hybride rechargeable HPEV (High Performance Electrified Vehicle) a été rejoint en haut de la colline par la gamme Huracán à moteur V10 : le nouveau Sterrato avec son mode RALLY spécial qui lui permet d’être aussi à l’aise sur le tarmac et sur les surfaces meubles ; le STO orienté piste ; le Huracán Tecnica aux multiples facettes ; et le Huracán EVO Spyder. Dans le paddock de First Glance, le Super SUV Urus Performante a démontré son allure et sa maniabilité sportive en rejoignant ses collègues de Lamborghini sur la piste.

Pour célébrer le thème des « innovateurs de leur temps », une série de modèles spéciaux a été présentée, notamment les V12 Miura et Countach, qui ont changé la donne, le premier Super SUV LM 002, le modèle unique Reventón et l’Huracán Sterrato actuelle, exposée à l’entrée du prestigieux Drivers’ Club en collaboration avec Roger Dubuis, le partenaire « hyper horloger » de Lamborghini et partenaire officiel du chronométrage du Goodwood Festival of Speed.

Photos : Lamborghini