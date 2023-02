Lamborghini célèbre ses 60 ans en 2023 avec un programme complet d’événements

Il y a soixante ans, dans une zone qui était à l’époque une campagne ouverte, la construction de l’usine Automobili Lamborghini a commencé. La société a été créée le 6 mai 1963, réalisant le rêve de Ferruccio Lamborghini de devenir un fabricant de voitures de sport, une industrie à l’époque dominée par quelques marques.

Dès le début, le fondateur et ses très jeunes ingénieurs ont montré une passion pour l’innovation et une volonté de bousculer les dogmes du monde de la voiture de sport, qui étaient vraiment révolutionnaires et ont conduit à une révolution radicale. Ces valeurs, qui forment encore aujourd’hui la pierre angulaire de l’entreprise, conduiront à la naissance de voitures légendaires comme la Miura, une voiture qui a inventé le terme « supercar » et qui a depuis inspiré toute l’industrie automobile avec son esprit et son style. Au fil des ans, Automobili Lamborghini n’a cessé d’évoluer, créant des icônes au style, à la technologie et aux performances uniques, inspirant des générations entières et des millions de personnes en partageant son ADN et les valeurs sur lesquelles elle a été fondée.

À l’occasion de son 60ème anniversaire, Automobili Lamborghini organise une série d’événements dans le monde entier, chacun unique mais tous engageant les clients et leurs Lamborghini ; les clubs Lamborghini officiels ; et les concessionnaires et les fans du monde entier.

Les célébrations du 60e anniversaire ont commencé le 19 janvier avec l’ouverture du musée Lamborghini rénové à Sant’Agata Bolognese, situé dans les zones d’origine de l’usine. Le musée a été rénové et réaménagé spécialement pour les célébrations avec une exposition intitulée L’avenir a commencé en 1963.

Le Lamborghini Day Japan – 60ème anniversaire, qui se tiendra le 23 février 2023 à Suzuka au Japon, est le premier événement international à donner le coup d’envoi des célébrations. Des centaines d’amateurs et de collectionneurs se réuniront sur l’un des marchés les plus importants de l’entreprise de Sant’Agata Bolognese.

Au Royaume-Uni, le Circuit de Silverstone accueillera le Lamborghini Day UK le 29 avril pour célébrer les 60 ans de la société, avec plus de 300 propriétaires de Lamborghini attendus.

Le prochain événement important sera la tournée 60° Anniversario Giro en Italie qui se terminera le 28 mai sur la place principale de Bologne avec le Concorso in Piazza : un concours d’élégance et une fête festive ouverte au public, au cours de laquelle des centaines de Lamborghini , collectionneurs et fans du monde entier se réuniront pour célébrer l’illustre histoire de la marque.

Aux États-Unis, le marché le plus important pour Automobili Lamborghini, le « 60th Anniversary Giro » est prévu cet été.

En septembre, la célébration du 60e anniversaire se poursuit sur le deuxième plus grand marché unique d’Automobili Lamborghini en Chine continentale, où les clients Lamborghini participeront à sa signature « Giro China » pour la neuvième année consécutive. Plus de 100 propriétaires et passionnés de Lamborghini se réuniront pour clôturer la célébration avec le «dîner de gala du 60e anniversaire».

Toujours en septembre, Lamborghini Polo Storico, la division responsable de la protection, de la préservation et de la restauration du patrimoine automobile de la marque, prévoit d’organiser le « 60th Anniversary Polo Storico Tour » réservé aux voitures classiques Lamborghini en Italie.

En octobre, le circuit de Vallelunga à Rome accueillera le tout premier Lamborghini Festival. Dans ce grand événement, organisé pour la première fois et ouvert à tous les fans, la Maison de Sant’Agata Bolognese célébrera la marque et ses voitures orientées piste.

Puis en novembre, la Grande Finale du Super Trofeo Lamborghini, le championnat monomarque réservé aux voitures de course Huracán Super Trofeo EVO2, rassemblant des voitures de trois continents, se tiendra sur le circuit de Vallelunga à Rome.

Les clubs Lamborghini officiels du monde entier, désormais présents dans 24 pays avec plus de 1 600 membres, prévoient également des tournées et des événements d’anniversaire dans leurs pays respectifs, ainsi qu’un certain nombre de tournées en Italie avec pour destination finale le siège social de Lamborghini à Sant’ Agata bolognaise.

Photos : Lamborghini