Les commandes des VW ID. Buzz surpassent toutes les attentes

Pour Volkswagen Véhicules Utilitaires, 2022 aura été l’année de l’ID. Buzz, le premier Combi 100% électrique. Après une présentation en première mondiale au mois de mars 2022, qui avait fait les gros titres, les préventes ont été ouvertes en mai dernier. Dès l’automne, avant même que les véhicules ne soient disponibles sur le réseau de distribution, 21 000 exemplaires avaient déjà été commandés, un chiffre qui dépasse de loin les prévisions de Volkswagen Véhicules Utilitaires pour l’exercice. À la fin de l’année, le nombre de commandes pour l’ID. Buzz et l’ID. Buzz Cargo s’élevait à 26 600 exemplaires. 10 800 modèles ID. Buzz sont déjà sortis des ateliers de production de Volkswagen Véhicules Utilitaires, situés à Hanovre (Stöcken), et 6 000 ont été livrés aux clients.

« Notre ID. Buzz a réellement fait le buzz en 2022, non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Nous sommes ravis du succès rencontré notre tout premier combi 100% électrique produit à Hanovre, et ce dès son lancement. À présent, notre tâche consiste à intensifier la production de tous nos modèles afin de livrer les véhicules à nos clients et aux amateurs de la marque. Nous avons déjà commencé ces derniers mois. Depuis septembre, nous sommes parvenus à accélérer de manière significative les livraisons aux clients. En novembre et en décembre, nous avons livré 30 % de véhicules de plus que l’année précédente sur la même période. », se félicite Lars Krause, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires chargé des Ventes et du Marketing.

Le nombre de véhicules électriques livrés par Volkswagen Véhicules Utilitaires a plus que doublé par rapport à l’année précédente, avec 7 500 unités en 2022 contre 3 600 en 2021. Cette évolution tient essentiellement aux ventes de l’ID. Buzz, à travers lesquelles l’entreprise pose les bases d’une électrification à grande échelle de son offre. « L’ID Buzz marque une étape cruciale dans nos efforts en vue de porter la part de véhicules électriques à 55% des ventes d’ici le début de la prochaine décennie, un objectif inscrit dans notre programme stratégique GRIP 2030. », a déclaré Lars Krause.

En 2022, 10 800 modèles ID. Buzz ont été produits. Dans certaines régions, le VW ID. Buzz est disponible sur le réseau de distribution depuis mi-novembre. 6 000 véhicules ont déjà été livrés aux clients.

Photos : Volkswagen