Lamborghini Revuelto “Schumacher” & “Molto Veloce” par DMC

La nouvelle supercar hybride à moteur V12 – la Lamborghini Revuelto – peut déjà être personnalisée et préparée via le spécialiste DMC. Le spécialiste Lamborghini prend tout le monde de court avec le lancement très attendu non pas d’un, mais de deux kits de carrosserie en fibre de carbone pour la toute nouvelle Revuelto : “Schumacher” & “Molto Veloce”. Connu pour son expertise inégalée dans l’amélioration des modèles Lamborghini, DMC a une riche histoire qui s’étend des emblématiques Diablo, Gallardo, Murcielago à l’Aventador. Ce n’était qu’une question de temps avant que DMC ne se tourne vers la captivante LB744 Revuelto.

Deux kits carrosserie

En présentant l’élégant « Molto Veloce » et l’audacieux « Schumacher », DMC met en valeur leur maîtrise de l’artisanat et du design en fibre de carbone. Les deux kits comprennent un ensemble aérodynamique complet en fibre de carbone, y compris des séparateurs de lèvre avant inspirés de la lignée emblématique SVJ de Lamborghini. Les ailes avant repensées intègrent désormais des entrée d’air en fibre de carbone, améliorant à la fois le refroidissement et l’aérodynamisme. Sur le côté, des panneaux latéraux en fibre de carbone accrocheurs et des évents de porte avec des épées en fibre de carbone supplémentaires font une déclaration audacieuse. Le pare-chocs arrière a été complètement transformé avec le design distinctif de DMC, avec une grille horizontale complète qui rend hommage à l’ADN de Lamborghini que l’on retrouve dans leurs modèles SV acclamés. Le plus grand diffuseur arrière en fibre de carbone, doté d’un tunnel inspiré des voitures de course du Super Trofeo, ajoute une touche d’agressivité et de performance.

Cependant, c’est l’arrière des deux DMC Revuelto qui les distingue vraiment. Le « Molto Veloce » est doté d’un magnifique aileron arrière en fibre de carbone imprégné de l’ADN de l’emblématique SVJ. Ce choix élégant améliore l’aérodynamisme du véhicule tout en dégageant une allure sophistiquée. En revanche, la version « Schuhmacher » arbore un imposant aileron arrière, rendant hommage au légendaire pilote allemand. Notamment, l’aileron Schumacher présente fièrement le taureau de Sant’Agata Bolognese usiné via CNC dans sa structure, accompagné d’un marquage en édition limitée de « 1 sur 88 », signifiant l’exclusivité de ce chef-d’œuvre avec seulement 88 ailerons produits.

Les plus

Les packs DMC Revuelto proposent des équipements supplémentaires. Fabriqué avec précision, le système d’échappement ZESAD améliore non seulement les performances, mais ajoute également une touche d’élégance avec sa finition dorée accrocheuse.

DMC a débloqué le véritable potentiel des Lamborghini Revuelto avec une augmentation impressionnante de la puissance gagnant 88 ch.

Les jantes forgées AL13 en aluminium complètent parfaitement la position agressive des deux packs DMC pour la Lamborghini Revuelto. Méticuleusement conçues pour des performances optimales, ces roues améliorent non seulement l’esthétique, mais améliorent également la maniabilité et l’adhérence, garantissant que chaque virage est abordé en toute confiance.

Prix

Ces deux packs exceptionnels sont disponibles dans le cadre d’une offre complète de DMC, au prix de 79 839 euros (à fin juillet 2023). Les kits carrosserie individuels sont également disponibles séparément au prix de 44 901 euros.

Photos : DMC