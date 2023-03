La Lamborghini Revuelto (LB744) offre une nouvelle expérience de conduite

Quelques jours seulement avant la première mondiale de la nouvelle Lamborghini Revuelto – le nom officiel de la première supercar HPEV (High Performance Electrified Vehicle) à moteur V12 hybride, le constructeur automobile de Sant’Agata Bolognese donne un aperçu de la dynamique de conduite de la voiture. La Revuelto (nom de projet LB744) est conçue et développée pour offrir une excitation et un contrôle absolus dans toutes les situations et dans toutes les conditions d’adhérence, offrant au conducteur un niveau de confiance et de connexion avec la voiture jamais connu auparavant.



Les innovations qui placent la Lamborghini Revuelto au sommet de sa catégorie incluent l’architecture et l’équilibre de la voiture ; l’approche avant-gardiste du châssis et de la conception aérodynamique ; et le nouveau groupe motopropulseur hybride qui permet de maximiser le support du moteur électrique et d’introduire de nouveaux modes de conduite, y compris les 4 roues motrices à zéro émission, pour un total de 13 expériences de conduite différentes.

La voiture présente une disposition sans précédent : un moteur central V12 atmosphérique de 6,5 litres, trois moteurs électriques, dont deux sont situés sur l’essieu avant et un intégré dans la nouvelle transmission à double embrayage à 8 rapports, disposés pour le première fois derrière le moteur thermique et transversalement au V12. Le tunnel, espace traditionnellement réservé à la boîte de vitesses depuis l’époque de la Countach, est désormais l’emplacement d’une nouvelle batterie lithium-ion à forte puissance spécifique qui entraîne les moteurs électriques.

La nouvelle architecture permet une répartition optimale du poids (44% à l’avant et 56% à l’arrière), les rapprochant du centre de gravité et optimisant la longueur de l’empattement, résultant en un équilibre parfait qui rend la Revuelto extrêmement agile et efficace aussi bien sur route que dans les courbes d’un circuit. Cette capacité est également renforcée par la rigidité accrue des barres anti-roulis (+11% à l’avant et +50% à l’arrière), et par le rapport de braquage réduit (-10% par rapport à l’Aventador Ultimae) : une approche déjà testé avec succès sur l’Huracán STO. Les capacités de la Lamborghini Revuelto sont complétées par le système de direction à quatre roues, qui contribue de manière significative à la sensation d’une voiture agile, réactive et compacte mais en même temps stable et précise, et par les pneus Bridgestone Potenza Sport spécialement développés avec un plus encombrement avant généreux (+4% par rapport à l’Aventador).

Grâce à l’essieu électrique, Lamborghini introduit la vectorisation de couple électrique pour la première fois de son histoire et inaugure le système Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0. La vectorisation électrique du couple augmente l’agilité de la voiture dans les virages étroits ainsi que sa stabilité dans les virages à grande vitesse, répartissant le couple de manière optimale sur chaque roue et travaillant en synergie avec le système de direction à quatre roues. De plus, contrairement aux systèmes conventionnels, la nouvelle vectorisation du couple n’intervient sur les freins que lorsque cela est strictement nécessaire, pour maximiser l’efficacité et assurer un style de conduite plus naturel ainsi qu’un niveau de performance encore plus élevé. Lors du freinage, l’essieu électrique et le moteur électrique arrière contribuent à la décélération, réduisant ainsi la sollicitation des freins lors de la recharge de la batterie.

Le châssis apporte également une contribution substantielle à la dynamique du véhicule. La Revuelto est la première Lamborghini à être équipée du nouveau monofusolage inspiré de l’aviation, une structure intégrale en fibre de carbone ultra-légère (pesant 10% de moins que le châssis Aventador) qui combine de hautes performances en absorption d’énergie avec une rigidité en torsion accrue (+25% par rapport à l’Aventador), rendant la Revuelto exceptionnellement stable et contribuant à la sensation générale de compacité et de réactivité de la voiture.

L’aérodynamisme actif joue un rôle essentiel, atteignant de nouveaux niveaux d’efficacité et d’appui : +61 % et +66 %, respectivement, dans des situations de charge élevée par rapport à l’Aventador Ultimae, notamment grâce à la conception du séparateur avant et du toit qui canalise le flux d’air vers l’aileron arrière à haut rendement. L’aérodynamisme fonctionne en synergie avec la suspension semi-active à triangulation, contrôlée par le système Lamborghini Vertical Control conçu spécifiquement pour le LB744, qui gère électroniquement les échanges de force verticaux tels que les transferts de charge soudains pendant la conduite sur piste, adaptant le comportement de la suspension et de l’aileron arrière en temps réel.

Pour répondre aux situations les plus performantes, le système de freinage et le système de refroidissement des freins ont également été repensés. La voiture est équipée de la dernière génération de CCB Plus (Carbon Ceramic Brakes Plus). Les étriers avant à dix pistons au lieu de six, sont associés à des disques de 410×38 mm (à la place des précédents 400×38 mm de l’Aventador Ultimae) ; à l’arrière se trouvent des étriers à 4 pistons et des disques de 390×32 mm (à la place des précédents 380×38 mm). Les disques sont recouverts d’une couche de friction pour un meilleur rendement, une gestion thermique et un confort acoustique au freinage.

L’aérodynamisme contribue à l’efficacité du système, car la paire de déflecteurs de suspension avant et la grille à l’intérieur des passages de roue sont conçues pour améliorer non seulement le refroidissement des freins avant – la bande aspire l’air du diffuseur avant et le canalise vers le frein – mais ils sont profilés pour réduire la résistance à l’intérieur du passage de roue, limitant tout phénomène de compression, tout en augmentant la charge à l’avant. De plus, les deux conduits NACA situés devant les roues arrière collectent le flux du soubassement et le dirigent vers le conduit de refroidissement du frein arrière.

Trois nouveaux modes de conduite dédiés font leurs débuts avec le système hybride : Recharge, Hybrid et Performance, à combiner avec les modes Città (ville), Strada (route), Sport et Corsa (course), sélectionnables via les deux rotors situés sur le volant redessiné, pour un un total de 13 paramètres dynamiques qui mettent en évidence les différentes personnalités et le potentiel de la Revuelto en fonction de la situation et du type de route ou de piste sur laquelle il est conduit.

Città, par exemple, est le mode de conduite conçu pour la conduite quotidienne dans les centres urbains, également à zéro émission ; si la batterie lithium-ion qui alimente les moteurs électriques a besoin d’être rechargée et qu’il n’y a pas de bornes de recharge disponibles, le V12 intervient pour la recharger complètement (mode Recharge) en quelques minutes seulement. Cela permet, par exemple, d’accéder aux centres-villes historiques avec des restrictions d’émissions en mode électrique. Le système de suspension, le contrôle de traction et la boîte de vitesses offrent un confort maximal, tout comme la réduction de la traînée aérodynamique fait de Città le mode le plus économe en carburant avec une puissance maximale limitée à 180 ch.

Le mode Strada est parfaitement adapté à la conduite dynamique de tous les jours et aux longs trajets, alliant confort élevé et sportivité élevée, exprimant jusqu’à 886 ch de puissance. Le V12 est toujours actif, assurant également un état constant de recharge de la batterie optimisé et poussé au maximum en mode Recharge. L’essieu avant prend en charge la vectorisation du couple et l’aérodynamique active travaille pour fournir une stabilité maximale à haute vitesse, par exemple sur l’autoroute.

La sélection du mode Sport modifie la personnalité de la Revuelto, et le comportement de la voiture est configuré pour offrir une expérience de conduite passionnante avec une orientation amusante à conduire et réactive dans chacun des trois modes combinables : Recharge, Hybride et Performance. Le moteur à combustion, aidé par le système hybride, est actif dans les trois situations, délivrant un maximum de 907 ch de puissance avec le son du V12 exprimé dans ses tons les plus convaincants. La boîte de vitesses réagit avec une réactivité maximale, tandis que la suspension et l’aérodynamisme améliorent l’agilité et le plaisir de conduite de la voiture dans les virages.

Le summum du dynamisme et de la puissance, tant en termes de performances que de sonorité, est atteint dans Corsa, le mode de conduite conçu pour mettre en valeur les capacités dynamiques de la Revuelto sur la piste. En mode Performance, le groupe motopropulseur exprime le maximum de son potentiel en délivrant 1 015 ch, et le contrôle du système hybride est calibré pour tirer le meilleur parti de l’essieu électrique en termes de vecteur de couple et de transmission intégrale, pour un conduite ultra-sportive mais accessible. En mode Corsa Recharge, il est possible de prioriser la batterie, en maximisant sa recharge. Pour les conducteurs experts, il est également possible de désactiver l’ESC pour profiter de la puissance maximale disponible sans commandes actives, et ressentir le frisson d’un départ arrêté à pleine puissance grâce à la fonction « launch control », qui peut être activée en maintenant enfoncé le bouton situé au centre du rotor gauche.

Photos – Vidéo : Lamborghini