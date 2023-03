Volkswagen construit une nouvelle Gigafactory de batteries à Valence

PowerCo SE franchit une nouvelle étape dans le développement de son activité mondiale de batteries. En présence du roi d’Espagne, Philippe VI, de Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, et de Ximo Puig, Président de la Généralité valencienne, l’entreprise a posé la première pierre de son deuxième site de production de batteries dans la région de Valence, en Espagne. La fabrication de cellules unifiées commencera en 2026 sur le site de Valence. La gigafactory emploiera directement plus de 3 000 personnes, et selon une étude récente, jusqu’à 30 000 emplois indirects pourraient être créés chez ses fournisseurs et ses partenaires espagnols. Le Groupe Volkswagen a fait des technologies de batteries un pilier majeur de sa stratégie NEW AUTO et a créé PowerCo pour encadrer cette activité de manière autonome. Depuis sa fondation en juillet 2022, PowerCo a d’ores et déjà choisi trois sites pour implanter des usines de batteries : Salzgitter, en Allemagne, Valence, en Espagne, et Saint-Thomas, dans l’Ontario (Canada). Deux de ces usines sont déjà en cours de construction.

Gigafactory de Valence : 60 GWh de capacité potentielle

Le site de Valence affichera dans un premier temps une capacité de production annuelle de 40 GWh, mais il sera possible par la suite de porter cette capacité à 60 GWh. L’usine de batteries est actuellement en cours de construction sur un site de quelque 130 hectares situé à Sagonte, à proximité immédiate de Valence, auxquels s’ajoutera un parc d’activités destiné à accueillir les fournisseurs de l’usine PowerCo qui sera construit en parallèle. L’ensemble de l’emprise devrait ainsi couvrir une surface de 200 hectares. Le choix de la région de Valence pour implanter cette usine s’est appuyé sur plusieurs facteurs, parmi lesquels la disponibilité d’électricité verte à faible coût, la présence d’un pôle régional de recherche et d’innovation, la qualité du réseau de transports ou encore la proximité avec les sites de production espagnols du Groupe Volkswagen. La gigafactory de Valence fournira ainsi des cellules unifiées notamment aux usines automobiles de Martorell et de Pampelune.

Le site PowerCo de Valence est destiné à fabriquer des batteries durables. Cette usine de cellules sera intégralement alimentée en électricité verte produite à partir d’énergie solaire et éolienne, fournie notamment par une centrale solaire de 250 hectares située à proximité immédiate. L’utilisation des matières premières se fera en outre sur un modèle circulaire en circuit fermé sur le site même de l’usine.

10 milliards d’euros d’investissements pour l’électrification de l’Espagne

La gigafactory de Valence constitue un pilier majeur du programme d’investissement de 10 milliards d’euros baptisé « Future: Fast Forward » annoncé l’an dernier conjointement par le Groupe Volkswagen, PowerCo, la filiale espagnole du Groupe SEAT S.A. et 49 autres partenaires. Dans le cadre de ce programme, soutenu par le plan PERTE de Relance, de Transformation et de Résilience, par le biais du Véhicule Electrique et Connecté, Volkswagen a également prévu de transformer ses usines automobiles de Martorell et de Pampelune en sites de production dédiés aux véhicules électriques.

PowerCo fédère les activités mondiales de batteries du Groupe Volkswagen tout au long de la chaîne de création de valeur, couvrant l’approvisionnement en matières premières, le développement des batteries ainsi que la construction et l’exploitation de gigafactories. D’ici 2030, PowerCo et ses partenaires prévoient de dégager un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 milliards d’euros.

Déclarations

Pedro Sánchez, Premier Ministre espagnol, a déclaré : « La construction d’une usine à cet emplacement illustre l’engagement du gouvernement espagnol en faveur de l’innovation et de la mobilité durable. C’est un signe de notre engagement aux côtés des industriels, mais aussi de notre implication pour promouvoir ce qui fait d’une nation une force entrepreneuriale sur le marché mondial : l’innovation, la cohésion territoriale et la coopération entre public et privé. »

Thomas Schmall, Membre du Directoire de Volkswagen en charge de la technologie du Groupe VW et Président du Conseil de surveillance de PowerCo SE : « Avec PowerCo, nous avançons à toute allure. Nous venons tout juste de poser la première pierre pour la deuxième gigafactory PowerCo à Valence, et nous franchissons une étape de plus en annonçant la construction d’une autre gigafactory à Saint-Thomas, au Canada. Notre objectif est de faire de PowerCo un acteur mondial dans le domaine des batteries et d’ouvrir la voie à une meilleure mobilité avec des cellules de batterie produites de manière durable. La gigafactory de Valence constitue un jalon essentiel sur cette voie. »

Frank Blome, PDG de PowerCo : « Tout comme le Groupe Volkswagen, PowerCo s’engage à adopter un comportement responsable, et notamment à proposer de bonnes conditions de travail, à prendre soin de l’environnement et à utiliser avec parcimonie des ressources qui se font rares. Nous entendons faire figure de bon voisin pour les habitants de la région et apporter une contribution significative au développement économique de celle-ci. Ainsi, nous allons non seulement créer plus de 3 000 emplois dans un avenir proche, mais nous entendons également œuvrer avec le gouvernement de la Communauté valencienne pour mettre en place des projets ciblés visant à améliorer les connaissances scientifiques et la vie en société. »

Le président de la Généralité valencienne, Ximo Puig, a remercié le Groupe Volkswagen et SEAT pour leur engagement envers Sagonte et la Communauté valencienne : « L’événement d’aujourd’hui, « Mission Valencia », témoigne d’une alliance productive entre PowerCo, la Généralité et les gouvernements d’Espagne et des autres pays européens sur la voie d’une transition vers une mobilité durable. Le regard tourné vers l’avenir, nous comptons sur l’appui de la Communauté valencienne pour accélérer la mise en œuvre de nos ambitieux projets, pleinement confiants dans ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble. »

