Porsche propose un kit Manthey pour la 718 Cayman GT4 RS

Porsche propose un kit Manthey pour le 718 Cayman GT4 RS, spécialement optimisé pour une utilisation sur circuit. La Porsche 718 Cayman GT4 RS de 500 ch (368 kW) équipée du kit Manthey a effectué un tour sur le circuit Nordschleife du Nürburgring en 7:03,121 minutes. Cela signifie qu’elle est exactement 6,179 secondes plus rapide que la 718 Cayman GT4 RS sans le kit d’amélioration. Les modifications portent sur l’aérodynamique et les composants du châssis. Des plaquettes conçues pour la piste sont disponibles en option pour le puissant système de freinage. Le nouveau kit a été développé à Meuspath, spécialement pour les track days, en étroite collaboration avec les ingénieurs de Porsche Motorsport et les spécialistes de la Nordschleife de Manthey. Les composants homologués pour la route peuvent être montés en seconde monte et seront vendus par les Centres Porsche du monde entier.

La force d’appui est presque doublée avec le réglage Performance

Le kit Manthey pour le 718 Cayman GT4 RS se distingue par les modifications importantes apportées aux pièces aérodynamiques fonctionnelles supplémentaires. À l’avant de la voiture, des volets et de nouveaux rideaux d’air avec un volet Gurney de passage de roue et un nouveau soubassement en carbone avec diffuseurs améliorent la force d’appui à l’avant. L’aileron arrière, plus large de 85 millimètres, est doté d’une nouvelle lame d’aile et de plaques d’extrémité plus grandes qui, ensemble, augmentent la force d’appui sur l’essieu arrière. Il est réglable sur quatre niveaux. Pour pouvoir résister aux forces aérodynamiques plus élevées, la carrosserie du capot arrière du moteur est renforcée par une finition en tissu de carbone. Les aérodisques des roues arrière sont également en PRFC. Ils réduisent les turbulences à l’arrière de la voiture et complètent visuellement l’ensemble aérodynamique. Ils peuvent être personnalisés à l’aide d’un film décoratif disponible en option. À 200 km/h, lorsque l’aileron arrière est réglé sur Performance pour une utilisation sur circuit, la force d’appui totale passe de 89 à 169 kilogrammes.

Suspension hélicoïdale réglable avec ressorts modifiés

En collaboration avec Manthey, Porsche a développé pour la Porsche 718 Cayman GT4 RS une suspension hélicoïdale spéciale à configuration inversée qui peut être adaptée à une utilisation sur circuit. Les jambes de force peuvent être réglées sur quatre positions différentes et les niveaux de détente et de compression peuvent également être ajustés, sans aucun outil. Les ressorts de la suspension avant ont été augmentés de 20%. Le châssis est disponible en deux versions – pour les voitures avec ou sans système de levage sur l’essieu avant. Les conduites de frein en acier font également partie de l’équipement standard du kit. Cela garantit un point de pression exact, assurant une puissance de freinage optimale. Des plaquettes de frein spéciales pour la compétition, avec un comportement de friction particulièrement constant sur une large plage de température, sont disponibles en option. Des protections de seuil de porte éclairées avec le logo Manthey sont disponibles pour personnaliser visuellement la voiture. Des boucles d’attelage spécialement conçues pour la piste sont également disponibles en option.

Extras supplémentaires avec une finition en tissu de carbone

Le kit peut être complété en option par un aileron arrière en PRFC spécialement conçu. Cette pièce, qui présente une finition en carbone tissé, est fixée à l’aileron arrière de série. Combiné à l’aileron arrière plus grand, il augmente encore la force d’appui sur l’essieu arrière d’environ 4%. Les performances de la voiture sont visuellement soulignées par les louvres (évents de passage de roue) optionnels avec une finition en carbone tissé dans les ailes avant. Elles sont assorties à l’aspect du pack Weissach.

Plus de six secondes d’avance sur la Nordschleife

Le 718 Cayman GT4 RS équipé du kit Manthey a pu démontrer tout son potentiel sur la Nordschleife du Nürburgring, la référence traditionnelle des voitures de sport chez Porsche. Avec Jörg Bergmeister, ambassadeur de la marque Porsche, au volant, la voiture de sport GT modifiée a parcouru les 20,8 kilomètres du circuit dans l’Eifel, à 18 degrés Celsius et sous un ciel couvert, en 7:03,121 minutes, soit 6,179 secondes de moins que le 718 Cayman GT4 RS de série l’année précédente. Les deux voitures étaient équipées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R en option. Le temps au tour a été certifié par un notaire sur place.

Le kit Manthey est vendu par les Centres Porsche du monde entier. Le prix spécifique à chaque pays est indiqué dans l’outil de recherche d’accessoires. En Europe, le lancement est prévu pour décembre 2023. D’autres marchés suivront. La garantie constructeur du 718 Cayman GT4 RS n’est pas affectée.

Photos : Porsche