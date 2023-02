Italdesign fête ses 55 ans et continue de concevoir l’avenir

Plus de 1 100 personnes travaillant en Italie, Espagne, Allemagne et Chine ; un chiffre d’affaires en croissance, qui a établi en 2022 un nouveau record : Italdesign (filiale d’Audi) est une entreprise mondialement connue pour ses projets emblématiques, capable d’interconnecter différents secteurs et compétences et d’intégrer des services avancés grâce à des partenariats techniques et stratégiques avec des créateurs d’excellence de classe mondiale.

Le 13 février 2023, Italdesign a fêté ses 55 ans, tourné vers l’avenir et fort d’un héritage unique et distinctif. En 1968, Italdesign a été le premier à renverser le stéréotype de la beauté appliqué uniquement aux véhicules d’élite produits en petites séries, et sa formule dans le monde des carrossiers était nouvelle : travailler pour la production à grande échelle dans le monde entier en proposant le développement de projets clés en main. L’entreprise a changé au fil des années. Elle s’est développée et a évolué de manière continue et compétitive en termes de personnes, de surfaces, d’actifs, de services, de projets, de secteurs d’activité et de marchés.

Cinq ans après son cinquantième anniversaire et le lancement du plan NEXT 50, Italdesign célèbre une nouvelle étape de son histoire avec la mise en place de plusieurs projets ambitieux. C’est un moment clé de la métamorphose qui va embrasser toute l’entreprise du point de vue de sa stratégie et de sa communication, et de son point de vue productif.

La première étape du changement a été de revoir son positionnement global et de se présenter avec une nouvelle identité de marque efficace, une évolution moderne du logo corporate et un nouveau payoff, « Be Ideneers ». « Engineers of ideas » résume l’esprit qui distingue Italdesign dans le secteur automobile, et plus cohérentement dans le secteur de la mobilité, depuis 55 ans. Pour conduire le changement, Italdesign a toujours « conçu des idées » et leur a donné corps.

L’ouverture du siège social d’Italdesign China au troisième trimestre 2022 et sa pleine activité actuelle ont contribué à élargir les opportunités commerciales dans le pays. L’entreprise étudie également la possibilité de renforcer sa présence à 360 degrés à l’étranger, afin de mieux soutenir son clients dans une zone pleine de fabricants historiques, de startups et de nouveaux entrants dans le secteur de la mobilité.

Grâce à son partenariat stratégique avec Capgemini, Italdesign a également accéléré son rythme sur la voie du développement durable. L’entreprise jette les bases d’un suivi et d’une évaluation de son impact afin d’établir son premier rapport de développement durable basé sur les politiques et les résultats en matière de développement durable. Pour répondre aux exigences de durabilité à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, les concepts d’analyse du cycle de vie (ACV), d’économie circulaire et d’opérations durables dans les activités de style, d’ingénierie et de production sont analysés quotidiennement. Dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, Italdesign a structuré plusieurs activités permanentes et temporaires qui forment le « pilier social » du cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG), avec une implication substantielle de la main-d’œuvre interne.

« Italdesign a un solide héritage. Propension au changement et projection vers l’avenir nous distinguent depuis 1968. Nous avons été disruptifs depuis le début de notre histoire, et nous continuons à l’être avec nos créations visionnaires. Climb-E est dédié à notre cinquante-cinquième anniversaire. Nous l’avons développé avec le groupe Schindler et le Politecnico di Torino. Il a fait ses débuts mondiaux il y a quelques semaines au CES 2023 à Las Vegas. Il s’agit d’un projet modulaire qui propose une solution de mobilité futuriste et inclusive, et notamment une capsule qui – comme son nom l’indique – « grimpe » sur les structures civiles et résidentielles. bâtiments, ajoutant ainsi une troisième dimension à la mobilité. Est-ce un challenge qui peut sembler improbable ? Peut-être, mais cela pourrait trouver une confirmation tangible si, par exemple, on pense à la ville verticale de 170 km de long en construction dans le désert saoudien. L’innovation a toujours été le fil conducteur unissant et dirigeant nos fonctions et nos activités, et le design continue de jouer le même rôle stratégique qu’il jouait il y a cinquante-cinq ans. Avec Joaquin Garcia à bord en tant que responsable du design, nous continuerons à proposer de nouvelles idées et à apporter notre contribution forte et distinctive. Nous continuerons à être cela, et bien plus encore. Notre ambition est d’être le premier choix de tous nos clients, qu’ils soient nouveaux ou consolidés. Joyeux anniversaire, Italdesign. », a déclaré Antonio Casu, PDG d’Italdeisgn.

Photos : Italdesign