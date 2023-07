L’application My Porsche offre de nouvelles fonctionnalités dans Apple CarPlay

Porsche devient le premier constructeur automobile à intégrer les fonctions du véhicule dans une application Apple CarPlay pour créer une expérience utilisateur innovante et personnalisée. Porsche étend les fonctionnalités de l’application My Porsche pour fournir de nouvelles fonctionnalités au sein d’Apple CarPlay.

« Nous sommes ravis d’améliorer encore l’application My Porsche et d’utiliser les capacités d’Apple CarPlay pour offrir une expérience client vraiment améliorée. La technologie et la numérisation sont des facteurs cruciaux pour la fascination durable de notre marque – maintenant et dans les 75 prochaines années. », a déclaré Mattias Ulbrich, PDG de Porsche Digital et CIO de Porsche AG.

L’application My Porsche est la plaque tournante de la gestion et du contrôle numériques d’un véhicule Porsche. Par exemple, il affiche l’état de charge de la batterie du véhicule, peut régler la climatisation et envoyer des destinations au système de navigation. De plus, l’application My Porsche relie les comptes existants avec des fournisseurs tiers, par exemple Apple Music, aux applications associées dans le Porsche Communication Management (PCM).

L’application My Porsche mise à jour combine les fonctions du véhicule avec l’expérience CarPlay, y compris la possibilité d’afficher des images du modèle spécifique dans CarPlay. Les fonctions de base qui peuvent être facilement ajustées même via l’application My Porsche incluent les paramètres audio tels que les profils sonores, le changement de stations de radio, le réglage des paramètres de climatisation et d’éclairage ambiant. De plus, ces fonctions peuvent être combinées en modes de bien-être, tels que « relax », « réchauffer » et « rafraîchir », en utilisant des actions rapides dans CarPlay. Les clients bénéficient également de la commodité de contrôler de manière transparente diverses fonctions du véhicule à l’aide de Siri tout en conduisant leur Porsche.

L’activation de cette nouvelle expérience Porsche est rapide et simple en scannant un code QR affiché dans le PCM. L’application My Porsche recevra des mises à jour régulières garantissant que les clients Porsche bénéficieront de nouvelles fonctionnalités dans CarPlay au fur et à mesure de leur développement.

La fonctionnalité fait ses débuts dans le nouveau Porsche Cayenne, disponible dès maintenant. Après cela, il sera déployé sur d’autres gammes de modèles.

Photos : Porsche