Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid – Le plus puissant des Cayenne

Porsche présente le modèle le plus puissant de sa gamme de SUV : le Cayenne Turbo E-Hybrid. Le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid, d’une puissance de 739 ch (544 kW), se distingue par des performances de conduite supérieures, une efficacité élevée et une grande facilité d’utilisation au quotidien. Le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé avec Pack GT met encore plus l’accent sur la dynamique de conduite et une apparence particulièrement athlétique.

Après le lancement réussi du Cayenne restylé au début de l’année 2023, Porsche complète la troisième génération de ce SUV à succès, entièrement remaniée, par un nouveau modèle de pointe. Comme auparavant, le Cayenne le plus puissant est un hybride rechargeable. Porsche a amélioré la technologie de ce successeur du Cayenne Turbo S E-Hybrid de plusieurs façons, notamment en termes d’autonomie et de performances. L’utilisation au quotidien et la dynamique de conduite bénéficient grandement de ces changements. Un moteur électrique d’une puissance de 176 ch (130 kW) vient compléter le moteur V8 biturbo de 4,0 litres, d’une puissance de 559 ch (441 kW), qui a fait l’objet d’un profond remaniement. Ensemble, les deux moteurs développent une puissance combinée de 739 ch (544 kW) et un couple maximal de 950 Nm. Les performances du Cayenne Turbo E-Hybrid justifient amplement son statut de modèle haut de gamme. Le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid effectue le sprint de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 295 km/h.

Par rapport à son prédécesseur, le nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid offre une autonomie électrique nettement supérieure et des temps de charge plus courts. Avec une capacité accrue de 25,9 kWh, la batterie haute tension installée sous le plancher du compartiment à bagages permet d’atteindre une autonomie électrique de 82 kilomètres (en ville). Le nouveau chargeur embarqué de 11 kW réduit le temps de charge à un chargeur mural ou à une station de charge appropriée à moins de deux heures et demie, malgré l’augmentation de la capacité de la batterie.

Suspension pneumatique de série à deux chambres et deux soupapes

Les nouveaux modèles Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid sont équipés de série d’une suspension pneumatique adaptative dotée d’une nouvelle technologie à deux chambres et deux soupapes. Cette technologie permet de régler séparément les phases de rebond et de compression de la suspension. Cette technologie améliore le confort et la sécurité dans la même mesure, tout en offrant un éventail encore plus large entre les réglages de la suspension Confort et Sport Plus. La suspension associe une tenue de route sûre dans les virages dynamiques à des caractéristiques de confort dans les situations de conduite lente et à une suppression maximale du tangage et du roulis. Le système Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) est également de série sur le Cayenne Turbo E-Hybrid. Le contrôle dynamique du châssis (PDCC) et la direction par l’essieu arrière sont disponibles en option.

La nature haut de gamme du Cayenne Turbo E-Hybrid SUV et Coupé est illustrée par le style des deux modèles. Les deux variantes de carrosserie arborent le style distinctif de la face avant réservé aux modèles Turbo, avec des prises d’air de refroidissement agrandies et rehaussées de lames d’air noires brillantes. Les enjoliveurs de passage de roue et le pare-chocs arrière de couleur extérieure soulignent encore davantage le caractère performant des modèles. Les modèles Turbo E-Hybrid se distinguent également par deux doubles sorties d’échappement en acier inoxydable brossé et des étriers de frein rouges.

À l’intérieur, les incrustations en aluminium du tableau de bord et les garnitures des panneaux de porte soulignent l’accent mis sur la performance. Le ciel de toit est recouvert de Race-Tex. L’équipement de série comprend un volant sport GT chauffant, un commutateur de mode permettant de sélectionner rapidement et directement le mode de conduite souhaité, et des sièges sport en cuir réglables en 18 directions. Des sièges confort en cuir réglables dans 14 directions sont également disponibles.

Le nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid bénéficie également de toutes les nouveautés introduites dans la mise à jour du modèle présentée au début de l’année 2023. Il s’agit notamment d’un nouveau cockpit avec un combiné d’instruments entièrement numérique au design incurvé et autonome avec des options d’affichage variables, une console centrale redessinée et l’affichage passager en option. Les phares HD-Matrix LED innovants et à haute résolution – de série sur les nouveaux modèles Turbo E-Hybrid – offrent plus de confort et de sécurité dans l’obscurité.

Encore plus de performances : Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé avec Pack GT

Le nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé avec Pack GT donne un ton encore plus sportif. Il intègre à la gamme de modèles hybrides des caractéristiques de performance sélectionnées sur le Cayenne Turbo GT, le modèle de performance axé sur la route qui n’est plus proposé sur certains marchés. Tous les systèmes de châssis et de commande, y compris la suspension pneumatique, ont été spécialement mis au point pour le nouveau modèle. La carrosserie est abaissée de 10 millimètres. Les roulements de pivot spécifiques à la GT augmentent le carrossage de l’essieu avant de -0,58 degré et, en combinaison avec des roues avant plus larges, permettent une réponse encore plus dynamique de la direction dans les virages, une plus grande précision globale de la direction et une adhérence nettement améliorée dans les virages. Le système Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) haute performance est également proposé de série dans le pack GT. Les qualités dynamiques du Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé peuvent être encore améliorées grâce aux pneus hautes performances montés sur les jantes GT Design de 22 pouces de série, au système PDCC et à la direction par l’essieu arrière.

Le Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé avec Pack GT associe ses performances de conduite exceptionnelles à la polyvalence du nouveau système E-Hybrid, offrant ainsi le plus large éventail de performances dynamiques et d’efficacité de la gamme Cayenne. À l’extérieur, le Pack GT se distingue par une partie avant spécifique aux accents noirs, des extensions de passage de roue noires, des plaques latérales en carbone sur le becquet de toit, les sorties centrales du système d’échappement en titane du Turbo GT et un diffuseur arrière en carbone. Le toit est également en fibre de carbone légère. Le Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé avec Pack GT atteint 100 km/h en 3,6 secondes et 305 km/h en vitesse de pointe.

Disponibilité et prix

Le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid est le deuxième des trois modèles hybrides que Porsche lancera en 2023. Il peut être commandé dès maintenant dans la quasi-totalité des marchés de vente Porsche et commence à 176 324 euros TTC en Allemagne avec des équipements spécifiques au marché. La version Coupé est proposée à partir de 179 775 euros TTC. La disponibilité du Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid avec Pack GT, à partir de 208 454 euros TTC en Allemagne, est limitée aux marchés sur lesquels le Cayenne Turbo GT n’est plus disponible en raison des réglementations locales. C’est le cas de la majorité des marchés de l’UE, ainsi que du Japon, de Hong Kong, de Taïwan et de Singapour.

Photos : Porsche