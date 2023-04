Le VW Touran fête ses 20 ans avec une nouvelle version

Pour ses 20 ans, Volkswagen a mis à jour le monospace compact Touran et a encore amélioré sa technologie. Il continue d’impressionner, grâce à un intérieur spacieux et variable, des moteurs efficacients et une maniabilité agile. En plus d’une large gamme de systèmes de sécurité de série, l’option IQ.DRIVE incluant le pack d’assistance IQ.LIGHT comprend désormais également le traval assist et la commande des feux de route Dynamic Light Assist.

« Plus qu’une voiture familiale », telle était la devise du lancement du Touran sur le marché le 14 mars 2003. Le monspace compact est une voiture familiale, de loisirs et d’affaires multivariable avec les meilleures caractéristiques polyvalentes. Et, avec plus de 2,6 millions d’unités vendues, c’est l’un des véhicules polyvalents (MPV) les plus performants au monde.

La deuxième génération du Touran a été lancée en 2015. Il s’agit du premier fourgon de VW basé sur la plateforme transversale modulaire (MQB). Cette base permet désormais au Touran de bénéficier d’importantes évolutions techniques et d’une mise à jour du modèle.

Nombreux systèmes d’aide à la conduite à bord

Les équipements de série incluent le régulateur de vitesse actif (ACC) avec limiteur de vitesse, l’assistance frontale au freinage d’urgence autonome, l’avertissement de sortie de voie Lane Assist et l’assistance au changement de voie Side Assist. Cette gamme de systèmes d’assistance et d’infodivertissement ne se trouve généralement que dans les classes de véhicules supérieures – grâce à la plateforme MQB, ils sont également utilisés dans le Touran.

L’équipement de série comprend désormais, entre autres, le PreCrash à l’arrière. Le système utilise la technologie des capteurs de l’assistant de changement de voie Side Assist. Des capteurs radar détectent la position et la vitesse des voitures derrière le Touran. Si PreCrash à l’arrière détecte une collision imminente par l’arrière en raison de la position du véhicule suivant et de la différence de vitesse excessive entre les deux véhicules, le système de protection proactive des occupants est activé – non seulement pendant la conduite, mais également à l’arrêt avec le moteur en marche ou en mode start/stop.

Une caméra multifonction est également désormais embarquée à bord de chaque Touran pour identifier au plus vite des objets ou des personnes. La caméra est donc l’un des composants les plus importants de la voiture en ce qui concerne les systèmes d’assistance et de sécurité.

De plus, le pack optionnel « IQ.DRIVE incl. IQ.LIGHT » comprend désormais, entre autres, le système d’aide à la conduite Travel Assist en conjonction avec l’avertissement de sortie de voie Lane Assist. Le système peut aider à maintenir le véhicule dans la voie, à maintenir une distance par rapport au véhicule qui précède et également à garantir que le véhicule respecte une vitesse maximale définie par le conducteur. Pour cela, il utilise entre autres le système de guidage de voie adaptatif. Ce système maintient activement le véhicule au milieu de sa voie. Le Travel Assist s’adapte au style de conduite et peut également maintenir le véhicule plus à gauche ou à droite dans la voie au lieu d’être exactement au centre. En combinaison avec la boîte de vitesses à double embrayage DSG, le conducteur peut également rester détendu lorsqu’il conduit dans les embouteillages.

Le Dynamic Light Assist contrôlant des feux de route fait également partie du nouveau pack d’assistance et assure une meilleure visibilité la nuit. Le système peut détecter les véhicules venant en sens inverse ainsi que les véhicules qui précèdent et masque automatiquement les zones correspondantes du faisceau principal du véhicule. Lors de la conduite en agglomération, le système passe également automatiquement des feux de route aux feux de croisement. Il s’agit d’une fonction pratique qui aide à mieux éclairer la route et à détecter les obstacles plus tôt.

Mise à niveau du confort

Volkswagen n’a pas seulement amélioré le Touran en termes de systèmes d’assistance. Le véhicule familial a également été amélioré en termes de confort : avec un volant de dernière génération avec détection de contact, le tableau de bord Basic librement programmable (20,3 centimètres ou 8 pouces) et la console de commande du climatiseur avec commandes tactiles à l’avant et arrière (les deux en option). De plus, avec des fonctions optionnelles telles que Easy Open & Close (ouverture et fermeture du coffre par un mouvement du pied) et Keyless Access (système de verrouillage et de démarrage sans clé), le Touran est également à la pointe de la technologie en termes de convivialité.

Des moteurs encore plus efficients

Des entraînements efficaces sont également disponibles pour le best-seller : entre autres, Volkswagen a continué à développer son moteur à essence 1.5 TSI le plus vendu et utilise désormais également la dernière génération dans le Touran – le TSI evo2 avec 150 ch (110 kW). Il permet des économies de consommation et de CO2 et est également conçu pour les carburants à contenu renouvelable. De plus, la dernière version comprend la gestion active des cylindres ACTplus, un module de contrôle des émissions proche du moteur et le processus de combustion moderne TSI-Evo.

Adaptation maximale à une utilisation quotidienne jusqu’à sept personnes

Le Touran impressionne par un habitacle spacieux et multivariable – avec cinq à sept places, selon les préférences du client. L’énorme largeur intérieure est particulièrement attrayante pour les familles, avec suffisamment d’espace pour trois sièges enfants installés côte à côte à l’arrière. Grâce aux anneaux de retenue ISOFIX des deuxième et troisième rangées de sièges, jusqu’à cinq sièges enfant peuvent être solidement fixés au Touran. L’intérieur peut être utilisé de différentes manières grâce au système de sièges rabattables (surface plane dans le coffre à bagages avec les sièges rabattus), qui permet un volume de stockage allant jusqu’à 1 980 litres. De plus, les 47 possibilités de rangement et les tiroirs sous les sièges avant répondent à presque tous les désirs de rangement.

Au niveau de la direction et des trains roulants, le VW Touran impressionne par la maniabilité d’une Golf. Il est agile, la direction est sensible, le train roulant adaptatif (DCC) en option assure un haut niveau de confort de conduite et le rayon de braquage n’est que de 11,6 mètres.

Photos : Volkswagen