Audi lance la production de moteurs électriques pour la plateforme PPE

Un nouveau chapitre de la production de moteurs chez Audi, s’ouvre dans la ville hongroise de Győr, puisque l’usine commence la fabrication de moteurs électriques pour la plateforme PPE (Premium Platform ElectriC). Ces moteurs électriques nouvellement développés seront utilisés pour la première fois sur l’Audi Q6 e-tron. La production du premier modèle Audi entièrement électrique basé sur la PPE devrait commencer au siège d’Ingolstadt à la fin de l’année 2023. Entre autres dispositions, la société a mis en place sa propre usine d’assemblage de batteries à Ingolstadt pour préparer cette étape. À Győr, Audi Hongrie produit des stators et des composants de transmission dans une toute nouvelle zone de production de 15 000 mètres carrés, où les essieux de la PPE sont également assemblés. Les essais de produits ont également lieu à Győr.

« Győr est prédestinée à la production de ces moteurs électriques hautement compacts et efficaces pour la PPE. L’équipe hautement qualifiée du site, a déjà construit plus de 400 000 moteurs électriques depuis 2018, ce qui constitue une expérience inestimable. », a déclaré Gernot Döllner, PDG d’Audi. En plus des moteurs électriques pour la PPE qui alimentent la série Audi Q6 e-tron, Győr construit également le groupe motopropulseur de l’Audi Q8 e-tron. En outre, une zone de production supplémentaire est mise en place pour les moteurs électriques qui seront utilisés dans les véhicules basés sur le MEBeco (modular electric drive toolkit) au sein du Groupe Volkswagen.

Pour produire les moteurs électriques PPE, la marque aux quatre anneaux a installé trois nouvelles lignes de production. La ligne de production des stators comptant 28 étapes de travail, contre 15 pour celle des composants de transmission et l’assemblage d’un seul essieu nécessitant 190 étapes individuelles. Environ 700 employés sont impliqués dans la production. En ce qui concerne la production en série, les employés de Győr travaillent en trois équipes pour construire jusqu’à 2 000 moteurs électriques par jour pour le PPE, le site fournissant à la fois Audi et Porsche. Par rapport à l’ancienne installation d’assemblage de moteurs électriques, la gamme verticale de production a été augmentée une fois de plus. « Le début de la production à Győr marque une étape importante dans la montée en puissance de la production de l’Audi Q6 e-tron. », a déclaré Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’Audi en charge de la production et de la logistique.

« Je sais par expérience personnelle à quel point l’équipe d’Audi Hongrie travaille avec passion et fait progresser systématiquement l’électrification de la plus grande usine de moteurs au monde. Avec son énorme expertise en matière de groupe motopropulseurs et de production neutre en carbone, le site de Győr est un élément indispensable du réseau de production mondial d’Audi. », a ajouté Gerd Walker, qui a été directeur général de la production de véhicules chez Audi Hongrie de 2012 à 2016.

Audi profite de la transition vers l’e-mobilité pour transformer en profondeur son réseau de production mondial et a une vision claire de la fabrication du futur avec la 360factory. Dans le cadre de cette approche holistique et durable, Audi modernise, numérise et transforme ses usines existantes. La production à Győr est neutre en carbone depuis 2020, le site disposant du plus grand système photovoltaïque en toiture d’Europe et est le plus grand consommateur industriel d’énergie géothermique de Hongrie. Enfin, pour que le transport, de Győr à Ingolstadt, des moteurs électriques pour la PPE, soit neutre en carbone, Audi fait appel à la société de transport et de logistique DB Cargo.

Photos : Audi