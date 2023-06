Pack TECHART Clubsport disponible pour toutes les Porsche 911 Coupé (type 992)

La nouvelle division de performance TECHART Flyweight propose des améliorations de sécurité et de performance prêtes pour la course pour les propriétaires de Porsche habitués aux track days. Le pack TECHART Clubsport prépare n’importe quel coupé Porsche 911 de la génération 992 pour une utilisation lors d’événements de sport automobile. La gamme de produits TECHART clubsport comprend un arceau de sécurité, un harnais de course à 6 points, un extincteur à main et la boucle de remorquage.

L’arceau de sécurité TECHART est construit conformément à la réglementation FIA en vigueur et offre une sécurité supplémentaire et un look sportif pour tout coupé 911 individualisé. Il se compose d’acier à haute résistance issu du sport automobile avec des entretoises soudées à la main et est disponible en noir mat ou en version à peindre avec des coussinets en cuir ou en Alcantara en option.

Le harnais de course 6 points TECHART avec homologation FIA – disponible en différentes couleurs – et un extincteur à main complètent le pack TECHART Clubsport et garantissent une sécurité maximale.

De plus, le nouveau design de jante forgée légère TECHART Formula VII Race avec verrouillage central est disponible pour les modèles Porsche 911 Turbo, 911 Carrera GTS et 911 GT3. Le style spectaculaire de la turbine permet de nombreuses variantes de couleurs et de finitions.

Les dimensions de la TECHART Formula VII Race allégée sont de 9,5 x 20 pouces à l’avant et 11,5 x 21 pouces sur l’essieu arrière pour les modèles 911 Turbo, 9 x 20 pouces à l’avant et 11,5 x 21 pouces à l’arrière pour la 911 GTS ainsi que 9,5 x 20 pouces sur le train avant et 12 x 21 pouces sur le train arrière pour la Porsche 911 GT3.

Le poids des jantes forgées TECHART Formula VII Race pour la 911 GTS n’est que de 9,8 kg sur l’essieu avant et de 11,9 kg sur l’essieu arrière.

Tous les produits TECHART Clubsport peuvent être achetés individuellement.

Photos : Techart