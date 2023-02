Toy Fair 2023 – Une nouvelle collection Porsche Edition chez Majorette

Après une pause due à la pandémie, le Salon du jouet de Nuremberg (Toy Fair 2023 / Spielwarenmesse 2023) a enfin pu se tenir à nouveau sans restriction dans les halls d’exposition de Nuremberg en 2023 avec un retour des exposants dont Simba Dickie Group comprenant notamment le fabricant de petites voitures miniatures Majorette. Pour la 3ème année consécutive, Majorette propose une nouvelle collection Porsche Edition qui sortira dans le commerce à partir de l’été 2023.

Porsche est synonyme de voiture de sport depuis plus de sept décennies. L’année 2023 célèbrera les 75 ans de la marque de Stuttgart-Zuffenhausen et Majorette étoffe sa gamme de véhicules Porsche via de nouveaux modèles.

Les véhicules en métal haut de gamme et fidèles aux originaux conviennent aux enfants dès trois ans, mais réveillent aussi chez les adultes l’envie de jouer et de collectionner. La nouvelle collection Majorette Porsche Edition propose une grande sélection de modèles de Porsche, depuis la 911 Carrera RS 2.7 jusqu’au concept car Porsche Vision GT spécialement développé pour le jeu vidéo Gran Turismo.

Un ensemble composé d’un Porsche Taycan Turbo S, d’une remorque et d’une 911 aux couleurs de Vaillant est disponible dans une nouvelle collection dédiée à des ensembles de voitures de course de différentes marques.

La Porsche 911 Carrera RS 2.7, aussi appelée « RS » ou « 2.7 » est un modèle mythique, étant la voiture de série allemande la plus rapide de son époque et la première 911 à avoir l’appellation « Carrera ». Elle a été reproduite dans une teinte jaune avec un compartiment moteur pouvant s’ouvrir.

Le deuxième modèle proposé est également l’une des voitures de course les plus renommées des années 1970, à savoir la Porsche 935 K3. Puis vient la Porsche 911 GT3 Cup (992), la première voiture de course basée sur la 911 de série.

Le modèle phare de la collection a été purement développé pour le monde virtuel : La Porsche Vision Gran Turismo figure depuis 2022 dans le nouveau jeu vidéo Gran Turismo 7 et elle est désormais aussi disponible en deux couleurs comme véritable modèle Majorette. Une version spéciale pour ce salon, offert aux visiteurs du stand, a été réalisée avec un packaging exclusif.

L’une des principales nouveautés est différents modèles tractant des remorques aux décorations inspirées de Porsche de course (Brumos, Salzburg, Gulf). La remorque transporte la voiture de course, avec un hayon pouvant se baisser.

Une grande Porsche 911 GT3 RS Polizei rejoint la version bleue permettant de transporter ses petites Porsche dedans.

Depuis 2022, Majorette propose un grand pack de 22 miniatures Porsche dont 2 modèles mystères exclusifs que nous vous dévoilons : une 917 verte et une 911 jaune.

Ces modèles seront disponibles à la vente à partir de l’été 2023.

Photos : 4Legend.com / Majorette