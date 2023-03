Lamborghini Revuelto – Détails du premier HPEV à moteur V12 hybride

À l’occasion du 60e anniversaire de la marque, Automobili Lamborghini présente Revuelto, le premier V12 hybride rechargeable HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Revuelto définit un nouveau paradigme en termes de performances, de sportivité et d’agrément de conduite à partir de sa nouvelle architecture inédite ; Conception innovante; aérodynamique à efficacité maximale ; et un nouveau concept de cadre en carbone. Une puissance de 1 015 ch est délivrée par la puissance combinée d’un tout nouveau moteur à combustion et de trois moteurs électriques, ainsi que d’une boîte de vitesses à double embrayage qui fait ses débuts sur une Lamborghini 12 cylindres pour la première fois.



Le groupe motopropulseur combine des éléments de puissance spécifiques élevés : le nouveau moteur à combustion de 127 ch/litre fonctionne en synergie avec deux moteurs à flux axial avant qui offrent un rapport poids/puissance exceptionnel, avec un moteur électrique à flux radial positionné au-dessus du premier moteur à double vitesse à huit rapports. boîte de vitesses à embrayage faisant ses débuts sur une Lamborghini 12 cylindres. Les trois moteurs électriques sont alimentés par une batterie lithium-ion à haute puissance spécifique (4 500 W/kg) qui prend également en charge un mode de conduite entièrement électrique.

« La nouvelle Revuelto est une étape importante dans l’histoire de Lamborghini et un pilier important de notre stratégie d’électrification Direzione Cor Tauri. C’est une voiture unique et innovante mais en même temps fidèle à notre ADN : le V12 est un symbole emblématique de notre héritage et de notre histoire super sportive. Revuelto est né pour briser le moule, combinant un nouveau moteur 12 cylindres avec une technologie hybride, créant l’équilibre parfait entre offrir l’émotion que nos clients veulent et la nécessité de réduire les émissions. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général de Lamborghini.

La fibre de carbone, produite de manière artisanale dans l’usine de Sant’Agata Bolognese, est le principal élément structurel de la nouvelle voiture, utilisée non seulement dans le monofuselage et le châssis, mais aussi pour de nombreux éléments de la carrosserie. L’utilisation extensive de fibre de carbone et de matériaux légers, combinée à la puissance du moteur puissant, contribue à atteindre le meilleur rapport poids/puissance de l’histoire de Lamborghini : 1,75 kg/ch.

La nouvelle Lamborghini Revuelto combine ces attributs pour offrir des performances au sommet de son segment : une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes et une vitesse de pointe de plus de 350 km/h. Ces chiffres se combinent à son dynamisme exceptionnel grâce à l’introduction de la vectorisation de couple électrique et à la transmission intégrale disponible également en mode de conduite entièrement électrique, garantissant que la super voiture de sport Revuelto exprime ses qualités amplifiées à la fois sur piste et dans la conduite quotidienne.

« Avec Revuelto, nous portons l’expérience de conduite d’une Lamborghini à un niveau supérieur. Revuelto franchit une étape significative en termes de réactivité et de réactivité pour assurer la conduite la plus émotive et la plus naturelle dans tous les environnements. Revuelto est une voiture offrant les meilleures performances mais notre objectif dès le départ était de le confirmer au sommet des émotions de conduite. », a déclaré Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini.

Design

Revuelto apporte l’avenir du design Lamborghini sur la route aujourd’hui. Il reste fidèle à l’ADN exclusif du design Lamborghini, mais établit un tout nouveau langage stylistique. Il fait le lien avec les voitures Lamborghini V12 emblématiques et légendaires du passé tout au long de la nouvelle forme, tandis que les nouvelles proportions ouvrent la porte vers l’avenir.

Alors que Revuelto offre un saut quantique dans une toute nouvelle conception de voiture, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’inspiration des légendes précédentes du V12 est toujours claire. À partir du prototype Countach de 1971 et de ses proportions parfaites développées sur une seule ligne longitudinale, cette voiture a été à l’origine de la création d’un style pur et essentiel contextualisé à l’ère de l’ère spatiale. Il a défini l’ADN de la super voiture de sport Lamborghini V12 et a introduit l’un des éléments les plus distinctifs de la Lamborghini V12 : les portes escamotables à ouverture verticale, qui contribuent à créer le caractère de Revuelto.

La nouvelle voiture s’en remet également aux proportions inimitables de la Diablo et à la lame flottante sur le garde-boue arrière, tandis que la musculature et l’avant incliné de la Murciélago sont évidents.

« La Revuelto, c’est l’adrénaline rendue visible. Le design de la nouvelle Lamborghini Revuelto ouvre une porte fascinante vers l’avenir de notre langage de conception unique. À première vue, Revuelto est une intrigante Lamborghini V12 de nouvelle génération, avec toutes les lignes embrassant la monocoque et célébrant une vue libre vers le groupe motopropulseur V12 HPEV. La signature lumineuse unique et reconnaissable en forme de Y est importante dans cette nouvelle ère de notre voiture phare la plus emblématique, et l’intérieur fait un bond en avant spectaculaire dans la définition de la nouvelle direction de conception de Lamborghini. Notre philosophie de « se sentir comme un pilote » est vive et visible dans les moindres détails : le conducteur et le passager sont profondément intégrés dans la conception très légère en forme de Y du tableau de bord et de la console centrale, reproduisant les sensations d’être dans une voiture de course mais avec un équilibre intuitif parfait entre commandes numériques et physiques. », a déclaré Mitja Borkert, responsable du design chez Lamborghini. «

Avec la Revuelto, Lamborghini lance une nouvelle Space Race, inaugurant un langage de conception qui s’adapte aux défis imposés par l’électrification, et présage les formes et les proportions des super voitures de sport du futur proche. Le design s’inspire d’éléments aérospatiaux, caractérisés par des surfaces sculptées englobées par deux lignes qui partent de l’avant et embrassent la cabine et le moteur, se rétrécissant jusqu’aux échappements de forme hexagonale.

Les éléments aérospatiaux se marient harmonieusement avec une musculature animale commençant à l’avant : la modélisation de la section en nez de requin du large capot monolithique en fibre de carbone transmet une sensation de puissance et de vitesse. Cela est égalé par les groupes de phares avec feux de jour en forme de Y – une caractéristique stylistique distinctive du design Lamborghini contemporain – encadrés par des lames aérodynamiques qui relient le séparateur au capot lui-même. Les ailettes latérales, situées derrière les passages de roue avant, canalisent le flux d’air le long des flancs et des concavités prononcées des portes vers les entrées d’air latérales, qui présentent des arêtes vives faisant écho aux flèches à l’avant.

Le toit allie plus de hauteur libre à des qualités esthétiques et des fonctions aérodynamiques spécifiques. Le profil en retrait canalise l’air vers l’aile arrière tout en laissant plus de place dans l’habitacle pour le conducteur et le passager.

L’arrière est un hommage au V12 hybride. Le moteur longitudinal entièrement exposé met en valeur le cœur mécanique de la Revuelto, le reliant visuellement au double échappement hexagonal surmonté de l’aile au profil géométrique, encadré par des blocs optiques aux signatures lumineuses en Y.

Le « Y » est également la marque de fabrique du design intérieur axé sur le conducteur, influencé par la philosophie « se sentir comme un pilote ». L’intérieur reflète le tout nouveau design futuriste de l’extérieur : chaque aspect du cockpit est clairement Lamborghini, combinant un équilibre parfait entre une expérience numérique et physique à la fois dans les environnements de conduite quotidienne et de piste. Le centre visuel de l’habitacle abrite un profil prononcé en fibre de carbone, avec une conception de «vaisseau spatial» qui renferme les bouches d’aération centrales et l’écran tactile vertical de 8,4 pouces, le cœur technologique de la voiture.

Avec Revuelto, Lamborghini initie une nouvelle expérience de conduite immersive et partagée, où le pilote et le copilote peuvent visualiser simultanément les mêmes informations sur les écrans situés dans le cockpit numérique de 12,3″ côté conducteur et sur l’écran de 9,1″ installé côté passager. tableau de bord. Revuelto introduit la fonction « swipe » dans une Lamborghini, permettant au pilote et au copilote de déplacer des applications et des informations de l’écran central vers les écrans latéraux avec la même aisance intuitive et gestuelle qu’avec un smartphone. Les trois écrans numériques répondent non seulement au besoin de propreté stylistique qui a permis de supprimer la plupart des boutons physiques, mais implémentent de nouvelles fonctionnalités qui permettent au conducteur de se concentrer pleinement sur la conduite, comme dans une voiture de course.

Le volant a été inspiré par le monde de la course et l’expérience de l’Essenza SCV12. Les quatre rotors situés sur les rayons sont utilisés pour sélectionner à la fois les modes de conduite et le système de levage de la voiture et l’inclinaison de l’aile arrière. Le design intuitif du cockpit et des commandes offre une sensation Lamborghini distinctive : des boutons sont utilisés pour activer les clignotants et la commande de lancement entre autres fonctions, tout en permettant au conducteur de maintenir une prise optimale sur le volant à tout moment.

Le Revuelto juxtapose sa personnalité de super voiture de sport inspirée de la piste avec un caractère conçu pour la conduite quotidienne avec des fonctionnalités exceptionnelles. Une attention particulière a été accordée aux étapes de conception pour s’assurer que la cabine est spacieuse et pratique ainsi que parfaitement équipée pour les sorties sur piste. La conception du toit offre 26 mm de plus d’espace pour la tête que l’Aventador Ultimae, tandis que le nouveau monofuselage offre 84 mm d’espace supplémentaire pour les jambes, laissant un espace supplémentaire derrière les sièges pour accueillir des bagages jusqu’à la taille d’un sac de golf. Cet espace s’ajoute au compartiment sous le capot avant, qui peut contenir deux chariots de cabine. De plus, pour rendre la vie à bord encore plus confortable, des éléments fonctionnels tels que des vide-poches situés sous la planche de bord centrale et entre les deux sièges ont été intégrés, ainsi qu’un porte-gobelet intégré à la planche de bord côté passager.

Personnalisation

Le Revuelto est le modèle Lamborghini de série qui offre le plus grand potentiel de personnalisation. En fait, 400 couleurs de carrosserie sont proposées ainsi que de nombreuses autres options de personnalisation à la disposition du client permettant la création d’une super voiture de sport entièrement individuelle. La sportivité durable du Revuelto ne s’arrête pas aux spécifications techniques de l’hybride rechargeable : toutes les peintures utilisées sont à base d’eau plutôt qu’à base de solvant.

La « durabilité » se poursuit dans tout l’intérieur de la voiture, reflétant l’attention de l’entreprise à éviter le gaspillage qui est devenu le modus operandi de l’univers Lamborghini. Cela inclut les matériaux de rembourrage, coupés dans la « selleria » Lamborghini à l’aide de machines de dernière génération : cela limite le gaspillage autant que possible sans affecter les processus d’artisanat et de broderie, dans lesquels le « fait main » continue d’être un point d’excellence au sein de Lamborghini.

L’habitacle se caractérise par la présence de fibre de carbone visible utilisée sur la planche de bord, dans les bouches d’aération hexagonales et pour encadrer la planche de bord et les bouches d’aération centrales. Le rembourrage associe des cuirs fins au nouveau tissu ultraléger Corsa-Tex en microfibre Dinamica, fabriqué à partir de polyester recyclé via un processus de production à base d’eau. Le client peut personnaliser l’intérieur de sa voiture en optant pour un mélange équilibré de cuir et de Corsa-Tex, ou privilégier un matériau selon sa préférence, avec 70 options de couleurs disponibles.

Aérodynamique

La fonction et le style partagent une mission singulière sur la Lamborghini Revuelto : l’efficacité aérodynamique. La nouvelle disposition de la super voiture de sport a des exigences de conception différentes par rapport à l’Aventador, ce qui a influencé le développement aérodynamique de la voiture. Le développement reposait sur quatre piliers : efficacité ; synergie entre les composants; intégration entre les composants ; et conception.

Une efficacité optimale a été obtenue en combinant une force d’appui élevée et une traînée minimisée. L’un des éléments clés de cette stratégie est le nouvel aileron arrière actif, créé pour assurer les meilleures performances aérodynamiques dans toutes les conditions de conduite. Pour cette raison, des actionneurs entièrement nouveaux ont été développés, gérant la charge de manière optimale dans chaque situation grâce à trois réglages différents.

La position de l’aile change en fonction du mode de conduite et de la dynamique, ou elle peut être modifiée manuellement par le conducteur selon ses préférences à l’aide du rotor dédié sur le volant. La position « fermée » (faible traînée) assure une résistance minimale, par exemple lors de la conduite en mode électrique. Cette position est également la plus adaptée à l’économie de carburant. Il améliore les valeurs de vitesse de pointe tout en assurant la stabilité. La «position d’appui élevé», d’autre part, maximise l’appui en optimisant l’agilité et la maniabilité du Revuelto.

La partie avant de la nouvelle super voiture de sport de Sant’Agata se distingue par un séparateur en fibre de carbone avec un bord d’attaque radial dans la partie centrale et incliné dans la partie latérale, générant des tourbillons qui augmentent la charge frontale et dévient l’air, évitant les roues . La zone centrale a une forme qui canalise le flux vers quatre générateurs de vortex arrière, constitués d’ailettes incurvées étroites positionnées dans le soubassement qui sont essentielles pour augmenter l’énergie du flux d’air qui frappe la voiture par le bas. Ceci, à son tour, génère une force d’appui supplémentaire et dirige le flux d’air vers le diffuseur, ce qui n’a jamais été aussi extrême dans un V12. Le diffuseur remplit des fonctions aérodynamiques en extrayant le flux entrant du soubassement via un système de canalisation différencié entre la partie centrale à faible inclinaison (11° contre les 7° de l’Aventador Ultimae) et la partie latérale à forte inclinaison (15° contre 7°). 8° de l’Aventador Ultimae). Le diffuseur remplit également une fonction structurelle et de refroidissement pour le compartiment moteur.

En résumé, la nouvelle approche de conception a permis à la Revuelto d’augmenter la charge aérodynamique avant de 33% et la charge arrière de 74% par rapport à l’Aventador Ultimae (dans des conditions de charge maximale).

La synergie entre les composants est évidente dans l’accent mis sur le schéma de refroidissement qui distingue la nouvelle Lamborghini Revuelto. Le radiateur avant génère de l’air chaud qui doit être géré correctement pour ne pas nuire aux performances des radiateurs latéraux. Des persiennes orientées vers l’extérieur sur la grille de sortie du radiateur avant éloignent le flux d’air chaud de la roue et des radiateurs latéraux, tandis que des ailettes situées de chaque côté du pare-chocs avant réduisent la traînée aérodynamique.

Tous les éléments ont été conçus et fabriqués pour optimiser le flux d’air. Même les poignées de porte remplissent une fonction aérodynamique grâce au profil d’aile en Y : une solution qui leur permet de détourner le flux d’air frais qu’elles reçoivent du capot avant vers l’une des ailettes horizontales situées sur le côté, en la dirigeant vers le radiateur.

L’intégration maximale entre les composants est évidente dans le schéma de refroidissement du système de freinage, où l’aérodynamique fait partie intégrante du système. La paire de déflecteurs de suspension avant et la grille à l’intérieur des passages de roue sont conçus pour améliorer non seulement le refroidissement des freins avant – les déflecteurs aspirent l’air du diffuseur avant et le canalisent vers le frein – mais ils sont façonnés pour réduire la résistance à l’intérieur du frein. passage de roue, limitant tout phénomène de compression tout en augmentant la charge à l’avant.

A l’arrière, les deux conduits NACA situés devant les roues arrière collectent le flux du soubassement et le dirigent vers le conduit de refroidissement du frein arrière.

Le toit en fibre de carbone joue également un rôle aérodynamique important avec une fonction structurelle qui améliore l’habitabilité intérieure. La conception du profil d’aile avec une partie centrale évidée dirige l’air vers les prises d’air arrière, et par conséquent vers l’inverseur et le moteur électrique situés sur la boîte de vitesses, tandis que les volumes latéraux du toit offrent plus d’espace pour le conducteur et le passager.

Monofusolage

La Revuelto repose sur un nouveau châssis d’inspiration aéronautique, le « monofusolage ». En plus d’une monocoque entièrement en fibre de carbone multi-technologies, il dispose d’une structure avant en Forged Composites ; un matériau spécial composé de fibres de carbone courtes imbibées de résine. Cette technologie a été développée et utilisée par Lamborghini dans ses premières applications structurelles dès 2008.

Le monofusolage représente une avancée significative par rapport à l’Aventador en termes de rigidité en torsion, de qualités légères et de dynamique de conduite. De plus, la Revuelto est la première super voiture de sport à être équipée d’une structure avant 100 % fibre de carbone : la fibre de carbone est également utilisée pour les structures du cône avant afin d’assurer un niveau d’absorption d’énergie nettement supérieur à celui d’un métal traditionnel. structure – double de celle du cadre avant en aluminium de l’Aventador – associée à une réduction substantielle du poids.

En fait, le monofusolage du Revuelto est 10% plus léger que le châssis Aventador, et le cadre avant est 20% plus léger que son prédécesseur en aluminium. La rigidité en torsion a également été améliorée avec une valeur de 40 000 Nm/°, en hausse de +25% par rapport à l’Aventador et garantissant des capacités dynamiques parmi les meilleures de sa catégorie.

Le concept de conception qui sous-tend le développement du nouveau monofusolage est basé sur l’intégration maximale entre les composants. Ceci est optimisé grâce à l’introduction de la technologie étendue de Forged Composites, ainsi qu’au développement de l’anneau de culbuteur monolithique. Cette utilisation de la fibre de carbone rend la Revuelto unique dans le domaine des super voitures de sport : le composant en forme d’anneau à un seul élément est en CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) et forme la structure porteuse de la voiture. L’anneau à bascule renferme et relie les éléments Forged Composite tels que la baignoire, le pare-feu avant et le pilier A.

La technologie plus traditionnelle, mais non moins efficace, de production de composites en autoclave avec un matériau pré-imprégné a été retenue pour la construction du toit. La fibre de carbone autoclavée répond à des exigences techniques, esthétiques et de qualité élevées, complétées par un savoir-faire artisanal dans le processus de pose à la main hautement spécialisé, qui résulte d’années de production interne axée sur la qualité de composants en matériaux composites. C’est une décision de fabrication qui offre également au client une polyvalence maximale dans la personnalisation du toit.

Le châssis arrière est composé d’alliages d’aluminium à haute résistance et présente deux pièces moulées creuses importantes dans la zone du dôme arrière : celles-ci intègrent les tours d’amortisseur de la suspension arrière et la suspension du groupe motopropulseur en un seul composant avec un profil d’inertie fermé, garantissant une réduction significative du poids, un augmentation de la rigidité et une réduction substantielle des lignes de soudure.

Le Revuelto représente une nouvelle « année zéro » par rapport à l’utilisation de la fibre de carbone dans la production automobile, résumée dans l’acronyme AIM (Automation, Integration, Modularity). L’« automatisation » fait référence à l’introduction de processus automatisés et numérisés dans la transformation des matériaux, tout en préservant la fabrication traditionnelle de Lamborghini, comme dans la discipline des composites.

L’« intégration » concerne l’intégration de plusieurs fonctions dans un seul composant grâce au développement du moulage par compression. Ce procédé utilise des polymères préchauffés pour permettre la production de composants avec une large gamme de longueurs, d’épaisseurs et de complexité, assurant une intégration optimale entre les composants pour garantir une rigidité torsionnelle élevée. Enfin, la « modularité » désigne le fait de rendre les technologies appliquées modulaires et donc plus flexibles et efficaces, pour répondre à toutes les exigences et caractéristiques du produit.

Groupe motopropulseur et disposition

La voiture présente une configuration et un groupe motopropulseur sans précédent : le moteur central V12 atmosphérique de 6,5 litres est complété par trois moteurs électriques, dont l’un est intégré à la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. Celui-ci est monté transversalement et placé pour la première fois derrière le moteur thermique. Dans ce qui a été le tunnel de transmission depuis l’époque de la Countach, il y a une batterie lithium-ion à la place, qui alimente les moteurs électriques.

Les moteurs électriques augmentent la puissance délivrée à bas régime et peuvent également transformer la nouvelle Revuelto en une voiture purement électrique, réduisant les émissions globales de CO2 de 30% par rapport à l’Aventador Ultimae.

Une architecture unique

Lamborghini est synonyme de moteurs V12 depuis la création de l’entreprise. Le tout premier modèle Lamborghini à arborer ce moteur caractéristique était l’emblématique 350GT lancé en 1963. La première fois qu’un moteur électrique a été associé à un moteur à combustion interne 12 cylindres dans une Lamborghini, c’était en 2019 avec le Sián, qui utilisait un 25 kW moteur électrique pour soutenir la génération précédente de V12, stockant l’énergie électrique dans un supercondensateur.

Le Revuelto introduit une architecture hybride inédite et une nouvelle génération de V12. La voiture est lancée en tant que tout premier véhicule électrifié haute performance – HPEV : une super voiture de sport hybride rechargeable équipée d’une batterie lithium-ion légère et haute puissance, logée dans le tunnel de transmission dans la section centrale du châssis. Il s’agit d’une solution innovante, conçue pour réduire les émissions par rapport au précédent V12 tout en maximisant les performances.

Le nouveau moteur L545 a une capacité de 6,5 litres et est le moteur 12 cylindres le plus léger et le plus puissant jamais fabriqué par Lamborghini. Au total, il ne pèse que 218 kilogrammes : 17 kilogrammes de moins que l’unité Aventador. La Revuelto présente le moteur tourné à 180 degrés par rapport à la disposition Aventador. Le superquadro V12 développe 825 ch à 9 250 tr/min grâce au système de distribution repensé qui prend en charge une plage de régime maximale de 9 500 tr/min. La puissance spécifique est de 127 ch par litre, la puissance la plus élevée de l’histoire des moteurs 12 cylindres de Lamborghini, tandis que le couple maximal est de 725 Nm à 6750 tr/min.

Les conduits d’admission d’air vers les cylindres ont été repensés pour augmenter l’apport d’air et garantir un flux d’air optimal dans la chambre de combustion. La combustion dans le moteur proprement dit a également été optimisée, grâce à la régulation de l’ionisation dans la chambre avec deux unités de contrôle : une solution déjà utilisée dans l’Aventador et maintenant transférée au nouveau modèle. Le nouveau système de combustion se caractérise également par un taux de compression accru (12,6:1 contre 11,8:1 pour l’Aventador Ultimae). La dynamique des fluides de l’échappement a également été améliorée pour réduire la contre-pression à haut régime et augmenter la puissance spécifique.

Dès le début, les voitures Lamborghini étaient réputées pour leur son unique, émotionnel et incomparable. Une attention particulière a été portée à la « bande son » de la nouvelle L545 pour souligner la sonorité du moteur, déjà mélodieuse à bas régime puis montant vers un crescendo harmonieux naturel.

Quatre roues motrices électriques

Le Revuelto conserve l’une des traditions les plus fortes de Lamborghini : la transmission intégrale. En plus du moteur à combustion interne qui fournit la puissance aux roues arrière, une paire de moteurs électriques fait maintenant son entrée sur l’essieu avant, chacun fournissant la traction à l’une des roues avant. Il y a aussi un troisième moteur électrique positionné au-dessus de la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports qui peut alimenter les roues arrière, selon le mode de conduite sélectionné et les conditions.

Le couple combiné du moteur à combustion et des trois moteurs électriques offre des performances uniques même dans le domaine des supersportives, avec 725 Nm produits par le moteur à combustion interne et 350 Nm par chacun des moteurs électriques avant. Au total, le bloc d’alimentation délivre une puissance maximale combinée de 1 015 ch.

Les deux moteurs électriques à l’avant sont des unités à flux axial refroidies par huile et offrent un rapport poids/puissance exceptionnel : 18,5 kilogrammes de chacune des unités de 110 kW. En plus de fournir de la puissance aux roues avant, ils disposent également d’une fonction de vectorisation du couple, optimisant la dynamique de conduite et récupérant l’énergie produite au freinage. En mode électrique, le Revuelto est à traction avant uniquement pour optimiser la consommation d’énergie, tandis que la propulsion électrique de l’essieu arrière est activée à la demande en cas de besoin.

La Lamborghini Revuelto est équipée d’une batterie lithium-ion à haute puissance spécifique (4 500 W/kg) située dans le tunnel central, maintenant le centre de gravité aussi bas que possible et assurant une répartition optimale du poids. La batterie est protégée par une couche structurelle inférieure et est connectée aux moteurs électriques avant, au moteur électrique arrière et à une unité de recharge intégrée.

La batterie mesure 1 550 mm de long, 301 mm de haut et 240 mm de large, contenant des cellules de poche d’une capacité globale de 3,8 kWh. Lorsque la charge tombe à zéro, elle peut être rechargée en utilisant à la fois le courant alternatif domestique ordinaire et le courant de colonne de charge jusqu’à 7 kW de puissance, et se recharge complètement en seulement 30 minutes. Il peut également être rechargé sous freinage régénératif des roues avant ou directement du moteur V12 en seulement six minutes.

Passer à la vitesse supérieure

L’adoption d’une nouvelle plate-forme a conduit à des choix techniques innovants autour de la boîte de vitesses : cœur névralgique du bloc hybride rechargeable. L’adoption d’une nouvelle plate-forme a permis des choix techniques innovants concernant la boîte de vitesses : le centre névralgique de l’unité hybride rechargeable. Pour atteindre ses objectifs, une nouvelle unité de transmission compacte a été développée, capable de répondre aux besoins d’une unité de puissance électrique aussi puissante et après Revuelto équipera la prochaine génération de super voitures de sport de Sant’Agata Bolognese. L’incorporation d’un double embrayage humide comme solution la plus efficace et axée sur les performances, assure une gestion optimale des 725 Nm de couple à 6 750 tr/min du moteur à combustion interne de Revuelto.

La nouvelle boîte de vitesses à huit rapports est positionnée transversalement derrière le moteur V12 longitudinal, pour laisser de la place dans le tunnel à la batterie lithium-ion qui alimente les moteurs électriques. Il s’agit d’une solution technique unique dans le monde des voitures hautes performances, qui place une fois de plus Lamborghini à la pointe de l’ingénierie automobile. La disposition aide à maintenir l’empattement de la voiture contenu et prend en charge une répartition efficace du poids pour la meilleure dynamique de conduite.

Dans les 60 ans d’histoire de Lamborghini, seules deux autres voitures V12 ont été équipées d’une boîte de vitesses arrière transversale : la révolutionnaire Miura lancée en 1966, qui a également adopté une disposition de moteur transversale arrière centrale ; et l’Essenza SCV12, une hypercar axée sur la piste avec un moteur longitudinal et une boîte de vitesses transversale porteuse.

La structure interne de la nouvelle boîte de vitesses comporte deux arbres distincts au lieu des trois habituels. L’un gère les rapports pairs, l’autre gère les rapports impairs. Les deux engagent le même rotor. Cette disposition permet de réduire le poids total tout en économisant de l’espace.

Le développement d’une transmission à double embrayage (DCT) à huit rapports est né de la volonté de créer une unité qui fournit tout ce qui est nécessaire pour une conduite sportive, comme des changements de vitesse rapides, tandis que l’inclusion d’un huitième rapport permet d’optimiser la consommation de carburant et la maniabilité en croisière.

Une caractéristique particulière est la « rétrogradation continue », qui descend plusieurs vitesses au freinage simplement en maintenant enfoncée la palette gauche, donnant au conducteur la sensation de contrôle total.

Mis à part les composants électriques, la nouvelle boîte de vitesses DCT est plus légère et plus rapide en termes de vitesse de changement de vitesse par rapport à l’unité à double embrayage à sept rapports utilisée dans la gamme Huracán. La disposition transversale a également permis un intérieur de cabine plus spacieux, créant plus d’espace derrière le conducteur et le passager pour améliorer le confort.

La boîte de vitesses à double embrayage est extrêmement compacte ; seulement 560 mm de long, 750 mm de large et 580 mm de haut. Le poids total n’est que de 193 kg, ce qui inclut un nouveau composant fondamental pour l’architecture hybride de la voiture : le moteur électrique arrière, avec une puissance maximale de 110 kW et un couple maximal de 150 Nm.

Situé au-dessus de la boîte de vitesses, ce moteur électrique sert à la fois de démarreur et de générateur, en plus d’alimenter en énergie les moteurs électriques avant via la batterie dans le tunnel de transmission. En mode entièrement électrique, il peut également alimenter les roues arrière qui, en plus des moteurs électriques entraînant les roues avant, permettent une traction intégrale électrique. Le fonctionnement du système dépend du mode de conduite engagé, grâce à un mécanisme de découplage avec un synchroniseur dédié permettant la connexion à la boîte de vitesses à double embrayage. Lorsqu’il fournit une puissance supplémentaire au moteur thermique V12, le moteur électrique est en position P3, séparé de la boîte de vitesses, tandis qu’il passe en position P2 pour recharger la batterie à bas régime et à l’arrêt, servant également de démarreur.

En position P3, la Revuelto peut devenir une voiture électrique à quatre roues motrices, selon le mode de conduite sélectionné, poursuivant la tradition des quatre roues motrices de Lamborghini même en mode électrique.

La marche arrière est fournie par les deux moteurs électriques avant, bien que si un élan supplémentaire est nécessaire, le moteur électrique arrière peut également démarrer, ce qui active l’essieu arrière et les roues. En conséquence, la Revuelto peut entraîner les quatre roues en mode électrique même en marche arrière dans des conditions de faible adhérence.

Expérience de conduite absolue

Revuelto a été conçu et développé pour offrir une excitation et un contrôle absolus dans toutes les situations et dans toutes les conditions d’adhérence, offrant au conducteur un niveau de confiance et de connexion avec la voiture jamais connu auparavant.

Les innovations qui placent la Revuelto au sommet de sa catégorie incluent l’architecture et l’équilibre de la voiture ; l’approche avant-gardiste du châssis et de la conception aérodynamique ; et le nouveau groupe motopropulseur hybride qui permet de maximiser le support du moteur électrique et d’introduire de nouveaux modes de conduite, dont les 4 roues motrices électriques, pour un total de 13 expériences de conduite différentes.

La voiture présente une disposition sans précédent : un moteur central V12 atmosphérique de 6,5 litres, trois moteurs électriques, dont deux sont situés sur l’essieu avant et un intégré dans la nouvelle transmission à double embrayage à 8 rapports, disposés pour le première fois derrière le moteur thermique et transversalement au V12. Le tunnel, espace traditionnellement réservé à la boîte de vitesses depuis l’époque de la Countach, est désormais l’emplacement d’une nouvelle batterie lithium-ion à forte puissance spécifique qui entraîne les moteurs électriques.

La nouvelle architecture permet une répartition optimale du poids (44% à l’avant et 56% à l’arrière), les rapprochant du centre de gravité et optimisant la longueur de l’empattement, résultant en un équilibre parfait qui rend la Revuelto extrêmement agile et efficace aussi bien sur route que dans les courbes d’un circuit. Cette capacité est également renforcée par la rigidité accrue des barres anti-roulis (+11% à l’avant et +50% à l’arrière), et par le rapport de braquage réduit (-10% par rapport à l’Aventador Ultimae) : une approche déjà testé avec succès sur le Huracán STO. Les capacités du Revuelto sont complétées par le système de direction à quatre roues, qui contribue de manière significative à la sensation d’une voiture agile, réactive et compacte mais en même temps stable et précise, et par les pneus Bridgestone Potenza Sport spécialement développés avec un plus encombrement avant généreux (+4% par rapport à l’Aventador Ultimae).

Grâce à l’essieu électrique, avec le Revuelto, Lamborghini introduit la vectorisation de couple électrique pour la première fois de son histoire et inaugure le système Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0. La vectorisation électrique du couple augmente l’agilité de la voiture dans les virages étroits ainsi que sa stabilité dans les virages à grande vitesse, répartissant le couple de manière optimale sur chaque roue et travaillant en synergie avec le système de direction à quatre roues. De plus, contrairement aux systèmes conventionnels, la nouvelle vectorisation du couple n’intervient sur les freins que lorsque cela est strictement nécessaire, pour maximiser l’efficacité et assurer un style de conduite plus naturel ainsi qu’un niveau de performance encore plus élevé. Lors du freinage, l’essieu électrique et le moteur électrique arrière contribuent à la décélération, réduisant ainsi la sollicitation des freins lors de la recharge de la batterie.

Le châssis apporte également une contribution substantielle à la dynamique du véhicule. Le Revuelto est la première Lamborghini à être équipée du nouveau monofuselage inspiré de l’aviation, une structure intégrale en fibre de carbone ultra-légère (pesant 10% de moins que le châssis Aventador) qui combine de hautes performances en absorption d’énergie avec une rigidité en torsion accrue (+25% par rapport à l’Aventador), rendant la Revuelto exceptionnellement stable et contribuant à la sensation globale de compacité et de réactivité de la voiture.

L’aérodynamisme actif joue un rôle essentiel, atteignant de nouveaux niveaux d’efficacité et d’appui : +61% et +66%, respectivement, dans des situations de charge élevée par rapport à l’Aventador Ultimae, notamment grâce à la conception du séparateur avant et du toit qui canalise le flux d’air vers l’aileron arrière à haut rendement. L’aérodynamisme fonctionne en synergie avec la suspension semi-active à triangulation, contrôlée par le système Lamborghini Vertical Control conçu spécifiquement pour le Revuelto, qui gère électroniquement les échanges de force verticaux tels que les transferts de charge soudains lors de la conduite sur piste, adaptant le comportement de la suspension et de l’aileron arrière en temps réel. temps.

Pour répondre aux situations les plus performantes, le système de freinage et le système de refroidissement des freins ont également été repensés. La voiture est équipée de la dernière génération de CCB Plus (Carbon Ceramic Brakes Plus). Les étriers avant à dix pistons au lieu de six, sont associés à des disques de 410×38 mm (à la place des précédents 400×38 mm de l’Aventador Ultimae) ; à l’arrière se trouvent des étriers à 4 pistons et des disques de 390×32 mm (à la place des précédents 380×38 mm). Les disques sont recouverts d’une couche de friction pour un meilleur rendement, une gestion thermique et un confort acoustique au freinage.

L’aérodynamisme contribue à l’efficacité du système, car la paire de bandes de suspension avant et la grille à l’intérieur des passages de roue sont conçues pour améliorer non seulement le refroidissement des freins avant – les déflecteurs aspirent l’air du diffuseur avant et le canalisent vers le frein – mais ils sont profilés pour réduire la résistance à l’intérieur du passage de roue, limitant tout phénomène de compression, tout en augmentant la charge à l’avant. De plus, les deux conduits NACA situés devant les roues arrière collectent le flux du soubassement et le dirigent vers le conduit de refroidissement du frein arrière.

Trois nouveaux modes de conduite dédiés font leurs débuts avec le système hybride : Recharge, Hybrid et Performance, à combiner avec les modes Città (City), Strada, Sport et Corsa, sélectionnables via les deux rotors situés sur le volant redessiné, pour un un total de 13 paramètres dynamiques qui mettent en valeur les différentes personnalités et potentiels de Revuelto en fonction de la situation et du type de route ou de piste sur laquelle il est conduit.

Città, par exemple, est le mode de conduite conçu pour la conduite quotidienne dans les centres urbains, également à zéro émission ; si la batterie lithium-ion qui alimente les moteurs électriques a besoin d’être rechargée et qu’il n’y a pas de bornes de recharge disponibles, le V12 intervient pour la recharger complètement (mode Recharge) en quelques minutes seulement. Cela permet, par exemple, d’accéder aux centres-villes historiques avec des restrictions d’émissions en mode électrique. Le système de suspension, le contrôle de traction et la boîte de vitesses offrent un confort maximal, tout comme la réduction de la traînée aérodynamique fait de Città le mode le plus économe en carburant avec une puissance maximale limitée à 180 CV.

Le mode Strada est parfaitement adapté à la conduite dynamique de tous les jours et aux longs trajets, alliant confort élevé et sportivité élevée, exprimant jusqu’à 886 CV de puissance. Le V12 est toujours actif, assurant également un état constant de recharge de la batterie optimisé et poussé au maximum en mode Recharge. L’essieu avant prend en charge la vectorisation du couple et l’aérodynamique active travaille pour fournir une stabilité maximale à haute vitesse, par exemple sur l’autoroute.

La sélection du mode Sport modifie la personnalité du Revuelto, et le comportement de la voiture est défini pour offrir une expérience de conduite passionnante avec une orientation amusante à conduire et réactive dans chacun des trois modes combinables : Recharge, Hybride et Performance. Le moteur à combustion, aidé par le système hybride, est actif dans les trois situations, délivrant un maximum de 907 ch de puissance avec le son du V12 exprimé dans ses tons les plus convaincants. La boîte de vitesses réagit avec une réactivité maximale, tandis que la suspension et l’aérodynamisme améliorent l’agilité et le plaisir de conduite de la voiture dans les virages.

Le summum du dynamisme et de la puissance, tant en termes de performances que de sonorité, est atteint avec Corsa, le mode de conduite conçu pour mettre en valeur les capacités dynamiques de la Revuelto sur piste. En mode Performance, le groupe motopropulseur exprime le maximum de son potentiel en délivrant 1 015 ch, et le contrôle du système hybride est calibré pour tirer le meilleur parti de l’essieu électrique en termes de vecteur de couple et de transmission intégrale, pour un conduite ultra-sportive mais accessible. En mode Corsa Recharge, il est possible de prioriser la batterie, en maximisant sa recharge. Pour les conducteurs experts, il est également possible de désactiver l’ESC pour profiter de la puissance maximale disponible sans commandes actives, et ressentir le frisson d’un départ arrêté à pleine puissance grâce à la fonction « launch control », qui peut être activée en maintenant enfoncé le bouton situé au centre du rotor gauche.

Pneus Bridgestone

Le partenaire pneumatique de Lamborghini pour Revuelto est Bridgestone, qui a développé des pneus Potenza Sport sur mesure pour améliorer les capacités sportives et à grande vitesse de la nouvelle voiture.

Les pneus haut de gamme haute performance Potenza Sport sont disponibles en montage mixte avec 265/35 ZRF20 sur l’essieu avant et 345/30 ZRF21 sur l’essieu arrière, ainsi qu’avec 265/30 ZRF21 à l’avant et 355/25 ZRF22 sur l’essieu. arrière, tous deux dotés de la technologie run-flat. Cette technologie aide les conducteurs à continuer à conduire en toute sécurité même après une crevaison ; pendant au moins 80 km à 80 km/h avec une pression de 0 bar pour une tranquillité d’esprit supplémentaire pour les conducteurs.

Une combinaison de performances a également été conçue, qui comprend 265/35 ZR20 sur l’essieu avant et à l’arrière 345/30 ZR21 Potenza Sport (version tubeless). Les solutions de roulage à plat et sans chambre à air offrent des performances exceptionnelles à haute vitesse, une précision et une réponse de direction excellentes et une adhérence exceptionnelle sur les surfaces sèches et humides.

Pour répondre à tous les besoins des conducteurs de Revuelto, les pneus Bridgestone Blizzak LM005 conçus sur mesure sont une option pour une utilisation hivernale, offrant une adhérence exceptionnelle sur la neige, ainsi qu’une direction réactive et précise sur les surfaces sèches et humides.

Les pneus Bridgestone ont été conçus à l’aide de la technologie révolutionnaire de développement de pneus virtuels de Bridgestone, réduisant les matières premières et les émissions pendant le développement.

IHM, Infodivertissement, Connectivité et ADAS

Le Revuelto propose un tout nouveau système d’interface homme-machine (IHM) composé de trois écrans : un combiné d’instruments de 12,3′, un écran central de 8,4′ et, en plus, un écran de 9,1′. Le système a une nouvelle apparence, avec des graphismes 3D, des animations, des widgets et un style. Les trois écrans sont gérés par un « cerveau » technologique au sein d’une conception unifiée, garantissant à la fois une interface utilisateur cohérente en termes de couleurs et de graphismes, ainsi qu’une interaction cohérente sur tous les écrans.

Le nouveau système d’infodivertissement Revuelto offre de nouvelles fonctions qui permettent la personnalisation et la personnalisation pour créer une expérience Lamborghini authentique et immersive. En particulier, à l’aide d’un balayage à deux doigts, le propriétaire peut déplacer le contenu d’infodivertissement soit vers le groupe d’instruments, soit vers l’écran du passager. À l’aide d’un geste similaire, le propriétaire peut mémoriser les fonctionnalités préférées afin qu’elles soient à portée de main.

Le nouveau design du volant s’inspire de l’interaction avec le volant d’une voiture de course Squadra Corse, offrant la sensation d’un pilote. Les commandes supplémentaires permettent à toutes les commandes dynamiques et multimédias du véhicule d’être confortablement à portée de main. La Revuelto permet au passager de profiter des sensations d’un copilote, grâce aux informations de conduite dynamiques disponibles sur l’écran dédié au passager.

Le système de navigation est entièrement repensé et développé, utilisant des cartes téléchargées en temps réel pour assurer qu’elles sont toujours mises à jour pour les zones requises. Le calcul d’itinéraire et le mécanisme de recherche sont désormais beaucoup plus rapides en utilisant des serveurs en ligne. La navigation intègre également des informations sur le trafic en temps réel, la météo et d’autres informations intégrées, telles qu’une banque en ligne de points d’intérêt mis à jour en permanence, y compris les places de parking, les stations-service et la disponibilité des bornes de recharge. En plus des emplacements, d’autres informations telles que les heures d’ouverture, les prix et les détails d’utilisation sont affichées lorsqu’elles sont disponibles.

Amazon Alexa permet d’accéder aux fonctions de contrôle du véhicule telles que la climatisation, la navigation et les médias via des commandes vocales. Celles-ci s’ajoutent aux fonctions Alexa standard liées au divertissement et au contrôle des appareils domestiques intelligents. Alexa pour Lamborghini Revuelto intègre également la fonctionnalité What3Words qui, en conjonction avec le système de navigation embarqué, permet de conduire n’importe où dans le monde, même s’il n’a pas d’adresse spécifique.

Lamborghini Revuelto dispose d’un système de divertissement rénové, avec un nouveau design original. Le nouveau système de radio en ligne propose des milliers de stations, avec une fonction de recherche basée sur la popularité, le genre et le pays. SiriusXM 360L (pour le marché américain) est une mise à niveau significative par rapport au précédent SiriusXM, et offre désormais beaucoup plus de contenu connecté, notamment des émissions, des sports, des podcasts, Pandora et Xtra.

Le système d’infodivertissement connecté Lamborghini Revuelto peut évoluer dans le temps. Avec le système intégré de mise à jour logicielle Over-the-Air, le véhicule se verra proposer des mises à jour pour fournir du contenu supplémentaire. Le système amélioré prend en charge la mise à jour des fonctionnalités non seulement de l’affichage d’infodivertissement, mais également du tableau de bord et de l’affichage des passagers.

Lamborghini Revuelto est connectée à un nombre croissant d’applications supplémentaires, parmi lesquelles le propriétaire peut sélectionner pour personnaliser et personnaliser son expérience du véhicule. La sécurité des clients étant toujours primordiale, Lamborghini Revuelto intègre à la fois l’appel d’urgence et l’assistance routière. Le système réagit de manière proactive en cas de panne pour permettre au client de recevoir de l’aide. Le système de suivi des véhicules Lamborghini Connect est capable de détecter une utilisation non autorisée de la voiture et non seulement d’informer le propriétaire, mais également de communiquer avec un centre d’opérations de sécurité 24 heures sur 24 qui aidera les clients à récupérer leur véhicule. Lamborghini Revuelto dispose d’un support mondial intégrant plus de 30 langues pour garantir une expérience de localisation très précise.

L’interaction avec la Lamborghini Revuelto se poursuit même après l’arrêt du moteur. À l’aide de l’application mobile Lamborghini Unica, le propriétaire peut surveiller en permanence l’état de la voiture, y compris le niveau de carburant, la charge de la batterie, l’autonomie électrique et sa position exacte lorsqu’elle est garée. L’application Unica permet également une série d’opérations à distance, telles que le verrouillage et le déverrouillage des portes, le klaxon ou l’activation des feux de la voiture, certaines fonctions également disponibles avec Apple Watch. Le propriétaire est maître de sa voiture même lorsqu’il est conduit par un autre. Des paramètres de vitesse maximale peuvent être définis, ainsi que des limites horaires et d’utilisation via la géolocalisation : si la voiture dépasse une vitesse définie, dépasse les limites d’une zone définie ou est utilisée au-delà d’un certain temps, le propriétaire est averti via l’application.

La Lamborghini Revuelto offre une sécurité maximale à ses clients. Les données gérées par le véhicule sont protégées en appliquant les normes de cybersécurité et les règles de protection des données. Le client peut toujours contrôler si et quelles données sont traitées conformément à la loi applicable puisque la voiture a été conçue en application de l’approche de confidentialité dès la conception.

Revuelto voit Lamborghini implémenter pour la première fois un ADAS (Advanced Driver Assistance System) complet, qui comprend des fonctions avancées pour améliorer la sécurité et la conduite quotidienne grâce à un système sophistiqué de caméras, de radars et de capteurs. Le pack comprend l’alerte de sortie de voie active (ALDW), qui surveille les marquages de voie et corrige la direction si le conducteur franchit par inadvertance la ligne de voie. De plus, l’avertissement de changement de voie (LCW) surveille les angles morts et avertit le conducteur de tout danger avant de changer de voie. Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) régule la vitesse de la voiture et sa distance par rapport au véhicule qui précède, en accélérant ou en freinant de manière autonome.

Pour rendre les manœuvres plus faciles et plus sûres, Revuelto est équipé de l’alerte de trafic transversal arrière (RCTA). En marche arrière, le dispositif avertit le conducteur s’il y a des obstacles qui traversent derrière lui et freine en cas de collision imminente. De plus, le système de caméra permet d’afficher les fonctions de vue arrière et de vue de dessus sur le tableau de bord : non seulement le conducteur peut voir la vue arrière mais un aperçu virtuel de la voiture vue d’en haut.

Les phares fournissent des feux de croisement Auto Adaptive avec fonction de virage pour améliorer la visibilité dans toutes les conditions de conduite et pendant les manœuvres. Les feux de route sont équipés d’une fonction matricielle anti-éblouissement (selon les marchés) qui contrôle automatiquement des secteurs indépendants permettant une expérience de conduite plus précise et confortable : de plus, ils offrent également une fonction boost supplémentaire pour atteindre une profondeur lumineuse d’environ 400m.

Photos – Vidéo : Lamborghini