Un nouveau Volkswagen California sur base du T7 Multivan dévoilé en 2023

Avec le grand succès rencontré par le California depuis de très nombreuses années et face à la très forte demande des clients pour goûter aux joies de la Van Life, Volkswagen Véhicules Utilitaires va remplacer l’actuel California par un nouveau modèle inédit sur base du Multivan T7.

Le VW California est un leader dans sa catégorie, celle des camping cars compacts sur base de van. Mesurant moins de 5 m de long et 2m de haut, le California offre un aménagement intérieur optimisé et des fonctionnalités faisant référence – ayant décidé certains constructeurs concurrents comme Mercedes et Ford de produire leur propre modèle.

La base de l’actuelle version – le VW T6, bien qu’ayant évolué en 2020 avec le T6.1 (restylage) – commence à dater (2015). Avec le lancement en 2021 du VW T7 Multivan, une nouvelle base est disponible pour la nouvelle génération du California permettant d’offrir une motorisation essence hybride rechargeable mais aussi une motorisation diesel (similaire à l’actuel 2.0 TDI 150 ch).

Le nouveau VW T7 California aura de nouvelles fonctionnalités et des services numériques. Il sera dévoilé dans le courant de l’année 2023.

Photos : 4Legend.com