ABT RS7 Legacy Edition – 760 ch / 980 Nm et 200 unités

ABT Sportsline lance une nouvelle version énervée et en édition limitée de 200 exemplaires de l’Audi RS 7 Sportback, basée sur le tout dernier modèle Performance. Il rejoint le modèle spécial ABT RS6 Legacy Edition (LE) présenté début mai 2023.

Le préparateur allemand des véhicules du Groupe VW dont Audi a dévoilé un nouveau modèle spécial fascinant, l’ABT RS7-LE, limité à 200 exemplaires et répondant aux normes les plus strictes.

Audi a lancé en 2013 une version sportive de son A7 Sportback. En 2020 la seconde génération de la puissante Audi RS 7 Sportback est entrée dans sa deuxième génération en 2020. Depuis lors, le look du RS 7 diffère considérablement de celui des autres versions de l’A7. La jupe avant avec les incrustations en nid d’abeille typiques d’Audi Sport et les énormes prises d’air lui confèrent une allure martiale. À l’arrière, l’Audi RS 7 de série arbore les sorties d’échappement ovales typiques de tous les modèles RS.

Aujourd’hui, les ingénieurs d’ABT Sportsline se sont attaqués au modèle de pointe basé sur la série A7 et l’ont porté à un niveau supérieur grâce à de nombreuses avancées technologiques et à des raffinements. ABT a augmenté la puissance standard de 630 ch (463 kW) de l’Audi RS 7 Performance à environ 760 ch (559 kW) avec un couple maximum de 980 Nm. Ces chiffres plus élevés ont rendus possibles grâce à l’installation de turbos ABT, de l’intercooler ABT ainsi que du calculateur ABT POWER R.

La suspension, qui a été adaptée à l’augmentation des performances, avec les ressorts hélicoïdaux ABT et les stabilisateurs sportifs ABT sur les essieux avant et arrière, garantit une tenue de route parfaite à tout moment. Le spoiler arrière autoportant et les pneus Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 ZR22 montés sur des jantes forgées ABT HIGH PERFORMANCE IR22 en noir brillant jouent également leur rôle. Ce pneu haute performance inspiré de la piste offre une maniabilité supérieure sur route sèche et des performances extrêmement équilibrées sur route mouillée.

Ce qui rend l’ABT RS7-LE visuellement spéciale, c’est la surface « Signature Carbon Bold » utilisée sur les pièces additionnelles. En plus de l’insert ABT Carbon intégré au capot, la structure frappante orne également, par exemple, la lèvre avant avec les lames avant intégrées, les inserts de la jupe avant, la fixation de la grille avant, les fixations des coques de rétroviseurs, les inserts de la jupe latérale, les lames latérales, l’insert de la jupe arrière et l’aileron arrière, qui est maintenant autonome et nouvellement conçu par rapport au modèle de série.

Pour une orchestration appropriée, ABT Sportsline a installé le système moderne de silencieux ABT en acier inoxydable, qui se termine par des garnitures ABT à 4 sorties d’un diamètre de 102 mm.

Bien entendu, l’ABT RS7 Legacy Edition impressionne également par ses valeurs intérieures. ABT Sportsline a raffiné l’intérieur avec le tissu Dinamica soul sur le pommeau du levier de vitesse, le tableau de bord et les garnitures de l’armature du siège. Cette surface douce, semblable à du daim, est non seulement particulièrement ignifuge, mais aussi parfaitement protégée contre l’humidité et la saleté grâce à son revêtement en téflon.

Le modèle spécial ABT RS7-LE se distingue aussi visuellement de l’Audi RS 7 Performance de série par le raffinement des sièges avant, avec le logo ABT dans l’appui-tête et le logo RS7-LE dans la tête du dossier. Le logo correspondant est également brodé sur les tapis de sol ABT.

Le volant ABT se distingue par sa finition Alcantara de haute qualité et le marquage sportif de 12 heures, qui brille discrètement en rouge à travers le matériau perforé. Chaque volant ABT est équipé d’une gamme complète de capteurs, comme le volant Audi d’origine. D’autres modifications ont été apportées à l’intérieur de l’ABT RS7-LE, notamment l’éclairage de l’entrée des portes et le capuchon de l’interrupteur start-stop.

L’ABT RS7 Legacy Edition est compatible avec l’application « myABT ». Celle-ci donne un aperçu des données de performance du véhicule, telles que la puissance, la température du liquide de refroidissement et de l’air d’admission. Ainsi, les futurs propriétaires découvriront les particularités de leur véhicule de manière particulièrement proche et intensive dans le MMI via Apple CarPlay. Ils ont également accès à différents réglages Charisma tels que ECO, SPORT ou RACE pour une adaptation des caractéristiques de performance à la qualité du carburant en fonction des besoins.

Le prix pour cette préparation est de 102 600 euros incluant le montage, la peinture ainsi que le contrôle technique allemand. A cela, il faut ajouter l’Audi RS 7 que fournit ABT Sportsline.

Photos : ABT Sportsline