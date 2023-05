Lamborghini Urus Performante “Essenza SCV12” en édition limitée

Lamborghini présente l’édition spéciale Urus Performante Essenza SCV12, réservée exclusivement aux propriétaires de l’hypercar de piste Essenza SCV12 produite à seulement 40 exemplaires. La création du Super SUV en édition limitée a été supervisée par le département Ad Personam de Lamborghini, permettant à chaque client Essenza SCV12 de configurer de manière unique son propre exemplaire de l’Urus Performante, avec un design dédié et des détails inspirés de la course pour une sportivité maximale.

Le caractère exclusif de cette édition spéciale de l’Urus est souligné par l’utilisation extensive d’éléments en fibre de carbone apparents avec une finition brillante ou mate, faisant écho au traitement de la carrosserie choisi par le client : non seulement le capot moteur et le toit sont en fibre de carbone, mais aussi les cache-culbuteurs, les rétroviseurs et le cadre en fibre de carbone avec le logo Lamborghini placé entre les feux arrière.

Pour souligner l’aptitude du véhicule à la piste, les designers du Centro Stile de Lamborghini ont créé une livrée Ad Personam dédiée avec des combinaisons de couleurs adaptées aux demandes spécifiques des clients, la peinture de chaque unité étant réalisée dans l’atelier de peinture interne de Lamborghini. Outre une palette de couleurs bicolores, issue de la combinaison de tous les éléments en fibre de carbone qui se détachent sur la carrosserie, la partie inférieure de la voiture est noire, agrémentée d’une ligne de couleur contrastante qui se répète sur l’arche de toit, plus loin soulignant la silhouette de la voiture. Les couleurs de carrosserie et la livrée ont été choisies exclusivement avec chaque client et font écho à celles de leurs voitures Essenza SCV12, y compris le numéro distinctif peint sur les portes. Chaque exemplaire est également équipé par défaut de jantes noires brillantes de 23 pouces et d’étriers noirs, bien que les clients puissent choisir librement le type et les couleurs des roues et des étriers parmi ceux disponibles.

« La Lamborghini Urus SC-V12 Edition est la livrée la plus expressive et la plus détaillée que nous ayons jamais créée. Elle est exclusivement liée et conçue personnellement pour chacun des 40 clients de la Lamborghini Essenza SCV12. La livrée de l’Urus SCV12 est peinte en noir dans la partie inférieure pour offrir des proportions encore plus sportives sur l’Urus, et la couleur extérieure est directement liée à la couleur exclusive de l’Essenza SC-V12, avec une rayure colorée reliant l’avant, le côté et arrière graphiquement. Le résultat est une série limitée orageuse, unique et colorée d’Urus. », a commenté Mitja Borkert, responsable du design chez Lamborghini.

L’habitacle est doté d’un revêtement exclusif en Alcantara Nero Cosmus (noir) avec des détails en cuir, des décorations en fibre de carbone avec un choix de finition brillante ou mate, des éléments en aluminium anodisé noir et un ensemble Dark à l’exception des poignées de porte rouges contrastantes. Les détails en fibre de carbone comprennent également un élément décoratif du côté passager du tableau de bord et les plaques de protection avec le logo et la silhouette Essenza SCV12. Pour rendre la garniture encore plus unique, deux plaques commémoratives en fibre de carbone sont incluses dans l’habitacle, l’une avec le logo du 60e anniversaire de Lamborghini et l’autre avec le numéro du véhicule ou le nom du client.

L’Urus Performante est la version la plus sportive et la plus performante de la gamme Urus de Lamborghini. Grâce à son moteur V8 biturbo délivrant 666 ch de puissance et 850 Nm de couple maximum, son excellent rapport poids/puissance et son aérodynamisme optimisé, il accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et atteint un sommet vitesse de 306 km/h. Ces caractéristiques de performance ont permis à l’Urus Performante d’établir un record dans la catégorie SUV de série sur le parcours Pikes Peak International Hill Climb, franchissant la ligne d’arrivée à 4 302 mètres d’altitude en 10:32.064, battant le temps précédent de plus de 17 secondes.

Dévoilé en juillet 2020, l’Essenza SCV12 a été conçu pour une utilisation uniquement sur piste, avec des solutions d’ingénierie dérivées de la course. Équipé du moteur V12 atmosphérique utilisé dans l’Aventador, il peut délivrer plus de 830 ch, en partie grâce à l’apport de la suralimentation dynamique à haut régime. La puissance est gérée par une boîte de vitesses porteuse à six rapports placée transversalement sur l’essieu arrière et associée à la propulsion arrière, pour assurer la compacité, la continuité structurelle et une plus grande rigidité en torsion. Le rapport poids/puissance de 1,66 kg/ch est exceptionnel, obtenu grâce au châssis monocoque en fibre de carbone de nouvelle génération qui allie la légèreté aux normes de sécurité de la réglementation FIA pour les prototypes.

