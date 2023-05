Akrapovič a développé un échappement pour la Porsche 718 Cayman GT4 RS

Akrapovič bénéficie de plus de quinze années d’expérience dans le développement de systèmes d’échappement légers adaptables pour les voitures Porsche, et le dernier kit pour le circuit pour la Porsche 718 Cayman GT4 RS met clairement l’accent sur les performances.

Au cœur du système se trouve le tout nouveau silencieux Slip-On Race Line (Titanium), qui a été développé avec l’expérience acquise avec la 911 GT3 (992), le Cayman GT4 (981) et le 718 Cayman GT4. Cet échappement en titane avec valves d’échappement a une finition sablée. Le nouveau design de sortie d’échappement est plus grand que celui d’origine et l’extérieur des sorties d’échappement est recouvert d’un traitement de surface, tandis que la coque intérieure comporte une pièce coulée sans traitement, qui prendra une couleur bleue attrayante lors de son utilisation, étant donné la réaction du titane aux températures élevées.

Pour compléter l’ensemble, le kit de raccord Link Pipe Set (Titanium) et les collecteurs Evolution Header Set (Titanium) peuvent être ajoutés au silencieux Slip-On Race Line (Titanium) en guise d’améliorations pour créer un système Akrapovič complet. Le Link Pipe Set (Titanium) est conçu en titane. La partie avant est coulée dans la fonderie d’Akrapovič pour maintenir l’espace pour les amortisseurs d’origine, puis elle est isolée thermiquement avec de l’acier inoxydable de haute qualité. Les catalyseurs Sport 200 cpsi sont inclus dans le kit. Ils bénéficient d’une isolation supplémentaire pour la protection contre la chaleur. Le kit Evolution Header Set (Titanium) utilise du titane, dont plusieurs pièces sont coulées dans la fonderie de la société, y compris les pièces spéciales de croisement des flux du collecteur – qui constituent une innovation technologique et technique d’Akrapovič mise au point pour optimiser les performances dans les mi-régimes – et un collecteur trois-en-un pour un débit de gaz fluide, ces deux procédés étant issus d’une technologie ayant fait ses preuves en course car ils ont été développés à partir de solutions utilisées dans les systèmes pour la compétition.

Avec les trois parties du système installées, la puissance et le couple augmentent de 35,4 ch (26 kW) à 4 900 tr/min et de 50,9 Nm à 4 900 tr/min lorsqu’ils sont testés sur le banc de puissance d’Akrapovič par rapport à une Porsche 718 Cayman GT4 RS dotée du système d’origine. Ceci est associé à une véritable sonorité digne de la course, avec une note caractéristique lors des changements de rapports. L’ensemble du système offre une réduction de poids de 17,5 kg (44,4 %) par rapport à l’échappement d’origine. Lors de l’installation de ce kit, la reprogrammation de l’injection du calculateur moteur est obligatoire, et ce système conçu pour la piste a été développé pour une utilisation uniquement sur circuit fermé à la circulation. En complément, un diffuseur arrière en fibre de carbone est disponible en finition mat ou brillant.

Photos : Akrapovič