L’Audi RS 3 Sportback élue « Voiture la plus performante de l’année » selon WWCOTY 2023

L’Audi RS 3 Sportback a été élue « Voiture de l’année » dans la catégorie « Performance » dans l’élection WWCOTY 2023. Cette récompense lui permet ainsi d’être en lice pour l’élection finale par le comité Women’s World Car of the Year.

Le jury WWCOTY (Women’s World Car of the Year) a annoncé les gagnants dans chacune des six catégories de cette année : modèle urbain, SUV familial, grande berline, grand SUV, 4X4 et performance. C’est donc dans cette dernière catégorie que l’Audi RS 3 Sportback a été choisie pour la grande finale de la voiture de l’année toutes catégories confondues qui sera annoncée officiellement le Mercredi 8 Mars 2023, lors de la Journée de la Femme.

Il s’agit de la treizième édition des prix décernés par WWCOTY avec un jury composé de 63 femmes journalistes automobiles venant de 45 pays sur cinq continents. Il s’agit du seul jury entièrement féminin de l’industrie automobile.

Selon le comité WWCOTY, ces véhicules représentent l’excellence dans leur segment selon des critères de sélection bien précis : la sécurité, la conduite, le confort, la technologie, le design, l’efficacité, l’impact sur l’environnement et le rapport qualité-prix.

« Avec la troisième génération de l’Audi RS 3 Sportback, nous proposons désormais des voitures de sport haut de gamme adaptées à un usage quotidien et tout aussi passionnantes à conduire sur les routes publiques et les circuits. Elles représentent le point d’entrée dans notre univers RS et, grâce au différentiel actif RS, le nec plus ultra en matière de performances dans le segment compact. », a déclaré Sébastian Grams, directeur général d’Audi Sport GmbH.

De 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, jusqu’à 290 km/h en vitesse de pointe, différentiel arrière actif RS, pneus semi-slick et modes de conduite spécifiques – l’Audi RS 3 Sportback offre une dynamique de conduite du plus haut calibre et les meilleurs performances de son segment. Équipée d’un cinq cylindres de 400ch, le moteur haute performance offre une accélération rapide avec un son très enivrant. Visuellement, l’Audi RS 3 démontre son ADN sportif avec une carrosserie élargie, un système d’échappement sport, et des affichages dans le cockpit comme ceux que l’on trouve dans les voitures de course.

Photos : Audi