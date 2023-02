ROADS by Porsche : choisir son itinéraire de rêve en quelques clics

L’application ROADS by Porsche existe depuis 2019. Elle a été entièrement revue. La pièce maîtresse de la nouvelle application ROADS est le générateur de routes panoramiques. Il permet aux fans de conduite de trouver leur propre itinéraire de rêve en quelques clics.

Mise à niveau de l’application

ROADS est l’application gratuite développée par Porsche pour les conducteurs passionnés du monde entier. Itinéraires le long de routes de campagne sinueuses, devant des sites et des paysages spectaculaires et à travers des villages intacts : dans la communauté ROADS, les conducteurs du monde entier partagent leurs itinéraires préférés et se réunissent en groupes pour organiser des trajets ensemble. Peu importe la marque ou le modèle conduit.

L’application a été lancée en 2019 et compte maintenant plus de 180 000 utilisateurs. Elle a été entièrement révisée. « La pièce maîtresse de la nouvelle application ROADS est le générateur d’itinéraires panoramiques. Cela permet aux fans de conduite de trouver leur propre itinéraire de rêve en quelques clics. L’IA élabore un itinéraire adapté en fonction de divers paramètres tels que les courbes de la route, la topographie, les caractéristiques du paysage ou des points d’intérêt passionnants. À partir de son point de départ, l’utilisateur peut planifier un circuit ou naviguer vers une destination spécifique, où qu’il se trouve dans le monde. », a déclaré Robert Ader, Chief Marketing Officer (CMO) chez Porsche AG.

L’objectif de l’algorithme n’est pas l’itinéraire le plus rapide entre deux points, mais plutôt celui qui convient le mieux au conducteur individuel. Sinueux, équilibré ou particulièrement dynamique, le tracé du parcours peut être défini à l’avance. Avec la navigation intégrée, les itinéraires générés peuvent être parcourus, enregistrés, évalués et partagés avec la communauté ROADS. De plus, Apple CarPlay transfère l’itinéraire directement sur l’écran d’infodivertissement de nombreux modèles de voitures.

Un nouveau design plus clair

Le guidage intuitif de l’utilisateur revêtait une importance particulière pour les développeurs de ROADS. Le tableau de bord régional de l’application offre aux utilisateurs de nombreuses options pour se lancer dans le monde des itinéraires passionnants. Des filtres dynamiques peuvent être utilisés pour trouver des itinéraires appropriés pour le prochain trajet, avec des raccourcis permettant d’accéder aux profils les plus populaires dans le générateur d’itinéraires en un seul clic.

Si vous souhaitez admirer des vues spécifiques, la manière dont vous pouvez y accéder peut être conçue individuellement par le générateur. Si vous êtes indécis, ROADS vous inspirera régulièrement avec l’itinéraire de la semaine et des destinations intéressantes, décrites à l’aide de textes et d’images détaillés.

La communauté mondiale ROADS met en relation des conducteurs passionnés, qui peuvent se connaître dans des groupes publics et privés. Les personnes partageant les mêmes idées peuvent discuter ici et partager leurs expériences.

La nouvelle application ROADS by Porsche est immédiatement disponible en téléchargement sur l’AppStore d’Apple (malheureusement pas sur disponible sur Play Store pour Android).

Photos : Porsche