Porsche Mobil 1 Supercup 2023 – Victoire de Harry King à Budapest

Harry King a remporté sa deuxième victoire de la saison lors de la quatrième manche de la Porsche Mobil 1 Supercup 2023. Sur le Hungaroring, l’Anglais s’est élancé en pole position au volant de la Porsche 911 GT3 Cup de l’équipe BWT Lechner Racing. Même lors de deux redémarrages après des phases de safety car sur le circuit de Formule 1 de la banlieue de Budapest, il a défendu sa place de leader face à Dorian Boccolacci. Le Français, qui évolue au sein de l’écurie CLRT, a réussi à maintenir Bastian Buus, le pilote Porsche Junior, derrière lui. Le Danois de 20 ans conserve la tête du championnat devant le nouveau vice-champion du monde, son coéquipier Harry King du BWT Lechner Racing.

« J’ai pris la ligne à la perfection, puis j’ai tout contrôlé et j’ai enchaîné les superbes tours. », a déclaré Harry King, résumant ainsi son parcours pour remporter sa deuxième victoire de la saison 2023 dans la Porsche Mobil 1 Supercup. Au passage, l’Anglais a également établi un nouveau record du tour en Supercup sur le Hungaroring. A certains moments, l’avance de King sur le Français Dorian Boccolacci s’est élevée à plus de trois secondes, avant que deux phases de voiture de sécurité n’annulent cet avantage.

La situation redevient passionnante à la fin de la deuxième neutralisation, alors qu’il ne reste plus qu’un seul tour à parcourir. King a de nouveau gardé son sang-froid et a pris le drapeau en premier après une conduite sans faille. « La victoire d’aujourd’hui est le résultat de notre travail acharné pendant les essais. Voyons si je peux réaliser la même performance le week-end prochain à Spa-Francorchamps. », a déclaré le jeune homme de 22 ans alors que la Supercup se dirige vers la prochaine manche le week-end prochain.

« La partie la plus excitante pour moi a été le départ – je n’ai pas bien pris la ligne. Dans le premier virage, j’avais Bastian Buus dans mon rétroviseur gauche et mon coéquipier Benjamin Paque dans le droit. Heureusement, j’ai réussi à les repousser. Pour être honnête, après cela, je n’avais plus aucune chance face à Harry, donc je suis plus qu’heureux de cette deuxième place. », a déclaré Dorian Boccolacci en décrivant la phase initiale de la course sur le circuit de Formule 1 près de Budapest.

Le pilote Porsche Junior Bastian Buus n’a pas apprécié la deuxième phase de la voiture de sécurité : « Je pense que j’aurais pu dépasser Dorian si la course s’était déroulée normalement. J’étais plus rapide que lui dans certains virages. La voiture de sécurité m’a probablement privé de cette chance. Mais j’aborde la deuxième partie de la saison en tant que leader du classement, ce qui est le plus important. » Alors que son avance au classement général se maintient à sept points, Harry King a remplacé Larry ten Voorde en tant que nouveau vice-champion de la série. Le pilote néerlandais de l’équipe GP Elite a terminé quatrième et occupe désormais la troisième place du classement des pilotes.

La cinquième place revient à Benjamin Paque. Le jeune homme de 18 ans a complété les efforts de l’équipe CLRT et a également remporté le classement des rookies de la Porsche Mobil 1 Supercup pour la première fois. « Mon départ a été parfait et j’ai même réussi à me battre avec Dorian et Bastian pour la deuxième place dans les premiers virages. Même si je n’ai pas réussi, je suis ravi d’avoir obtenu mon meilleur résultat en Supercup à ce jour. », a déclaré le Belge, ravi. L’Australien Harri Jones (BWT Lechner Racing) et le Néerlandais Huub van Eijndhoven (GP Elite) l’ont rejoint sur le podium des débutants.

« C’était une course turbulente qui a offert aux spectateurs un beau spectacle. Un ou deux duels ont repoussé les limites, mais cela fait partie intégrante de la Supercup. Félicitations à Harry King pour sa performance et à Benjamin Paque pour sa première victoire dans le classement Rookie. L’écart entre les quatre premiers au classement général s’est resserré, ce qui promet une deuxième partie de saison passionnante. », a commenté Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup.

Timo Glock, pilote invité, a vécu une course mouvementée

L’ancien pilote de Formule 1 et de DTM Timo Glock a fait une apparition au volant de la Porsche 911 VIP. Parti de la 24e place, l’Allemand a été impliqué dans de nombreux duels au milieu du peloton, dont un tête-à-queue. « J’avais peur que les gars me laissent dans la poussière, mais heureusement, ça n’a pas été le cas. J’ai beaucoup appris dans les duels sur la manière de piloter correctement la Porsche 911 GT3 Cup. C’est une expérience exceptionnelle. », a résumé Glock, qui a gagné six places malgré son tête-à-queue. Son week-end dans la Porsche Mobil 1 Supercup a fait l’objet d’un documentaire de la chaîne de télévision Sky Sport, pour laquelle Glock travaille en tant que commentateur de Formule 1.

Prochaine course dès le week-end prochain

La Porsche Mobil 1 Supercup se rend désormais directement de Budapest à Spa-Francorchamps. La Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch disputera la cinquième manche de la saison, du 28 au 30 juillet 2023, dans le cadre du programme de soutien au Grand Prix de Belgique. L’année dernière à Spa, le Luxembourgeois Dylan Pereira, futur champion de la Supercup, s’est imposé. Depuis sa première saison en 1993, le circuit de Grand Prix de 7,004 kilomètres situé dans l’est de la Belgique est un rendez-vous régulier du calendrier de la Supercup. Le circuit est surnommé les « montagnes russes des Ardennes » en raison de son tracé vallonné. Une combinaison de virages – le passage Eau Rouge – Raidillon – est considérée comme l’une des plus célèbres au monde.

Résultats de la course 4 à Budapest (Hongrie)

1. Harry King (UK/BWT Lechner Racing), 29:59.869 minutes

2. Dorian Boccolacci (F/CLRT), +0,670 seconde

3. Porsche-Junior Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), +0,993 seconde

4. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +1,334 seconde

5. Benjamin Paque (B/CLRT), +1,994 seconde

6. Harri Jones (AUS/BWT Lechner Racing), +2.435 secondes

Classement 2023 Porsche Mobil 1 Supercup (après quatre courses)

1. Porsche-Junior Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 64 points

2. Harry King (UK/BWT Lechner Racing), 57 points

3. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 54 points

4. Dorian Boccolacci (F/CLRT), 52 points

