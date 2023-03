Le Japon a célèbré le 60ème anniversaire d’Automobili Lamborghini

Automobili Lamborghini a organisé son 60ème Lamborghini Day sur le circuit de Suzuka (Japon) le 23 février 2023 afin de commémorer le 60ème anniversaire de la marque. Plus de 280 Lamborghini, y compris des voitures actuelles et classiques et des modèles en édition limitée, se sont réunis sur le circuit de Suzuka. L’événement a débuté par un défilé autour de la piste où plus de 250 Lamborghini marquant l’histoire de la marque ont participé, de la Miura à la Countach LPI 800-4. Ce défilé a été reconnu par Guinness World Records comme le « plus grand défilé de voitures Lamborghini », un record du plus grand nombre de Lamborghini conduites en même temps (251 voitures).

Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Cette année marque le 60ème anniversaire de la création de Lamborghini en 1963. Le fait que tant de Lamborghini, des modèles actuels aux voitures classiques, se soient réunies sur le circuit de renommée internationale de Suzuka est la preuve que notre la marque a touché les émotions de nombreuses personnes ici au Japon au cours de sa longue histoire et est toujours aussi appréciée aujourd’hui. C’est aussi un immense plaisir d’assister à ce moment spécial de recevoir un record du monde Guinness au cours d’une année aussi importante que celle-ci. »

Le Lamborghini Day du 60ème anniversaire a honoré la longue histoire de l’entreprise avec une exposition d’anciennes Lamborghini telles que la 350 GT, l’Islero et la Countach qui ont toutes été restaurées par le département Polo Storico de la marque. La zone Ad Personam a recréé les installations permanentes du Lamborghini Lounge Tokyo où les propriétaires peuvent choisir une combinaison infinie de couleurs, de garnitures, de fonctionnalités supplémentaires et de finitions spéciales pour les personnalisations extérieures et intérieures de leur nouvelle Lamborghini.

L’événement a également été l’occasion d’exposer deux œuvres d’art : le « Time Gazer » et l »Huracán STO Time Chaser_111100″. Fruit d’une collaboration disruptive et avant-gardiste entre l’artiste contemporain japonais le plus innovant IKEUCHI et Automobili Lamborghini, les deux commandes rendent hommage à l’entreprise à l’occasion de son 60ème anniversaire. Enfin, mais surtout, cet événement a été le théâtre des débuts sur le marché japonais de l’Huracán Sterrato, qui a été initialement dévoilée à Art Basel Miami Beach en novembre 2022.

Davide Sfrecola, directeur d’Automobili Lamborghini au Japon, a ajouté : « Nous sommes ravis de voir des Lamborghini de tout le Japon ici à Suzuka pour célébrer ensemble notre 60ème anniversaire. Lamborghini est aimée dans le monde entier, mais on nous rappelle constamment les nombreux fans et propriétaires que nous avons à travers le Japon, dont nous sommes très reconnaissants. En 2023, Lamborghini Japon continuera à créer des opportunités pour le plaisir des gens, et nous sommes impatients non seulement de célébrer cette 60ème année, mais aussi de franchir ensemble une autre étape historique. »

Dans le cadre des célébrations du 60ème anniversaire de Lamborghini, le « Lamborghini GIRO Japan 2023 » de cette année a commencé par un défilé sur le circuit de Suzuka, puis s’est dirigé vers les sites touristiques les plus célèbres du Japon, offrant aux participants la possibilité de profiter simultanément de la beauté du pays et de l’inimitable sensation de conduire une Lamborghini. En effet, du 23 au 25 février 2023, 50 Lamborghini ont traversé les quartiers historiques de Kyoto et de Nara lors d’une tournée passionnante.

Le vendredi 24, deuxième jour de la visite dynamique, les participants se sont dirigés vers Kyoto en direction du lac Biwa, le plus grand lac d’eau douce du Japon. Le GIRO s’est rendu au Sanctuaire Heian de Kyoto, construit en 1895 à l’occasion du 1100ème anniversaire de la fondation de la capitale à Kyoto, dédié aux esprits des premier et dernier empereurs qui ont régné depuis la ville.

Le dîner de gala, qui s’est tenu au Centre international de conférence de Kyoto, a été le théâtre des célébrations du 60ème anniversaire où, lors de l’événement, la « Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 » – une œuvre d’art unique en son genre créée dans un esprit d’avant-garde collaboration entre IKEUCHI – a été exposée. Le dernier jour, le groupe a traversé les sites historiques de Kyoto et de Nara en direction du musée national de Nara, un musée d’art créé en 1889, qui présente principalement l’art bouddhiste japonais. Pour conclure le GIRO Japan 2023, les participants ont profité d’une fête d’adieu au Nara Prefectural Convention Center.

Davide Sfrecola a déclaré : « C’était un événement remarquable. Nous avons pu parcourir les rues les plus anciennes du Japon et célébrer l’histoire de la marque avec les propriétaires. 2023 est notre année anniversaire au cours de laquelle nous connecterons davantage les racines de Lamborghini au futur. Nous nous engageons à créer ces opportunités passionnantes pour que les propriétaires éprouvent le plaisir et le plaisir d’être à bord d’une Lamborghini tout en découvrant les merveilles de ce pays. »

Photos : Lamborghini