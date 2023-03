Exposition « 75 ans de voitures de sport Porsche » en Principauté de Monaco

Depuis trois quarts de siècle, Porsche est synonyme de voitures de sport d’exception. Le 8 juin 1948 est la date de naissance de la marque. Ce mardi-là, la première voiture portant le nom Porsche recevait son homologation routière : la 356 « No.1 Roadster ». A l’occasion de cet anniversaire, le « Cercle des Amis de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco » organise une exposition unique de voitures de sport Porsche. Du 20 février au 20 mars 2023, l’exposition est à découvrir dans les nouvelles salles du musée de l’automobile inaugurées il y a quelques mois sur le port Hercule. Les visiteurs pourront y découvrir une douzaine de voitures cultes, dont six voitures de course prêtées par la collection du constructeur de voitures de sport de Stuttgart.

« 75 ans de voitures de sport Porsche » est la première exposition spéciale sur le nouveau site de la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco, qui se situe désormais sur le mythique parcours de Formule 1. « C’est un honneur pour nous de fournir la moitié des voitures pour cette exposition spéciale. Nous sommes très heureux de célébrer notre anniversaire de voiture de sport avec six événements marquants en Principauté de Monaco. », a déclaré Achim Stejskal, responsable du patrimoine et du musée Porsche.

L’ancien pilote d’usine Porsche – Thierry Boutsen – est Président du « Cercle des Amis de la Collection de Voitures de SAS le Prince de Monaco » et commissaire de l’exposition. En 1994, il prend la troisième place des 24 Heures du Mans avec ses coéquipiers Hans-Joachim Stuck et Danny Sullivan. La 962 Dauer Le Mans GT avec un moteur biturbo de trois litres pouvait passer de 0 à 200 km/h en seulement 7,3 secondes. Cette voiture de course attire particulièrement l’attention sur l’exposition. La 911 SC Safari prêtée par le département Patrimoine et Musée Porsche y est également exposée. En 1978, sous une chaleur torride et des pluies torrentielles, l’équipe d’usine termine le Safari Rally avec deux de ces voitures. Avec une garde au sol de 28 centimètres, un long débattement printanier et une grande volonté de gagner, Björn Waldegård et Vic Preston ont parcouru 5 000 kilomètres en Afrique de l’Est.

Un autre modèle phare de l’exposition a presque 20 ans de moins : la Porsche 911 GT1 Evo. En 1998, seules quelques-unes de ces voitures de course ont été données à des équipes clientes sélectionnées, qui ont ensuite dû tenir tête à des prototypes plus légers et plus rapides, par exemple lors de la course de 10 heures « Petit Le Mans ». Aux 12 Heures de Sebring, la voiture de course a réussi la troisième place au général. La troisième 911 exposée est une 911 RSR de 2016. Cette voiture a non seulement remporté la catégorie GTLM aux 12 Heures de Sebring, mais a également pris la deuxième place de sa catégorie aux mythiques 24 Heures du Mans.

La Porsche 908/03 Spyder est une pièce particulièrement légère. Développé pour la Targa Florio et la Nordschleife du Nürburgring, le prototype sportif ouvert et agile ne pèse que 545 kilogrammes. Au total, Porsche n’a fabriqué qu’une douzaine de 908/03 Spyder. Le modèle exposé a été conduit par Leo Kinnunen et Pedro Rodriguez dans la Targa Florio en 1970, terminant deuxième derrière la voiture sœur victorieuse de Jo Siffert et Brian Redman. Un peu plus tranquille, mais non moins spectaculaire, était la 356 B 2000 GS Carrera GTL. Au début des années 1960, Porsche opte pour une version allégée de la 356 B en GT sport. 778 kilogrammes, agile, avec un couple élevé – et est certainement un autre favori du public en Principauté.

Les visiteurs peuvent également s’attendre à une Porsche 908 « à queue courte » qui a débuté au Grand Prix d’Autriche de 1968 avec Hans Herrmann et Kurt Ahrens. Aux côtés de Thierry Boutsen, un autre ancien pilote d’usine Porsche était présent au vernissage du salon : Stéphane Ortelli.

« J’ai remporté deux de mes trois titres les plus importants avec Porsche : les championnats du monde FIA GT de 2002 et 2003. », a déclaré le vainqueur du Mans né en France, qui est le pilote monégasque le plus titré.

La Collection de Voitures de S.A.S le Prince de Monaco comprend environ 70 voitures, dont les voitures de course qui ont marqué le Rallye de Monte Carlo, le Rallye Paris-Dakar et le Grand Prix de Monaco en Formule 1.

