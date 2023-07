Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition – Réservée à la France

En hommage aux 100 ans de la course d’endurance mythique des 24 Heures du Mans, Porsche France a conçu, en étroite collaboration avec Porsche Exclusive Manufaktur et l’Automobile Club de l’Ouest, la 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition. Dévoilé à l’occasion du Mans Classic 2023, ce modèle exclusif est une série limitée produite à 72 exemplaires uniquement pour le marché français.

La Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition, une édition spéciale de la légendaire 911. Cette voiture exclusive rend hommage au Centenaire des 24 Heures du Mans et célèbre l’histoire de Porsche sur le circuit mythique de la Sarthe. Uniquement réservée au marché français et limitée à 72 exemplaires, la 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition s’inspire de deux icônes : la Porsche 356 SL et la 911 GT1.

« Nous sommes très fiers de présenter aujourd’hui ce modèle 100% dédié au marché français. La 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition est le résultat d’un savoir-faire et d’une passion commune entre nos équipes de Porsche France et la maison Porsche Exclusive Manufaktur. », a déclaré Marc Meurer, Président de Porsche France.

Des éléments de design uniques pour un anniversaire spécial

Grant Larsson (designer du premier Boxster), en qualité de directeur des projets spéciaux au département Style Porsche, a personnellement dirigé le projet en collaboration avec l’équipe produit de Porsche France et de l’Automobile Club de l’Ouest. Elle a été pensée depuis 2020 pour une occasion spéciale : le Centenaire des 24 Heures du Mans et lui rend hommage à travers des éléments de design uniques. 25 éléments ont été développés et homologués spécifiquement pour cette 911.

On trouve à l’extérieur un badge fraisé à la main sur la grille arrière ainsi qu’un badge arborant le tracé du circuit en bleu, blanc et rouge réalisé en 3D. L’intérieur, lui aussi, comprend des éléments spécifiques rendant hommage au double tour d’horloge comme le tracé du circuit embossé sur l’accoudoir central, le logo des 24 Heures du Mans sur les appuie-têtes ou encore les seuils de portes avec le monogramme du modèle.

« L’histoire des 24 Heures du Mans est intimement liée à celle de Porsche. Une marque prestigieuse, qui célèbre cette année son 75e anniversaire. Cette série limitée exclusivement dédiée à la France est un superbe hommage à la plus grande course d’endurance au monde. Merci à Porsche de continuer à faire rêver tous les passionnés d’automobile et pour son engagement en endurance. », a déclaré Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO).

Un projet inscrit dans l’histoire de Porsche aux 24 Heures du Mans

Première Porsche à participer aux 24 Heures du Mans, et vainqueur de sa catégorie le 23 juin 1951, la Porsche 356 SL est l’une des voitures inspiratrices de cette 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition. Elle marqua le point de départ de l’histoire glorieuse de Porsche au Mans qui dure depuis 72 ans sans discontinuer. On retrouve cette voiture inspiratrice dans le contraste de couleurs entre la couleur extérieure Le Mans Silver et l’intérieur Bleu Graphite, le numéro extérieur 46 (numéro qu’elle portait lors de sa victoire en 1951) et les inserts décoratifs intérieurs du modèle de 2023. Les jantes en Aurum, les custodes latérales, les ceintures rouges s’inspirent quant à elles de la 911 GT1 qui a remporté les 24h du Mans en 1998 avec deux pilotes français au volant. Une 911 de course iconique qui est restée dans les mémoires.

Avec cette édition spéciale Porsche France a puisé son inspiration dans des détails des plus authentiques. Le châssis originel de la 356 SL parti aux Etats Unis dès 1951 après la course a ainsi été retrouvé par les équipes du Porsche Museum et utilisé pour développer la 911 Le Mans Centenaire Edition. La couleur extérieure, Le Mans Silver, en est un exemple. Cette nouvelle teinte a été imaginée par le studio couleur de Porsche avec l’aide du propriétaire de la 356 SL de 1951 et du célèbre spécialiste californien, Rod Emory qui avait restauré la voiture pendant 4 ans. La couleur originale de la 356 SL a ainsi été modernisée pour créer un gris unique rendant hommage au sport automobile des années 50. Avec la 911 GT1 de 1998 elles se sont retrouvées sur le tracé des 24 Heures du Mans pour une séance photo exceptionnelle.

Une 911 Carrera GTS unique

La 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition intègre une trentaine d’options de série qui mettent en valeur son caractère unique. Parmi elles, les jupes latérales Sport Design peintes en Noir (finition satiné), le contour des baguettes de seuil en cuir Bleu Graphite ainsi que les phares PDLS Plus teinté. On y trouve également des options adaptées spécifiquement pour ce modèle comme le volant GT-sport en cuir Bleu Graphite avec coutures décoratives Craie et marquage 12h de la même couleur ou encore le velours sur les parties centrale des sièges baquets intégraux.

Cette 911 Le Mans Centenaire Edition repose sur la base technique de la 911 Carrera GTS, offrant ainsi une propulsion agile grâce à son moteur de 480 ch, son châssis, ses freins et sa suspension propres aux modèles GTS. Unique en son genre, elle est disponible au choix avec une boîte manuelle à 7 rapports ou une boîte PDK à 8 rapports. En plus de cette dotation de série exclusive, chaque client recevra un étui à clé spécifique, une housse intérieure spécifique ainsi qu’un livre personnalisé répertoriant des photos de son véhicule à l’usine de Zuffenhausen et dans les ateliers d’Exclusive Manufaktur.

Une miniature en édition limitée

Porsche a également lancé une miniature exclusive limitée à 1 000 exemplaires numérotés à l’échelle 1:43. Fabriquée en résine par Spark, elle est disponible auprès des Centres Porsche au prix de 79 euros sous la référence WAP0201030RGTS.

Porsche et Le Mans

Cette collaboration n’est pas le fruit du hasard. La Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition incarne le lien indéfectible entre le constructeur automobile allemand et la prestigieuse course des 24 Heures du Mans : unis par la compétition depuis 1951. Soit 72 ans de présence continue de Porsche au Mans pour 72 exemplaires produits de cette série limitée. Coïncidence heureuse le 72 représente également le département de la Sarthe.

Porsche aux 24 Heures du Mans c’est une histoire à succès avec pas moins de 14 records depuis 1951, 19 victoires au classement général et 110 victoires de classe. Depuis ces premières victoires, la compétition fait partie intégrante de l’ADN de la marque et est un vrai laboratoire technologique. Porsche a notamment testé et développé de nombreuses innovations sur le circuit sarthois avant de les utiliser sur les voitures de route.

La Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition a été révélée au sein du Porsche Experience Center Le Mans à l’occasion de l’édition du Mans Classic 2023. Série limitée à 72 exemplaires elle est uniquement commercialisée par les Centres Porsche français et disponible à la commande au prix de 237 819 euros.

Porsche 356 SL

En 1951, Porsche fait une entrée triomphante sur la scène du Mans, avec sa voiture emblématique, la 356 SL. A L’époque, les 24 Heures du Mans, épreuve mythique qui testait la résistance et la vitesse des voitures de course avaient toujours été dominées par les constructeurs français et italiens. Cette année-là, la Porsche 356 SL, équipée d’un moteur quatre cylindres à plat refroidi par air, alliait fiabilité et agilité. A son bord, deux pilotes manceaux, Auguste Veuillet et Edmond Mouche ont parcouru la distance de 2 840,65 km à la vitesse moyenne de 118,36 km/h pour terminer à la première place dans leur catégorie. Cette victoire marque le début de la légende Porsche au Mans.

Porsche 911 GT1

L’année 1998 marque un doublé de la firme de Zuffenhausen. Les deux Porsche 911 GT1 engagées montent sur les deux plus hautes marches du podium des 24 Heures du Mans avec trois pilotes français sur six dont Laurent Aïello et Stéphane Ortelli sur la première marche du podium. Porsche célèbre ainsi son demi-siècle de la plus belle des manières, en s’imposant pour la seizième fois. La Porsche 911 GT1 est depuis lors considérée comme l’une des plus belles voitures de course de tous les temps.

Photos : 4Legend.com / Porsche